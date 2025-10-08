Диалог между США и Европой улучшился, важно поддерживать Украину, - глава МИД Норвегии Эйде

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время своего визита в США отметил улучшение диалога между Европой и Штатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

"Важно, чтобы мы вместе в НАТО поддерживали Украину, и я должен сказать, что за последние месяцы ситуация улучшилась, когда речь идет о диалоге между Соединенными Штатами и Европой", - отметил министр.

По словам Эйде, Штаты и Европа сейчас на одной волне, когда речь идет о понимании важности НАТО и поддержки Украины.

"Мы тратим больше на оборону. Но важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали посвящать себя этому делу столько, сколько нужно. Потому что мир, где преобладает мировоззрение Путина - где вы фактически можете захватывать другие страны силой - это плохой мир для всех нас", - добавил глава норвежского МИД.

Читайте: Песков о планах Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk: Это будет виток эскалации