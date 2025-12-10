Прокурора Корюківської окружної прокуратури затримано на хабарі 2,5 тис. дол., - Кравченко. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора затримали на хабарі прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Прокурора затримали під час одержання хабаря

Посадовця викрили після одержання неправомірної вигоди у розмірі 2 500 доларів США за "вирішення питання" щодо закриття кримінального провадження та подальшого погодження нібито законності такого рішення.

За словами Кравченка, факт передачі неправомірної вигоди належним чином зафіксований, а отримані кошти — вилучені під час слідчих дій.

Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

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Реакція Генпрокурора

"Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем", - наголосив Кравченко.

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