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Новини Рютте про Путіна Допомога Україні від НАТО
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Підтримка України необхідна, щоб Путін ніколи не напав на НАТО, - Рютте

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європу продовжувати підтримувати Україну. В іншому випадку континент зіткнеться з серйозними викликами –– з агресією Росії.

Про це Рютте сказав в інтервʼю DPA, інформує Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

За словами генсека НАТО, щоб запобігти спробам російського диктатора Путіна напасти на члена Альянсу, Україна повинна залишатися сильною.

Він також наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону членами НАТО відповідно до зобов'язань, узгоджених на саміті альянсу в Гаазі в червні.

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"Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не спробує (напасти на НАТО - ред.)", - наголосив Рютте.

Загроза вже у 2027 році

Генсек Альянсу також зазначив, що переозброєння Європи має відбутися швидко, оскільки, за різними розвідувальними оцінками безпекова ситуація може загостритись уже у 2027 році.

Рютте вказав на військові витрати Росії як доказ загрози, яку становить Путін. Росія зараз виділяє понад 40% свого державного бюджету на оборону, нагадав він.

  • Він додав, що війна в Україні продемонструвала готовність Путіна змиритися з великими втратами, посилаючись на оцінки, згідно з якими близько 1,1 мільйона російських солдатів було вбито або поранено.

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Автор: 

Європа (2549) НАТО (7332) Рютте Марк (731) війна в Україні (8715)
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Топ коментарі
+8
Українці не проти, щоб рашисти лишили в спокої Україну і напали на НАТУ.
Але хто нас питає.
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23.12.2025 17:12 Відповісти
+7
Вам прямим текстом сказали, треба щоб рашка у нас тут назавжди застряла, нікому не треба ні наша перемога, ні наша поразка, ніхто 400 скальпів за раз нас давати не збирається, на нас очікує вічна м'ясорубка, тільки найбільший дурень цього ще не зрозумів
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23.12.2025 17:24 Відповісти
+5
Прямим текстом каже те, про що тут люди писали ще наприкінці 22-го року - мир в Україні нікому не потрібен.
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23.12.2025 17:12 Відповісти

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