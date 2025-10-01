Затримано чоловіка, який хизувався зв’язками в Міноборони та вимагав $15 тис. за переведення військового в тил, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито чоловіка, який пропонував неправомірні послуги щодо впливу на кадрові рішення у Збройних Силах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За матеріалами слідства, мешканець міста Києва, вступив у контакт з мобілізованим військовослужбовцем бойового підрозділу, якому пообіцяв сприяння у переведенні на тилову посаду. Він заявив, що має зв’язки серед командування та службових осіб Міністерства оборони України.
За своє "сприяння" вимагав 15 000 доларів США.
"Військовослужбовець відмовився від пропозиції і повідомив про неї до правоохоронців. Після передачі грошових коштів, правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники ГСУ та ДСР Національної поліції України.
Звісно не брат Єрмака, але десь на шостого зама Чернишова прокатив би...