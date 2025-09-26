Вимагали $5,5 тис. за переведення військового в тил: затримано двох прикордонників на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині затримано та повідомлено про підозру двом прикордонникам, які вимагали у колеги з бойового підрозділу хабар з переведення до тилової частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонник, який проходив службу на Сумщині, змушений був перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я. Для "вирішення питання" йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Посадовець попросив за організацію переводу 5,5 тис. доларів США. Своєю чергою прикордонник одразу повідомив про "пропозицію" працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ", - йдеться в повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Підполковник згодом заявив, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі коштів він залучив посередника, який у той час також перебував на Сході.

19 вересня 2025 року слідчі ДБР затримали посередника під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).





Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн.

У ДБР зазначили, що в ході досудового розслідування правова кваліфікація може бути змінена. Також перевіряється можлива причетність інших посадових осіб до оборудки.

Прикордонникам загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте: За сприяння посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність: викрито прокурора на Черкащині, - ДБР