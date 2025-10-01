Задержан мужчина, который хвастался связями в Минобороны и требовал $15 тыс. за перевод военного в тыл, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен мужчина, который предлагал неправомерные услуги по влиянию на кадровые решения в Вооруженных Силах Украины.

По материалам следствия, житель города Киева, вступил в контакт с мобилизованным военнослужащим боевого подразделения, которому пообещал содействие в переводе на тыловую должность. Он заявил, что имеет связи среди командования и должностных лиц Министерства обороны Украины.







За свое "содействие" требовал 15 000 долларов США.

"Военнослужащий отказался от предложения и сообщил о нем правоохранителям. После передачи денежных средств, правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГСУ и ДВР Национальной полиции Украины.

