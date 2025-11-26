После проверки КДКП уволены 74 прокурора со статусом инвалидности, еще 66 отстранены от должностей, - Кравченко
В Украине 74 прокурора со статусом инвалидности уволили из органов прокуратуры по результатам комплексной проверки Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Еще 66 работников освободили от административных должностей.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на протяжении многих лет тема "фейковых инвалидностей" среди прокуроров была табуированной, однако сразу после его назначения все такие работники были направлены на проверку в КДКП. Сейчас также рассматриваются 290 дисциплинарных производств.
Кравченко подчеркнул, что комиссия тщательно разбирается с каждым случаем, поскольку в прокуратуре работают люди с реальными заболеваниями, которые законно пользуются соответствующим статусом. В то же время он отметил, что в отношении фиктивных инвалидностей одними увольнениями дело не ограничится: "Было преступление, будет и приговор".
Генпрокурор сообщил, что несколько дел уже переданы в суд, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.
В суд также направят дело прокурора, который после увольнения в 2019 году незаконно оформил инвалидность II группы и пять лет получал пенсию. В сентябре подозрения объявили ему и должностным лицам МСЭК.
Ця вся корупціцна система продукує це.
Там, в принципі не може бути некорупційних прокурорів. А значить всі вони покупляли інвалідність.
Поки не почнуть їх заджати на зону за покупку інвалідності і корупцію.
Нічого не зміниться.
Все инвалидности нужно считать не действительным!!!
Ще з радянських часів - серед депутатів мали "корочки" 30 відсотків - чорнобильців. 30 відсотків - воїнів-інтернаціоналістів. 30 - інвалідів першої та другої групи.
Так, що налякали їжака голою задрицею )
зелений холуй кравченко, це що означає?
відправлені на фронт у піхотний блінчік?
74 звільнених прокурорів + 66 усунених з посад = 140 тушок. Відправляємо до територіальних центрі комплектування і маємо 1,4 роти бійців.
Мені така математика подобається
до суду передано кілька справ ... Але ж усі ці правопорушення точно підсудні !!
А ПРОКУРАТУРУ заповнити хлопцями з фронту ( ті що з інвалідністю)
Якщо це не зробите ви- зробить нова влада
Виходить, прокуратура, яка повинна стежити за дотриманням законності, просто заплющує очі на очевидне: отримання фальшивої інвалідності - це підробка документів, змова, незаконне збагачення за той період, коли людина числилася інвалідом. Але прокуратура цього «не помічає».
Така сама ситуація, як і тоді, коли двоє поліцейських зґвалтували дівчину, а керівництво з абсолютно серйозним виглядом заявило: «Ми їх звільнили». Тобто за те, за що звичайні люди отримують до п'ятнадцяти років ув'язнення - цих просто звільнили.
Так само й прокуратура робить вигляд, що все в межах норми, і продовжує грати в цей абсурд: «Ми їх покарали, ми їх звільнили».
Зрозуміло, що цими справами не займається НАБУ. Але тоді постає питання: хто взагалі може цим займатися у країні, де правоохоронні органи системно корумповані? Хто спроможний притягнути до відповідальності самих прокурорів?
Цікаво, чи може це бути громадянська ініціатива - подати на них до суду? Адже постраждалими є громадяни, з державного бюджету виділялися кошти, а бюджет - це гроші платників податків, громадян України. Чи може тут бути цивільний позов від якоїсь громадської організації, яка представляє інтереси суспільства?
А також позбавлення пенсій та пільг. До кінця життя ці персонажі мають отримувати мінімальну пенсію.
ВСЕ жалобы Главному прокурору офис прокурора регистрировал и тут же отправлял в регион- Днепр. Жалобы , направленные ГПУ от жены обвиняемого также отправлялись в Днепр без рассмотрения !!! Прокуратура Днепра бездействует. Это можно узнать из моей публикации здесь на сайте в разделе Форум за 24.11.2025 г 13: 25 ,,Как Днепровская прокуратура и суды уничтожают жизнь пенсионера СБУ יי