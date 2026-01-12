Германия стремится усилить сотрудничество с Индией в сфере безопасности, чтобы уменьшить зависимость от РФ, - Мерц
Германия заявила о намерении теснее сотрудничать с Индией в сфере безопасности с целью уменьшения зависимости Нью-Дели от России.
Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, Германия и Индия заключили соглашения о сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых, здравоохранения, а также создании инновационного центра в области искусственного интеллекта.
Индия продолжает тесное взаимодействие с Россией в области безопасности: большая часть военной техники страны имеет российское происхождение. Нью-Дели также остается одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Берлин настаивает на сокращении индийских закупок нефти из РФ и призывает индийские компании не обходить санкции против России. В то же время власти Индии пока отвергают эти требования.
Во время встречи Мерц также заявил о возможности подписания соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией уже в конце этого месяца. Министр торговли Индии Пиюш Гоял подтвердил, что переговоры находятся на финальной стадии.
