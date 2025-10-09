УКР
1 595 11

Прокурор ОГП та адвокат підбурювали надати $3,5 млн хабаря для "підкупу" прокурорів САП та суддів ВАКС, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ та САП викрили прокурора Офіс Генпрокурора та адвоката, які пропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ надати хабар для закриття провадження.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вони пропонували надати $3,5 млн для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Читайте: Затримано чоловіка, який хизувався зв’язками в Міноборони та вимагав $15 тис. за переведення військового в тил, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

"У період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

Так, вони розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Слідчі дії наразі тривають, встановлюють всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Голова ЦПК Віталій Шабунін у Фейсбуці зазначив:

"І в тюрму цю прокурорську бубочку не кинуть (без застави), як Кравченко з Малюком кинули НАБУшника Магамедрасулова (і його хворого батька).

Нагадую, що генпрокурор Зеленського особисто підписав ту сфальшовану підозру, щоб залякати НАБУ/САП. Залякав?

До речі, ми ще два тижні тому повідомили всі ключові столиці ЄС про план Зеленського по відстороненню керівника САП (через підозру)".

Прокурор та адвокат підбурювали надати 3,5 млн доларів хабаря

Автор: 

НАБУ (5517) хабар (4800) прокурор (652) САП (2499) Офіс Генпрокурора (3487)
Топ коментарі
+5
Нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
09.10.2025 10:41 Відповісти
+3
при цьому усьому зелена мразота каже на зарплату війсковим грошей немає
показати весь коментар
09.10.2025 11:04 Відповісти
+2
Це називається спортивна риболовля, зловили, показали та випустили.
показати весь коментар
09.10.2025 10:46 Відповісти
Нікада такова нє била-і вот апять...
показати весь коментар
09.10.2025 10:41 Відповісти
Відразу ж видно, що це провакація!
показати весь коментар
09.10.2025 10:42 Відповісти
Це називається спортивна риболовля, зловили, показали та випустили.
показати весь коментар
09.10.2025 10:46 Відповісти
Скільки можна плямувати чесних прокурорів та адвокатів!
Руки геть від чесних та непідкупних служителів Феміди!
Максимум, що можна їм закидати, це невдалий жарт!
Всьо!
показати весь коментар
09.10.2025 10:47 Відповісти
Бракує слів від дій цих нелюдів !!
На війну всіх падлюк і хабарників !
показати весь коментар
09.10.2025 10:48 Відповісти
На війну можна тіки кріпаків - вони ж обучені та їх не шкода.
показати весь коментар
09.10.2025 10:54 Відповісти
Це гірка правда 😠
показати весь коментар
09.10.2025 10:54 Відповісти
Тіки не для цих вкраїнчіків - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
показати весь коментар
09.10.2025 10:56 Відповісти
Корупція чи мародерство під час війни тільки посилилась і хто відповідальний за цей безлад ?
показати весь коментар
09.10.2025 11:00 Відповісти
при цьому усьому зелена мразота каже на зарплату війсковим грошей немає
показати весь коментар
09.10.2025 11:04 Відповісти
А кажуть , що грошей немає.. .Це скільки разів по 2361 грн получається...?
показати весь коментар
09.10.2025 11:18 Відповісти
 
 