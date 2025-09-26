Вымогали $5,5 тыс. за перевод военного в тыл: задержаны два пограничника на Хмельнитчине. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области задержаны и сообщено о подозрении двум пограничникам, которые требовали у коллеги из боевого подразделения взятку за перевод в тыловую часть.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничник, проходивший службу на Сумщине, вынужден был перевестись в тыловое подразделение по состоянию здоровья. Для "решения вопроса" ему посоветовали обратиться к подполковнику его же направления службы. Чиновник попросил за организацию перевода 5,5 тыс. долларов США. В свою очередь, пограничник сразу сообщил о "предложении" работникам внутренней безопасности ГПСУ", - говорится в сообщении.

Подполковник впоследствии заявил, что якобы подыскал должность в Житомире. Для передачи средств он привлек посредника, который в то время также находился на Востоке.

19 сентября 2025 года следователи ГБР задержали посредника во время получения полной суммы неправомерной выгоды.

В данное время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).





Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. грн.

В ГБР отметили, что в ходе досудебного расследования правовая квалификация может быть изменена. Также проверяется возможная причастность других должностных лиц к сделке.

Пограничникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

