Прокурора, уличенного в подстрекательстве к взятке в 3,5 млн долл., взяли под стражу с возможностью залога в 4 млн грн

Прокурор и адвокат подталкивали к предоставлению 3,5 млн долларов взятки

10 октября 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к прокурору Офиса Генерального прокурора, которого совместно с двумя адвокатами уличили в подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов за закрытие на основании "правок Лозового" уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Решением суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурору и адвокатам, уличенным в подстрекательстве к даче 3,5 млн долл. взятки, сообщено о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО

Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.

ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".

3 500 000 доларів - 4 000 000 грн: це по якому курсу?
10.10.2025 17:10 Ответить
так він же їх не отримав
10.10.2025 17:22 Ответить
НЄхіло 3,5 млн баксів на 4 млн грн поміняти. То гарний курс у прокурорів.
10.10.2025 17:10 Ответить
Та він ці копійки за десять хвилин сплатить.
10.10.2025 17:22 Ответить
Це застава за хабар. Фактично державі збитків не заподіяно у цьому епізоді. Мабуть така логіка.
10.10.2025 17:36 Ответить
 
 