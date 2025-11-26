Після перевірки КДКП звільнено 74 прокурорів зі статусом інвалідності, ще 66 усунено з посад, - Кравченко

В Україні 74 прокурорів зі статусом інвалідності звільнили з органів прокуратури за результатами комплексної перевірки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ще 66 працівників увільнили з адміністративних посад.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, протягом багатьох років тема "фейкових інвалідностей" серед прокурорів була табуйованою, однак одразу після його призначення всі такі працівники були направлені на перевірку до КДКП. Наразі також розглядаються 290 дисциплінарних проваджень.

Кравченко підкреслив, що комісія ретельно розбирається з кожним випадком, оскільки в прокуратурі працюють люди з реальними захворюваннями, які законно користуються відповідним статусом. Водночас він наголосив, що щодо фіктивних інвалідностей одними звільненнями справа не обмежиться: "Був злочин, буде і вирок".

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Генпрокурор повідомив, що кілька справ уже передані до суду, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

До суду також скерують справу прокурора, який після звільнення у 2019 році незаконно оформив інвалідність ІІ групи та п’ять років отримував пенсію. У вересні підозри оголосили йому та посадовцям МСЕК.

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