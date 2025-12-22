США не припинять підтримувати Україну і не вийдуть з колективної оборони Європи, - Рютте

США залишаються ключовим партнером НАТО та фінансово підтримують Україну у війні з РФ, забезпечуючи безпеку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bild заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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"Я взагалі не вважаю, що це станеться. Наразі ми бачимо, що обмін інформацією та постачання зброї до України тривають. У Гаазі ми стали свідками великого прориву президента Трампа у зовнішній політиці: 5-відсоткова мета для витрат на оборону та зобов'язання підтримувати Україну сильною. Тільки на цей рік ми запланували поставки на суму 5 мільярдів доларів для України. Наразі близько 4,3 мільярда з них фінансово забезпечені. Ми працюємо над тим, щоб продовжити це наступного року. Тож ситуація є доброю", - відповів Рютте на питання про ймовірну відмову США продовжувати підтримку України.

Він також скептично оцінив припущення, що США бажають "вийти з Європи". Рютте вважає, що США залишаються партнером європейських держав у питаннях безпеки та колективної оборони.

"Безумовно! Трамп чітко висловив свою підтримку НАТО, але також чітко висловив очікування, що ми значно збільшимо наші витрати. І ми це робимо. Німеччина це робить – і я дуже вражений. Європейці беруть на себе відповідальність у цій коаліції добровольців, вони захищають східний фланг, Балтію – під чітким європейським керівництвом. Все це показує: ми діємо. І США чітко заявили, що залишаються залученими в Європі – як у ядерній, так і в конвенційній сфері. Вихід з Європи не обговорюється", - сказав Рютте.

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Безпечна Європа - безпечна Америка

Також він вказав причини, через які НАТО "має безпосереднє значення для безпеки США".

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активно діють там. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно. По-третє: Північна Атлантика – щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у збереженні безпеки в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав цьому: ми, європейці, витрачали занадто мало. Зараз ми надолужуємо згаяне", - зазначив Рютте.

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