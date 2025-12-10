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Новини Фото Хабарники Корупція у силових структурах
13 031 27

Прокурора Корюківської окружної прокуратури затримано на хабарі 2,5 тис. дол., - Кравченко. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора затримали на хабарі прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Прокурора затримали під час одержання хабаря

Посадовця викрили після одержання неправомірної вигоди у розмірі 2 500 доларів США за "вирішення питання" щодо закриття кримінального провадження та подальшого погодження нібито законності такого рішення.

затримання прокурора на хабарі

За словами Кравченка, факт передачі неправомірної вигоди належним чином зафіксований, а отримані кошти — вилучені під час слідчих дій.

Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

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Реакція Генпрокурора

"Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем", - наголосив Кравченко.

затримання прокурора на хабарі

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Автор: 

хабар (4479) прокурор (654) Кравченко Руслан (320) ДБР (3724) Чернігівська область (1456) Корюківський район (79) Корюківка (14)
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Топ коментарі
+17
Фу нищеброд.. только прокуратуру позорит.
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10.12.2025 18:11 Відповісти
+10
2500 за порішать? Та це "святий" прокурор, ціни для населення 😸
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10.12.2025 18:07 Відповісти
+8
Вы шутите? Прокурор Окружной прокуратуры 2500?
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10.12.2025 18:05 Відповісти

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