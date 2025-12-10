Прокурор Корюковской окружной прокуратуры задержан на взятке в 2,5 тыс. долл., - Кравченко. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора задержали на взятке прокурора Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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Прокурора задержали при получении взятки

Чиновника разоблачили после получения неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США за "решение вопроса" о закрытии уголовного производства и дальнейшем согласовании якобы законности такого решения.

По словам Кравченко, факт передачи неправомерной выгоды должным образом зафиксирован, а полученные средства — изъяты во время следственных действий.

Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные обыски.

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Реакция Генпрокурора

"Есть факт. Есть деньги. Есть задержание. Далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд. И так будет с каждым, кто путает прокуратуру с личным кошельком", - подчеркнул Кравченко.

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