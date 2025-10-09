РУС
1 973 12

Прокурор ОГП и адвокат подталкивали к предоставлению $3,5 млн взятки для "подкупа" прокуроров САП и судей ВАКС, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ и САП разоблачили прокурора Офис Генпрокурора и адвоката, которые предлагали подозреваемому в одном из дел НАБУ дать взятку для закрытия производства.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Так, они предлагали предоставить $3,5 млн для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

Читайте: Задержан мужчина, который хвастался связями в Минобороны и требовал $15 тыс. за перевод военного в тыл, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

"В период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором Офиса Генерального прокурора, предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС.

Злоумышленники взяли на себя обязательства выступить посредниками в получении и передаче денежных средств. Сумма неправомерной выгоды, к предоставлению которой подстрекали подозреваемого, за время их преступной деятельности выросла с начальных 2 млн до 3,5 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Так, они разработали детальный план, который предусматривал передачу неправомерной выгоды частями. На момент разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тыс. долл. США.

Следственные действия продолжаются, устанавливают всех возможных участников преступной схемы и документирования их противоправной деятельности.

НАБУ (4613) взятка (6240) прокурор (1153) САП (2320) Офис Генпрокурора (2689)
+5
Нікада такова нє била-і вот апять...
09.10.2025 10:41 Ответить
+3
при цьому усьому зелена мразота каже на зарплату війсковим грошей немає
09.10.2025 11:04 Ответить
+2
Це називається спортивна риболовля, зловили, показали та випустили.
09.10.2025 10:46 Ответить
Нікада такова нє била-і вот апять...
09.10.2025 10:41 Ответить
Відразу ж видно, що це провакація!
09.10.2025 10:42 Ответить
Це називається спортивна риболовля, зловили, показали та випустили.
09.10.2025 10:46 Ответить
Скільки можна плямувати чесних прокурорів та адвокатів!
Руки геть від чесних та непідкупних служителів Феміди!
Максимум, що можна їм закидати, це невдалий жарт!
Всьо!
09.10.2025 10:47 Ответить
Бракує слів від дій цих нелюдів !!
На війну всіх падлюк і хабарників !
09.10.2025 10:48 Ответить
На війну можна тіки кріпаків - вони ж обучені та їх не шкода.
09.10.2025 10:54 Ответить
Це гірка правда 😠
09.10.2025 10:54 Ответить
Тіки не для цих вкраїнчіків - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
09.10.2025 10:56 Ответить
Корупція чи мародерство під час війни тільки посилилась і хто відповідальний за цей безлад ?
09.10.2025 11:00 Ответить
при цьому усьому зелена мразота каже на зарплату війсковим грошей немає
09.10.2025 11:04 Ответить
А кажуть , що грошей немає.. .Це скільки разів по 2361 грн получається...?
09.10.2025 11:18 Ответить
Це шо ж така за справа, за яку 3.5 млн $ хабаря?!
На десятки чи сотні мільйонів?
09.10.2025 12:06 Ответить
 
 