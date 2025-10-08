УКР
Діалог між США та Європою покращився, важливо підтримувати Україну, - глава МЗС Норвегії Ейде

У Норвегії відзначили покращення діалогу Європи та США

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час свого візиту до США відзначив покращення діалогу між Європою та Штатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

"Важливо, щоб ми разом у НАТО підтримували Україну, і я мушу сказати, що за останні місяці ситуація покращилася, коли йдеться про діалог між Сполученими Штатами та Європою", - зазначив міністр.

За словами Ейде, Штати та Європа зараз на одній хвилі, коли йдеться про розуміння важливості НАТО та підтримки України.

"Ми витрачаємо більше на оборону. Але важливо, щоб Сполучені Штати продовжували присвячувати себе цій справі стільки, скільки потрібно. Тому що світ, де переважає світогляд Путіна - де ви фактично можете захоплювати інші країни силою - це поганий світ для всіх нас", - додав очільник норвезького МЗС.

Європа (2068) Норвегія (838) США (24460)
