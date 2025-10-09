Прокурор ОГП та адвокат підбурювали надати $3,5 млн хабаря для "підкупу" прокурорів САП та суддів ВАКС, - НАБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ та САП викрили прокурора Офіс Генпрокурора та адвоката, які пропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ надати хабар для закриття провадження.

Так, вони пропонували надати $3,5 млн для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

"У період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

Так, вони розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Слідчі дії наразі тривають, встановлюють всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Голова ЦПК Віталій Шабунін у Фейсбуці зазначив:

"І в тюрму цю прокурорську бубочку не кинуть (без застави), як Кравченко з Малюком кинули НАБУшника Магамедрасулова (і його хворого батька).

Нагадую, що генпрокурор Зеленського особисто підписав ту сфальшовану підозру, щоб залякати НАБУ/САП. Залякав?

До речі, ми ще два тижні тому повідомили всі ключові столиці ЄС про план Зеленського по відстороненню керівника САП (через підозру)".

