РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9410 посетителей онлайн
Новости Коррупция в прокуратуре Пенсии прокуроров
2 628 36

Экс-прокурор Изотов в 44 года получает пенсию более 219 тыс. грн, - СМИ

прокурор Изотов

Бывший прокурор Владимир Изотов получает одну из самых больших пенсий в Украине. По решению суда Пенсионный фонд назначил ему выплату в 219 тыс. грн, что в разы превышает зарплату действующего прокурора. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составила 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Корюковской окружной прокуратуры задержан на взятке в 2,5 тыс. долл., - Кравченко. ФОТО

Ранняя пенсия прокурора

Изотов - 44-летний бывший прокурор одного из отделов Александрийской окружной прокуратуры в Кировоградской области, вышел на пенсию еще в 2023 году. Тогда мужчине был 41 год. В прокуратуре он работал с 2003 года, поэтому имел всего 20 лет стажа (если не считать период обучения).

"Обычный украинец с таким стажем не сможет вовремя выйти на пенсию: придется работать до 65 лет. А для прокурора этого оказалось вполне достаточно, чтобы суд обязал ПФУ назначить ему космическую пенсию", - отмечает издание.

Также отмечается, что Изотов отменил ограничения по размеру своей пенсии. Соответствующее решение принял 5 декабря 2025 года Харьковский окружной административный суд. При этом оказалось, что Изотов, который еще недавно работал прокурором отдела (уволился в 2024-м), по решению суда должен получать пенсию, размер которой превышает его зарплату. Даже доходы генпрокурора меньше, чем пенсия Изотова.

Читайте: ВАКС утвердил соглашение с экс-прокурором ГПУ Дергуновым: год тюрьмы и конфискация имущества

Детали 

"Как следует из решения №204950010350 от 26.02.2025 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области о перерасчете пенсии истца, копия которого прилагается к отзыву, основной размер пенсии истца с 01.03.2025 определен в сумме 219 276,85 грн", - говорится в материалах дела №520/11632/23.

  • Изотов уволился 17 декабря 2024 года. В среднем за месяц он до налогообложения получал зарплату в размере около 97,1 тыс. грн. Еще в 2023-м он в среднем до налогообложения зарабатывал 81,2 тыс. грн.
  • В суде Изотов настаивал, чтобы к нему применили норму закона, которая уже давно не действует. И суд с таким требованием согласился, позволив Изотову воспользоваться уже отмененными нормами законодательства, потому что якобы когда Изотов устраивался на работу, он рассчитывал на раннюю высокую пенсию.

Читайте: Судейско-прокурорская семья Грабец приобрела недвижимость рыночной стоимостью 1 млн долл., - СМИ. ФОТО

Каковы причины для начисления?

В 2023 году он принес в ПФУ справку Кировоградской областной прокуратуры от 27.02.2023 № 21-38, согласно которой его оклад составлял 60 тыс. грн, а надбавка за выслугу лет (30%) - 18 тыс. грн. В сумме это 78 тыс. грн. Если бы пенсию рассчитали из этого, то ежемесячно он получал бы пенсию в размере 70,2 тыс. грн.

Однако Изотов дополнительно принес еще одну справку, №№ 39-21, где указано, что за пять лет, с 2016-го по 2021-й, выплаты (без учета оклада и надбавки) составили 9,9 млн грн. Эти доходы разделили на 60 месяцев, к ним добавили оклад, надбавку. И 90% от этой суммы и есть пенсия прокурора. Это 219,2 тыс. грн.

Расхождения в цифрах

По данным издания, прокурор принес справку, согласно которой на своей должности за пять лет получил только дополнительных выплат около 9,9 млн грн. Хотя на самом деле за указанный период весь его доход из прокуратуры (и выплаты, и оклад, и надбавки) составил 2,6 млн грн. То есть средняя зарплата за эти пять лет составляет всего 44,7 тыс. грн. И с такого дохода пенсия, казалось бы, не может быть на уровне 219 тыс. грн.

Читайте также: Прокурора, уличенного в подбуждении к взятке в 3,5 млн долл., взяли под стражу с возможностью залога в 4 млн грн

Автор: 

пенсия (2166) прокурор (1163)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
посадити за шахрайство, суддів розстріляти.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:40 Ответить
+17
В під@ра пенсія, як зарплата групи штурмовиків. І вік призовний, і ряха потужна. Негайно на фронт, разом із тим суддею - захищати свої нетрудові статки!
показать весь комментарий
14.12.2025 15:43 Ответить
+16
Саме тому йти на фронт і захищати таку пенсію для цього поважного пана мають трактористи із зарплатою 10 тисяч грн і пенсією в 4 тисячі - якщо доживуть до 65 років і напрацюють 40 років стажу.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нашій країні все можливо
показать весь комментарий
14.12.2025 15:38 Ответить
це в країні ZE таке можливе, а не в країні за яку гинуть воїни ЗСУ.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:43 Ответить
Ця стаття стала переломним моментом для мене. Ще 5 хвилин тому вагався, а зараз побіг записуватися в добровольці.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:52 Ответить
в добровольці-прокурори?
показать весь комментарий
14.12.2025 15:56 Ответить
посадити за шахрайство, суддів розстріляти.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:40 Ответить
головне це Прапор та Герб України на кліфє . А те що в тому кліфє ворог , то таке .
показать весь комментарий
14.12.2025 15:43 Ответить
Фотки у них всіх такі смішні. Такі однакові
показать весь комментарий
14.12.2025 15:46 Ответить
В під@ра пенсія, як зарплата групи штурмовиків. І вік призовний, і ряха потужна. Негайно на фронт, разом із тим суддею - захищати свої нетрудові статки!
показать весь комментарий
14.12.2025 15:43 Ответить
Це якесь знущання над народом України.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:45 Ответить
Українським народом, бо це, як виявилося, дещо інше.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:49 Ответить
Саме тому йти на фронт і захищати таку пенсію для цього поважного пана мають трактористи із зарплатою 10 тисяч грн і пенсією в 4 тисячі - якщо доживуть до 65 років і напрацюють 40 років стажу.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:45 Ответить
Ей! Верховний ішак, який корчить із себе ще й президента та гаранта Конституції, де права усіх рівні! Чому це бидло не на фронті?
показать весь комментарий
14.12.2025 15:45 Ответить
-"скасував обмеження щодо розміру своєї пенсії"

-"до нього застосували норму закону, яка вже давно не діє"

- "коли Ізотов влаштовувався на роботу, він розраховував на ранню високу пенсію"

А так можна було?
показать весь комментарий
14.12.2025 15:45 Ответить
Життя вдалося! - хтось же придумав такі пенсії суддям прокурорам
показать весь комментарий
14.12.2025 15:47 Ответить
Вони ж і придумали разом із владою. Це тіпа щоб у них не було спокуси красти
показать весь комментарий
14.12.2025 15:51 Ответить
"А судді хто?"
Дивує не те, що роблять ці подонки, а те, що хтось ще цьому дивується. Це ж вже не 19-й, не 20-й та й не 22-й роки - тоді ще можна було когось ще зрозуміти, бо "не розібрались, надіялись" і таке інше. Але ж зараз, після "МіндічГейта" та "єрмакШоу" - вже абсолютно не дивно, бо це ВЖЕ система і дивуватись тут нічому.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:48 Ответить
Судді та прокурори, це та банда, яку треба під коріння виполоти, витрусити до сьомого коліна та пересадити! Ці глитаї ніколи не зупиняться!
показать весь комментарий
14.12.2025 15:49 Ответить
І де тоді справедливість? Чому він, не воюючи і тим самим не ризикуючи найдорожчим, отримує більше, ніж ті, хто дає можливість цій державі існувати? І найстрашніше, що це лише малий відсоток тої несправедливості, що є в «незламній країні незламних людей» 😟
показать весь комментарий
14.12.2025 15:50 Ответить
І він не один такий " інвалід- пенсіонер"! Одним словом - кровосіся!
показать весь комментарий
14.12.2025 15:53 Ответить
просто піздець.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:53 Ответить
З десяток подібних упирів показово вбити то інші відмовляться від таких пенсій самотужки.
показать весь комментарий
14.12.2025 15:55 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2025 16:04 Ответить
У римі за таке з судді знімали шкіру і обтягували сидіння крпсла щоб раступний бачив і думав як судити а не як у нас прокурор щось нарив на суддю і компроментує по іншому не може бути суд лінча і ці потвори зі своїми рідними на площі висітимуть під новий рік
показать весь комментарий
14.12.2025 16:04 Ответить
це ті чотири з половиною тисячі долярів на місяць, які зєля, коли дуже хотів в прєзікі, вчителям обіцяв
показать весь комментарий
14.12.2025 16:05 Ответить
Дворянство і слуги государеві повинні жити достойно, ну а всякі там інші повинні змиритися з долею. А хоча стоп, це ж колись так було, коли без демократій і рівності.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:07 Ответить
Продажного суддю і того Ізотова негайно затримати і допитати на предмет змови з метою розкрадання коштів ПФУ.
Ізотова ув'язнити, а суддю подати на звільнення у ВРП.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:09 Ответить
Молодець!
Гарно підготувався!
Вогнепальна зброя є?
А довідка про інвалідність?
І посвідчення УБД знайдеться?

Потрібно було вчасно проводити реформи!!!
Зміна назви органів та шевронів на рукавах проблеми не вирішує.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:10 Ответить
Це скільки дронів за рахунок пенсії цього негідника можна закупити ,невже не доходить що в країні війна з найкривавішим ворогом перестаньте розкидатись коштами зарубіжних інвесторів і платників податків .
показать весь комментарий
14.12.2025 16:10 Ответить
типа он один.... есть формула для прокуроров....
показать весь комментарий
14.12.2025 16:12 Ответить
Ну і чому ви причепилися до цього бідолаги? Якісь нещасні 219 тисяч, тьфу - жебрак!
Хто б поцікавився а скільки Сєрлєщ отримує? Наприклад, ддруг лєща по нещастю пан смілянський попри бюджетні складнощі та збитковість Укрпошти під час війни її генеральний директор Ігор Смілянський отримує до 2 млн грн зарплати щомісячно. Про це повідомила у Telegram народна депутатка України Ніна Южаніна, передає https://www.komersant.info/ https://komersant.ua/ «Комерсант Український».
Із листопада 2022 року до грудня 2024-го Чернишов керував НАК «Нафтогаз України». Згідно з його декларацією, торік він отримав у держпідприємстві 25,11 млн грн заробітної плати (близько 2,1 млн грн на місяць) і додаткове благо в розмірі 4,6 тис. грн.)
 А ось Сергій Корецький очолює «Укрнафту» й «Укртатнафту» з листопада 2022-го.
(Це державні підприємства)

За 2024 рік топменеджер задекларував 26,66 млн грн заробітної плати. Зокрема, 15,47 млн грн зарплати він отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.
Ну і так далі по всіх секторах економіки багастраждальної, воюючої, стікаючої кров'ю України.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:14 Ответить
а ще пишуть, що грошей на ядерку немає, почни боротися з корупцією, захмарними зп і пенсіями, і грошей вистачить на все.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:18 Ответить
А сколько этот изотов занес Харьковским судьям за это решение,не возникло вопросов?
показать весь комментарий
14.12.2025 16:17 Ответить
Чому не прив'язати всі пенсії (прокурорські, міністерські, депутатські тощо) до мінімальної платні? Скажімо: 10 мінімальних...

Такі пенсії (за 100 000) мають отримувати лише ті, кого покалічено на війні на бойових завданнях.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:25 Ответить
 
 