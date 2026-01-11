РУС
Новости Безопасность Европы РФ готовится к войне против Европы
267 3

Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону

Швеция усиливает ПВО

Правительство Швеции приняло решение существенно усилить систему противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На эти нужды Стокгольм планирует направить 15 млрд шведских крон, что эквивалентно около 1,6 млрд долларов США. Инвестиции станут частью более широкой стратегии укрепления обороноспособности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Защита гражданской инфраструктуры становится приоритетом

В Министерстве обороны Швеции отмечают, что ранее основное внимание уделялось защите военных объектов. В то же время значительная часть территории страны оставалась уязвимой для воздушных угроз.

"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции по безопасности на севере страны.

По его словам, новые решения должны учитывать современные угрозы, в частности использование беспилотников и низковысотных средств поражения.

Новые системы ПВО: мобильность и конкретные зоны защиты

Швеция планирует закупить системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Они будут предназначены для защиты портов, мостов, железнодорожных узлов, атомных электростанций и крупных городов.

Ожидается, что эти системы смогут противодействовать атакам дронов, вертолетов и низколетящих истребителей. В то же время они будут мобильными, но закрепленными за определенными географическими районами.

Первые контракты на закупку новых систем ПВО правительство Швеции планирует заключить в первом квартале 2026 года.

Автор: 

оборона (5353) ПВО (3354) Швеция (1089)
Країна інвестує близько 2 млрд крон (212 млн доларів) у закупівлю короткодіючих зенітних ракет IRIS-T класу «земля-повітря» та 1,5 млрд крон (159 млн доларів) у машини, призначені для їх розгортання, повідомили Збройні сили Швеції.

Оборонна компанія Saab підтвердила, що отримала замовлення від Шведського управління оборонних матеріальних засобів на сенсори та системи управління і контролю для наземної системи ППО вартістю 2,1 млрд крон.

Поставки триватимуть у 2027-2028 роках, повідомили у компанії.
11.01.2026 19:55 Ответить
А могли б, на ці гроші, наїстися шашликів і заасфальтувати всю Швецію.
11.01.2026 19:58 Ответить
Saab - провідна оборонна та безпекова компанія Швеції, яка налічує 25 000 працівників. Saab проєктує, виробляє й обслуговує передові системи в галузях аеронавтики, озброєння, командування та управління, сенсорів і підводних систем. Штаб-квартира компанії розташована у Швеції, але вона веде бізнес по всьому світу та є частиною оборонного потенціалу кількох країн.

Ще у вересні 2024 року голова SAAB підтримав ідею укладення партнерства з українською промисловістю.

Україна і шведська компанія SAAB домовилися про спільне виробництво систем протиповітряної оборони (ППО).

У березні 2025 року Saab підписала меморандум про взаєморозуміння з українською оборонною компанією "Радіонікс" щодо стратегічної співпраці у сфері сенсорів та оборонної електроніки.
11.01.2026 20:01 Ответить
 
 