После проверки КДКП уволены 74 прокурора со статусом инвалидности, еще 66 отстранены от должностей, - Кравченко

В Украине 74 прокурора со статусом инвалидности уволили из органов прокуратуры по результатам комплексной проверки Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Еще 66 работников освободили от административных должностей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на протяжении многих лет тема "фейковых инвалидностей" среди прокуроров была табуированной, однако сразу после его назначения все такие работники были направлены на проверку в КДКП. Сейчас также рассматриваются 290 дисциплинарных производств.

Кравченко подчеркнул, что комиссия тщательно разбирается с каждым случаем, поскольку в прокуратуре работают люди с реальными заболеваниями, которые законно пользуются соответствующим статусом. В то же время он отметил, что в отношении фиктивных инвалидностей одними увольнениями дело не ограничится: "Было преступление, будет и приговор".

Генпрокурор сообщил, что несколько дел уже переданы в суд, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.

В суд также направят дело прокурора, который после увольнения в 2019 году незаконно оформил инвалидность II группы и пять лет получал пенсию. В сентябре подозрения объявили ему и должностным лицам МСЭК.

