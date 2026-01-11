Ексочільник Миколаївської облпрокуратури Казак оформив інвалідність, відсудив пенсію та виїхав у Швецію, - ЗМІ

Колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, перебуваючи за кордоном, в українському суді відсудив пенсію у понад 156 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оформив інвалідність у 29 років

Зараз Казаку 36 років. Чоловік оформив інвалідність, коли йому було всього 29 років. На той момент він вже був прокурором, а всього через два роки очолив Закарпатську обласну прокуратуру.

"Річ у тому, що прокурори, які мають статус особи з інвалідністю, згідно з чинним законом можуть отримувати не маленьку пенсію по інвалідності, а космічну прокурорську виплату за умови, що у них є 10 років стажу", - пише OBOZ.UA.

Видання зазначає, що 2022-му прокурор звернувся до ПФУ з вимогою перевести його з пенсії по інвалідності на прокурорську. Ймовірно, саме у 2022-му у нього накопичилось 10 років стажу. Зазначається, що без статусу особи з інвалідністю прокурорам для пенсії треба мати щонайменше 25 років стажу.

Казак також у суді домігся, щоб стосовно нього застосували вже недіючу норму закону, яка дозволяла отримувати пенсію з урахуванням 80%, а не 60% зарплати. Довідку про розмір зарплати він приніс із Миколаївської прокуратури, яку на той момент очолював.

Згідно з цією довідкою виявилось, що 80% зарплати становить 156 тис. 692 грн. Хоча насправді, як зауважує видання, Казак заробляв значно менше.

Так, за повний 2023-й на посаді очільника Миколаївської обласної прокуратури чоловік заробив 1 млн 618 тис. 642 грн до оподаткування (це 134,8 тис. грн на місяць до оподаткування).

А у 2024-му, коли він отримував вже повну пенсію, ПФУ виплатив йому за рік 1 млн 880 тис. 310 грн (або 156,7 тис. грн на місяць).

"Казак отримав аномально високу пенсію – розмір якої вищий за його зарплату. При тому таку пенсію він почав отримувати, маючи всього десять років стажу (на момент розрахунку) та майже з 30 років", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що саме статус особи з інвалідністю дозволив чоловікові виїхати за кордон.

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Відсудив пенсію

З січня 2025-го Казаку, як і всім спецпенсіонерам, виплати обмежили спеціальними коефіцієнтами.

На період воєнного стану ПФУ скоротив всі пенсії, розмір яких вищий десяти прожиткових мінімумів. Але колишній очільник Миколаївської прокуратури з-за кордону подав позов до суду та виграв його: 15 грудня 2025 року Харківський окружний адмінсуд вирішив, що обмежувати пенсію Казаку незаконно.

Йдеться, як згадувалося вище, про суму 156,7 тис. грн на місяць. Це більше середньої зарплати у Швеції.

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Виїхав за кордон

Журналісти з'ясували, що наразі Казак живе в місті Лінчепінг. У будинку, де мешкає експрокурор, зареєстрована і його дружина Ріната.

На спеціалізованих сайтах зазначено, що колишній український прокурор мешкає у трикімнатній квартирі площею 84 кв.м.

Попри те, що українським номером телефону Казак більше не користується, він все ще тісно пов'язаний з Україною. Колишній прокурор нібито працює юристом у київській компанії KPD Consulting, яка надає послуги корпоративним клієнтам.

Як зауважує OBOZ.UA, KPD Consulting має кілька зареєстрованих юридичних осіб. На сайті компанії опубліковано кодекс етичної поведінки, в якому згадуються дві юридичних особи: ТОВ "КПД Консалтинг" та АО "КПД Консалтинг".

Згідно з даними Opendatabot, в АО "КПД Консалтинг" працюють всього п'ятеро співробітників. За три квартали 2025-го дохід компанії склав 1 млн 207 тис. грн. Це приблизно по 134 тис. грн на місяць. Також журналісти зазначають, що компанія працює у збиток.

ТОВ "КПД Консалтинг" має шістьох співробітників, ця компанія теж працює у збиток (мінус 9,6 тис. грн за дев'ять місяців 2025-го).

"Яким чином збиткова компанія може працевлаштувати колишнього прокурора, який при тому живе у Швеції, – загадка, яку можна розгадати, дізнавшись ім'я керівника KPD Consulting. Керівний партнер – Кирило Казак, рідний брат Дмитра Казака",- йдеться у матеріалі.

Видання додає, що у соцмережі експрокурор Казак розмістив на своєму фото позначку "відкритий до пропозицій щодо роботи".

"Тож української пенсії та начебто роботи в київській компанії брата йому недостатньо",- підсумовує OBOZ.UA.

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