Уряд Швеції оголосив масштабні інвестиції у протиповітряну оборону

Уряд Швеції ухвалив рішення суттєво посилити систему протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

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На ці потреби Стокгольм планує спрямувати 15 млрд шведських крон, що еквівалентно близько 1,6 млрд доларів США. Інвестиції стануть частиною ширшої стратегії зміцнення обороноздатності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Захист цивільної інфраструктури стає пріоритетом

У Міністерстві оборони Швеції зазначають, що раніше основна увага приділялася захисту військових об’єктів. Водночас значна частина території країни залишалася вразливою до повітряних загроз.

"Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важливою є надійна та стійка протиповітряна оборона", — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час конференції з безпеки на півночі країни.

За його словами, нові рішення мають враховувати сучасні загрози, зокрема використання безпілотників і низьковисотних засобів ураження.

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Нові системи ППО: мобільність і конкретні зони захисту

Швеція планує закупити системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Вони призначатимуться для захисту портів, мостів, залізничних вузлів, атомних електростанцій і великих міст.

Очікується, що ці системи зможуть протидіяти атакам дронів, гелікоптерів та низьколітаючих винищувачів. Водночас вони будуть мобільними, але закріпленими за визначеними географічними районами.

Перші контракти на закупівлю нових систем ППО уряд Швеції планує укласти у першому кварталі 2026 року.

Раніше ми писали, що Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ, а Брюссель перекваліфікує 600 тис. працівників для роботи в оборонці.

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