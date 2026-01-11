Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону

Правительство Швеции приняло решение существенно усилить систему противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры страны.

На эти нужды Стокгольм планирует направить 15 млрд шведских крон, что эквивалентно около 1,6 млрд долларов США. Инвестиции станут частью более широкой стратегии укрепления обороноспособности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Защита гражданской инфраструктуры становится приоритетом

В Министерстве обороны Швеции отмечают, что ранее основное внимание уделялось защите военных объектов. В то же время значительная часть территории страны оставалась уязвимой для воздушных угроз.

"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции по безопасности на севере страны.

По его словам, новые решения должны учитывать современные угрозы, в частности использование беспилотников и низковысотных средств поражения.

Новые системы ПВО: мобильность и конкретные зоны защиты

Швеция планирует закупить системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Они будут предназначены для защиты портов, мостов, железнодорожных узлов, атомных электростанций и крупных городов.

Ожидается, что эти системы смогут противодействовать атакам дронов, вертолетов и низколетящих истребителей. В то же время они будут мобильными, но закрепленными за определенными географическими районами.

Первые контракты на закупку новых систем ПВО правительство Швеции планирует заключить в первом квартале 2026 года.

