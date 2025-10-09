Прокурор ОГП и адвокат подталкивали к предоставлению $3,5 млн взятки для "подкупа" прокуроров САП и судей ВАКС, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП разоблачили прокурора Офис Генпрокурора и адвоката, которые предлагали подозреваемому в одном из дел НАБУ дать взятку для закрытия производства.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Так, они предлагали предоставить $3,5 млн для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

"В период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором Офиса Генерального прокурора, предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС.

Злоумышленники взяли на себя обязательства выступить посредниками в получении и передаче денежных средств. Сумма неправомерной выгоды, к предоставлению которой подстрекали подозреваемого, за время их преступной деятельности выросла с начальных 2 млн до 3,5 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Так, они разработали детальный план, который предусматривал передачу неправомерной выгоды частями. На момент разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тыс. долл. США.

Следственные действия продолжаются, устанавливают всех возможных участников преступной схемы и документирования их противоправной деятельности.

