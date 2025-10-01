РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8982 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
901 4

Задержан мужчина, который хвастался связями в Минобороны и требовал $15 тыс. за перевод военного в тыл, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен мужчина, который предлагал неправомерные услуги по влиянию на кадровые решения в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По материалам следствия, житель города Киева, вступил в контакт с мобилизованным военнослужащим боевого подразделения, которому пообещал содействие в переводе на тыловую должность. Он заявил, что имеет связи среди командования и должностных лиц Министерства обороны Украины.

взяточник
взяточник
взяточник

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вымогали $5,5 тыс. за перевод военного в тыл: задержаны два пограничника в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

За свое "содействие" требовал 15 000 долларов США.

"Военнослужащий отказался от предложения и сообщил о нем правоохранителям. После передачи денежных средств, правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГСУ и ДВР Национальной полиции Украины.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

взятка (6235) Минобороны (9592) Офис Генпрокурора (2669)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Талановитий!
Звісно не брат Єрмака, але десь на шостого зама Чернишова прокатив би...
показать весь комментарий
01.10.2025 10:35 Ответить
Колобок із країни мрій Зе.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:40 Ответить
Попит сприяє пропозиції.
показать весь комментарий
01.10.2025 10:46 Ответить
звичайний аферист .
показать весь комментарий
01.10.2025 11:06 Ответить
 
 