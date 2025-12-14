Экс-прокурор Изотов в 44 года получает пенсию более 219 тыс. грн, - СМИ

Бывший прокурор Владимир Изотов получает одну из самых больших пенсий в Украине. По решению суда Пенсионный фонд назначил ему выплату в 219 тыс. грн, что в разы превышает зарплату действующего прокурора.

И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составила 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Ранняя пенсия прокурора

Изотов - 44-летний бывший прокурор одного из отделов Александрийской окружной прокуратуры в Кировоградской области, вышел на пенсию еще в 2023 году. Тогда мужчине был 41 год. В прокуратуре он работал с 2003 года, поэтому имел всего 20 лет стажа (если не считать период обучения).

"Обычный украинец с таким стажем не сможет вовремя выйти на пенсию: придется работать до 65 лет. А для прокурора этого оказалось вполне достаточно, чтобы суд обязал ПФУ назначить ему космическую пенсию", - отмечает издание.

Также отмечается, что Изотов отменил ограничения по размеру своей пенсии. Соответствующее решение принял 5 декабря 2025 года Харьковский окружной административный суд. При этом оказалось, что Изотов, который еще недавно работал прокурором отдела (уволился в 2024-м), по решению суда должен получать пенсию, размер которой превышает его зарплату. Даже доходы генпрокурора меньше, чем пенсия Изотова.

Детали

"Как следует из решения №204950010350 от 26.02.2025 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области о перерасчете пенсии истца, копия которого прилагается к отзыву, основной размер пенсии истца с 01.03.2025 определен в сумме 219 276,85 грн", - говорится в материалах дела №520/11632/23.

Изотов уволился 17 декабря 2024 года. В среднем за месяц он до налогообложения получал зарплату в размере около 97,1 тыс. грн. Еще в 2023-м он в среднем до налогообложения зарабатывал 81,2 тыс. грн.

Еще в 2023-м он в среднем до налогообложения зарабатывал В суде Изотов настаивал, чтобы к нему применили норму закона, которая уже давно не действует. И суд с таким требованием согласился, позволив Изотову воспользоваться уже отмененными нормами законодательства, потому что якобы когда Изотов устраивался на работу, он рассчитывал на раннюю высокую пенсию.

Каковы причины для начисления?

В 2023 году он принес в ПФУ справку Кировоградской областной прокуратуры от 27.02.2023 № 21-38, согласно которой его оклад составлял 60 тыс. грн, а надбавка за выслугу лет (30%) - 18 тыс. грн. В сумме это 78 тыс. грн. Если бы пенсию рассчитали из этого, то ежемесячно он получал бы пенсию в размере 70,2 тыс. грн.

Однако Изотов дополнительно принес еще одну справку, №№ 39-21, где указано, что за пять лет, с 2016-го по 2021-й, выплаты (без учета оклада и надбавки) составили 9,9 млн грн. Эти доходы разделили на 60 месяцев, к ним добавили оклад, надбавку. И 90% от этой суммы и есть пенсия прокурора. Это 219,2 тыс. грн.

Расхождения в цифрах

По данным издания, прокурор принес справку, согласно которой на своей должности за пять лет получил только дополнительных выплат около 9,9 млн грн. Хотя на самом деле за указанный период весь его доход из прокуратуры (и выплаты, и оклад, и надбавки) составил 2,6 млн грн. То есть средняя зарплата за эти пять лет составляет всего 44,7 тыс. грн. И с такого дохода пенсия, казалось бы, не может быть на уровне 219 тыс. грн.

