Фиктивная инвалидность
2 292 32

После проверки КДКП уволены 74 прокурора со статусом инвалидности, еще 66 отстранены от должностей, - Кравченко

Генпрокурор Кравченко

В Украине 74 прокурора со статусом инвалидности уволили из органов прокуратуры по результатам комплексной проверки Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Еще 66 работников освободили от административных должностей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на протяжении многих лет тема "фейковых инвалидностей" среди прокуроров была табуированной, однако сразу после его назначения все такие работники были направлены на проверку в КДКП. Сейчас также рассматриваются 290 дисциплинарных производств.

Кравченко подчеркнул, что комиссия тщательно разбирается с каждым случаем, поскольку в прокуратуре работают люди с реальными заболеваниями, которые законно пользуются соответствующим статусом. В то же время он отметил, что в отношении фиктивных инвалидностей одними увольнениями дело не ограничится: "Было преступление, будет и приговор".

Генпрокурор сообщил, что несколько дел уже переданы в суд, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.

В суд также направят дело прокурора, который после увольнения в 2019 году незаконно оформил инвалидность II группы и пять лет получал пенсию. В сентябре подозрения объявили ему и должностным лицам МСЭК.

прокурор (1160) Кравченко Руслан (94) инвалидность (197)
Топ комментарии
+12
А як справи з інвалідністю самого генерального прокурора? Чи належність до команди зеленського вважається каліцтвом?
26.11.2025 12:02 Ответить
+10
Казки від зелених корупційних гнид вже давно не актуальні.
26.11.2025 11:58 Ответить
+9
дуже добре, все по закону, просто взяли та звільнили, а посадити за грабунок держави слабо?
26.11.2025 12:05 Ответить
раніше інвалідів прокурорів було менше, аніж зараз звільнили...писали пр 47 у хмельницькії і двох у черкаській...а тепер звільнили більше, а ще більше залишилось
26.11.2025 12:52 Ответить
На місце звільнених приходять нові прокурори інваліди.
Ця вся корупціцна система продукує це.
Там, в принципі не може бути некорупційних прокурорів. А значить всі вони покупляли інвалідність.
Поки не почнуть їх заджати на зону за покупку інвалідності і корупцію.
Нічого не зміниться.
26.11.2025 12:57 Ответить
Страна инвалидов!!!🤣😆🤗🤡
Все инвалидности нужно считать не действительным!!!
26.11.2025 11:59 Ответить
В статті йде мова про прокурорські фейкові.
26.11.2025 12:05 Ответить
Інваліди мають право на працевлаштування. За законом - мають привілеї щодо цього.
Ще з радянських часів - серед депутатів мали "корочки" 30 відсотків - чорнобильців. 30 відсотків - воїнів-інтернаціоналістів. 30 - інвалідів першої та другої групи.
26.11.2025 12:14 Ответить
Та всіх членів партії треба вважати хворими..на голову.
26.11.2025 12:04 Ответить
Для більшості отрут незначна концентрація може бути й корисною. Наприклад, Радіна!
26.11.2025 12:10 Ответить
Так вона БП, а так - просто член фракції.
26.11.2025 12:18 Ответить
У цих прокурорів пенсії по 100 тисяч.
Так, що налякали їжака голою задрицею )
26.11.2025 12:12 Ответить
ще 66 усунено з посад

зелений холуй кравченко, це що означає?
відправлені на фронт у піхотний блінчік?
26.11.2025 12:08 Ответить
Чиста математика.
74 звільнених прокурорів + 66 усунених з посад = 140 тушок. Відправляємо до територіальних центрі комплектування і маємо 1,4 роти бійців.
Мені така математика подобається
26.11.2025 12:10 Ответить
уволили по инвалидости, очевидно. ежегодные путевки в маями прилагаются.
26.11.2025 12:13 Ответить
Після перевірки КДКП звільнено 74 прокурорів зі статусом інвалідності, ще 66 усунено з посад

до суду передано кілька справ ... Але ж усі ці правопорушення точно підсудні !!
26.11.2025 12:12 Ответить
Просто звільнили? А повернення коштів? А тюрма і воші?
26.11.2025 12:13 Ответить
Кравченко , треба прокуратуру ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ ЗАНОВО . Відправити усіх прокурорів на фронт , а старих ( 50 р) на пенсію.
А ПРОКУРАТУРУ заповнити хлопцями з фронту ( ті що з інвалідністю)
Якщо це не зробите ви- зробить нова влада
26.11.2025 12:13 Ответить
Починай, а ми подивомось
26.11.2025 13:01 Ответить
I х не " звiльняти " треба а саджати за грати,та вiдшкодовувати збитки держав i
26.11.2025 12:14 Ответить
А просто перевели в інші областя, як вже було раніше - звільнили та перевели. А лохи кажуть - он як гайки зеленский закручує - жах для корупції. Ідіоти.
26.11.2025 12:33 Ответить
тільки треба квартири повернути..наступнику..бо ім дадуть нові за містом призначення а вони іх приватизують
26.11.2025 14:33 Ответить
Адміністративне пониження - це взагалі ні про що. Сьогодні понизили, а завтра - підвищили, повернули або ще й дали вищу посаду. Те саме з тими, кого звільнили: це виглядало б смішно, якби не відбувалося з нами та у нашій країні.
Виходить, прокуратура, яка повинна стежити за дотриманням законності, просто заплющує очі на очевидне: отримання фальшивої інвалідності - це підробка документів, змова, незаконне збагачення за той період, коли людина числилася інвалідом. Але прокуратура цього «не помічає».
Така сама ситуація, як і тоді, коли двоє поліцейських зґвалтували дівчину, а керівництво з абсолютно серйозним виглядом заявило: «Ми їх звільнили». Тобто за те, за що звичайні люди отримують до п'ятнадцяти років ув'язнення - цих просто звільнили.
Так само й прокуратура робить вигляд, що все в межах норми, і продовжує грати в цей абсурд: «Ми їх покарали, ми їх звільнили».
Зрозуміло, що цими справами не займається НАБУ. Але тоді постає питання: хто взагалі може цим займатися у країні, де правоохоронні органи системно корумповані? Хто спроможний притягнути до відповідальності самих прокурорів?
Цікаво, чи може це бути громадянська ініціатива - подати на них до суду? Адже постраждалими є громадяни, з державного бюджету виділялися кошти, а бюджет - це гроші платників податків, громадян України. Чи може тут бути цивільний позов від якоїсь громадської організації, яка представляє інтереси суспільства?
26.11.2025 12:48 Ответить
Та невже? Тепер мабуть мають бути суди та вилучення всього незаконно нажитого? Тюрма, сухарі?
А також позбавлення пенсій та пільг. До кінця життя ці персонажі мають отримувати мінімальну пенсію.
26.11.2025 12:55 Ответить
А де кримінальні провадження за шахрайство та позови про відшкодування завданих збитків?
26.11.2025 13:02 Ответить
а покарання де ??????? де відшкодування державі ????? перевертні з олімпу мають каратись набагато сильніше ніж простий смертний . що це за правосуддя ????
26.11.2025 13:22 Ответить
Куряча сліпота та рибна німота Генерального у справах Міндіча -це перша чи друга група інвалідності
26.11.2025 13:34 Ответить
НЕ ВІРЮ це все кодло нікуди не подіниться, оскаржить і повернеться
26.11.2025 13:41 Ответить
Таня крупа форева👍 Справа Тані Крупи продовжує жити і процвітати😁 До речі, а син Тані Крупи, той, що поперли з Голови Пенсійного фонду Хмельницької області вже у війську, риє окоп в повний профіль для стрільби зі спини коня стоячи чи як, чи не риє... чи все таки риє, але підкоп через держкордон десь в лісах під Равою-Руською, Краківцем чи Мостиської 😝😝😝😝😝🤪😜
26.11.2025 13:52 Ответить
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ , ЧТО прокурор Кравченко обратит внимание и на жалобы наших адвокатов на беззаконие ДНЕПРОВСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ , СУДОВ. Они держат в СИЗО УЖЕ ПОЧТИ 4 ГОДА моего близкого родственника не предъявив НИ ОДНОГО ДОКАЗАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ !
ВСЕ жалобы Главному прокурору офис прокурора регистрировал и тут же отправлял в регион- Днепр. Жалобы , направленные ГПУ от жены обвиняемого также отправлялись в Днепр без рассмотрения !!! Прокуратура Днепра бездействует. Это можно узнать из моей публикации здесь на сайте в разделе Форум за 24.11.2025 г 13: 25 ,,Как Днепровская прокуратура и суды уничтожают жизнь пенсионера СБУ יי
26.11.2025 15:01 Ответить
 
 