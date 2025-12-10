РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12782 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники Коррупция в силовых структурах
13 031 27

Прокурор Корюковской окружной прокуратуры задержан на взятке в 2,5 тыс. долл., - Кравченко. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора задержали на взятке прокурора Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прокурора задержали при получении взятки

Чиновника разоблачили после получения неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов США за "решение вопроса" о закрытии уголовного производства и дальнейшем согласовании якобы законности такого решения.

задержание прокурора на взятке

По словам Кравченко, факт передачи неправомерной выгоды должным образом зафиксирован, а полученные средства — изъяты во время следственных действий.

Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные обыски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После проверки КДКП уволены 74 прокурора со статусом инвалидности, еще 66 отстранены от должностей, - Кравченко

Реакция Генпрокурора

"Есть факт. Есть деньги. Есть задержание. Далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд. И так будет с каждым, кто путает прокуратуру с личным кошельком", - подчеркнул Кравченко.

задержание прокурора на взятке

Читайте также: Генпрокурор Кравченко о деле Магамедрасулова: Изменение меры пресечения — не оправдание

Автор: 

взятка (6403) прокурор (1183) Кравченко Руслан (300) ГБР (3672) Черниговская область (1753) Корюковский район (79) Корюковка (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Фу нищеброд.. только прокуратуру позорит.
показать весь комментарий
10.12.2025 18:11 Ответить
+10
2500 за порішать? Та це "святий" прокурор, ціни для населення 😸
показать весь комментарий
10.12.2025 18:07 Ответить
+8
Вы шутите? Прокурор Окружной прокуратуры 2500?
показать весь комментарий
10.12.2025 18:05 Ответить

Загрузка...

 
 