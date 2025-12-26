ЄС не повинен бути автономним від США у питаннях оборони, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Європейський Союз не повинен прагнути до повної автономії в оборонних питаннях від США. За його словами, підвищення європейської відповідальності у сфері безпеки має відбуватися спільно з американськими союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.

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Рютте зазначив, що США очікують від європейських країн збільшення витрат на оборону та активнішої ролі у спільних безпекових ініціативах.

"Цілком логічно, що ми поступово беремо на себе більше відповідальності за оборону Європи – але разом зі США, які повністю підтримують НАТО, залишаються в альянсі та залишаються в Європі", – сказав генсек НАТО.

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Рютте закликав посилити підтримку України

В інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur він заявив, що саме сильна Україна і зростання оборонних витрат країн альянсу - найкращий спосіб не допустити ескалації з боку Кремля. За словами Рютте, якщо ці умови будуть виконані, Володимир Путін "ніколи не ризикне" членами НАТО.

Рютте нагадав, що курс на збільшення військових бюджетів вже був узгоджений на саміті альянсу в Гаазі.

"Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильні, щоб захистити себе, і Путін ніколи не спробує напасти", - підкреслив генсек НАТО.

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