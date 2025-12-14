Експрокурор Ізотов у 44 роки отримує пенсію понад 219 тис. грн, - ЗМІ
Колишній прокурор Володимир Ізотов отримує одну з найбільших пенсій в Україні. За рішенням суду Пенсійний фонд призначив йому виплату у 219 тис. грн, що в рази перевищує зарплату чинного прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZ.UA.
І хоча Ізотов у своїй декларації за ці п'ять років таких виплат не вказував, а його середньомісячна зарплата за згаданий період становила 44,7 тис. грн, саме ця довідка допомогла отримати гігантську пенсію.
Рання пенсія прокурора
Ізотов - 44-річний колишній прокурор одного з відділів Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області, вийшов на пенсію ще у 2023-му. Тоді чоловіку був 41 рік. У прокуратурі він працював із 2003-го, тож мав усього 20 років стажу (якщо не рахувати період навчання).
"Звичайний українець із таким стажем не зможе вчасно вийти на пенсію: доведеться працювати до 65 років. А для прокурора цього виявилось цілком достатньо, щоб суд зобов'язав ПФУ призначити йому космічну пенсію", - зауважує видання.
Також зазначається, що Ізотов скасував обмеження щодо розміру своєї пенсії. Відповідне рішення ухвалив 5 грудня 2025 року Харківський окружний адміністративний суд. При тому виявилось, що Ізотов, який ще нещодавно працював прокурором відділу (звільнився у 2024-му), за рішенням суду має отримувати пенсію, розмір якої більший від його зарплати. Навіть доходи генпрокурора менші, ніж пенсія Ізотова.
Деталі
"Як вбачається із рішення №204950010350 від 26.02.2025 Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про перерахунок пенсії позивача, копія якого додана до відгуку, основний розмір пенсії позивача із 01.03.2025 визначено в сумі 219 276,85 грн", - йдеться у матеріалах справи №520/11632/23.
- Ізотов звільнився 17 грудня 2024 року. У середньому за місяць він до оподаткування отримував зарплату в розмірі близько 97,1 тис. грн. Ще у 2023-му він у середньому до оподаткування заробляв 81,2 тис. грн.
- У суді Ізотов наполягав, щоб до нього застосували норму закону, яка вже давно не діє. І суд із такою вимогою погодився, дозволивши Ізотову скористатись вже скасованими нормами законодавства, бо начебто коли Ізотов влаштовувався на роботу, він розраховував на ранню високу пенсію.
Які причини для нарахування?
У 2023-му він приніс у ПФУ довідку Кіровоградської обласної прокуратури від 27.02.2023 за № 21-38, згідно з якою його оклад становив 60 тис. грн, а надбавка за вислугу років (30%) - 18 тис. грн. У сумі це 78 тис. грн. Якби пенсію порахували з цього, то щомісячно він отримував би пенсію у розмірі 70,2 тис. грн.
Однак Ізотов додатково приніс ще одну довідку, за №№ 39-21, де вказано, що за п'ять років, з 2016-го до 2021-го, виплати (без урахування окладу та надбавки) становили 9,9 млн грн. Ці доходи розділили на 60 місяців, до них додали оклад, надбавку. І 90% від цієї суми і є пенсією прокурора. Це 219,2 тис. грн.
Розбіжності в цифрах
За даними видання, прокурор приніс довідку, згідно з якою на його посаді за п'ять років отримав тільки додаткових виплат близько 9,9 млн грн. Хоча насправді за вказаний період весь його дохід з прокуратури (і виплати, і оклад, і надбавки) склав 2,6 млн грн. Тобто середня зарплата за ці п'ять років складає всього 44,7 тис. грн. І з такого доходу пенсія, здавалось би, не може бути на рівні 219 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
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