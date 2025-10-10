Прокурора, уличенного в подстрекательстве к взятке в 3,5 млн долл., взяли под стражу с возможностью залога в 4 млн грн

10 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого совместно с двумя адвокатами уличили в подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов за закрытие на основании "правок Лозового" уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Решением суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн гривен.

Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.

ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".

