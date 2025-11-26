Після перевірки КДКП звільнено 74 прокурорів зі статусом інвалідності, ще 66 усунено з посад, - Кравченко
В Україні 74 прокурорів зі статусом інвалідності звільнили з органів прокуратури за результатами комплексної перевірки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ще 66 працівників увільнили з адміністративних посад.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, протягом багатьох років тема "фейкових інвалідностей" серед прокурорів була табуйованою, однак одразу після його призначення всі такі працівники були направлені на перевірку до КДКП. Наразі також розглядаються 290 дисциплінарних проваджень.
Кравченко підкреслив, що комісія ретельно розбирається з кожним випадком, оскільки в прокуратурі працюють люди з реальними захворюваннями, які законно користуються відповідним статусом. Водночас він наголосив, що щодо фіктивних інвалідностей одними звільненнями справа не обмежиться: "Був злочин, буде і вирок".
Генпрокурор повідомив, що кілька справ уже передані до суду, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.
До суду також скерують справу прокурора, який після звільнення у 2019 році незаконно оформив інвалідність ІІ групи та п’ять років отримував пенсію. У вересні підозри оголосили йому та посадовцям МСЕК.
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Ця вся корупціцна система продукує це.
Там, в принципі не може бути некорупційних прокурорів. А значить всі вони покупляли інвалідність.
Поки не почнуть їх заджати на зону за покупку інвалідності і корупцію.
Нічого не зміниться.
Все инвалидности нужно считать не действительным!!!
Ще з радянських часів - серед депутатів мали "корочки" 30 відсотків - чорнобильців. 30 відсотків - воїнів-інтернаціоналістів. 30 - інвалідів першої та другої групи.
Так, що налякали їжака голою задрицею )
зелений холуй кравченко, це що означає?
відправлені на фронт у піхотний блінчік?
74 звільнених прокурорів + 66 усунених з посад = 140 тушок. Відправляємо до територіальних центрі комплектування і маємо 1,4 роти бійців.
Мені така математика подобається
до суду передано кілька справ ... Але ж усі ці правопорушення точно підсудні !!
А ПРОКУРАТУРУ заповнити хлопцями з фронту ( ті що з інвалідністю)
Якщо це не зробите ви- зробить нова влада
Виходить, прокуратура, яка повинна стежити за дотриманням законності, просто заплющує очі на очевидне: отримання фальшивої інвалідності - це підробка документів, змова, незаконне збагачення за той період, коли людина числилася інвалідом. Але прокуратура цього «не помічає».
Така сама ситуація, як і тоді, коли двоє поліцейських зґвалтували дівчину, а керівництво з абсолютно серйозним виглядом заявило: «Ми їх звільнили». Тобто за те, за що звичайні люди отримують до п'ятнадцяти років ув'язнення - цих просто звільнили.
Так само й прокуратура робить вигляд, що все в межах норми, і продовжує грати в цей абсурд: «Ми їх покарали, ми їх звільнили».
Зрозуміло, що цими справами не займається НАБУ. Але тоді постає питання: хто взагалі може цим займатися у країні, де правоохоронні органи системно корумповані? Хто спроможний притягнути до відповідальності самих прокурорів?
Цікаво, чи може це бути громадянська ініціатива - подати на них до суду? Адже постраждалими є громадяни, з державного бюджету виділялися кошти, а бюджет - це гроші платників податків, громадян України. Чи може тут бути цивільний позов від якоїсь громадської організації, яка представляє інтереси суспільства?
А також позбавлення пенсій та пільг. До кінця життя ці персонажі мають отримувати мінімальну пенсію.
ВСЕ жалобы Главному прокурору офис прокурора регистрировал и тут же отправлял в регион- Днепр. Жалобы , направленные ГПУ от жены обвиняемого также отправлялись в Днепр без рассмотрения !!! Прокуратура Днепра бездействует. Это можно узнать из моей публикации здесь на сайте в разделе Форум за 24.11.2025 г 13: 25 ,,Как Днепровская прокуратура и суды уничтожают жизнь пенсионера СБУ יי