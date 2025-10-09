ОГП об обыске НАБУ и САП у прокурора: усматривается риск конфликта интересов

В Офисе Генпрокурора считают, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".

Об этом говорится в обнародованном заявлении ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Обыск состоялся на основании постановления ВАКС. Речь идет о событиях, имевших место в феврале-июле этого года.

"В постановлении указано, что один из сотрудников ОГП, не в рамках выполнения служебных или процессуальных обязанностей, якобы мог быть посредником при передаче неправомерной выгоды в сумме 3,5 млн долларов США судьям Высшего антикоррупционного суда.

В этом же постановлении суда упоминается еще один сотрудник Офиса Генерального прокурора. Его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в постановлении не конкретизированы, как и обоснованность оснований проведения обыска. Однако сегодня утром по месту его жительства и на рабочем месте был проведен обыск, который завершился безрезультатно - никаких вещей или документов, имеющих процессуальное значение, не изъято", - говорится в сообщении.

Читайте: "Списал" коммунальную недвижимость и землю в пользу своей помощницы: экс-мэру Ирпеня полиция объявила подозрение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ОГП отметили, что указанный прокурор входит в группу прокуроров по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности - руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, Магамедрасулова.

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор ОГП и адвокат подталкивали к предоставлению $3,5 млн взятки для "подкупа" прокуроров САП и судей ВАКС, - НАБУ. ФОТОрепортаж

В Офисе Генпрокурора отметили, что привержены принципам прозрачности, законности и правовой определенности.

"Мы не поддерживаем никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остаемся последовательно заинтересованными в объективном установлении истины. Для надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений ОГП ожидает официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП. Это необходимо для проведения внутренней проверки согласно действующему законодательству.

В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры", - подытожили в заявлении.

Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ