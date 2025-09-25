За сприяння посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність: викрито прокурора на Черкащині, - ДБР

Викрито прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад 532 тис. грн.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокурору допомагали три члени обласної МСЕК. У 2019 році вони свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнозу та ступеню порушення здоров’я для оформлення інвалідності. На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акта огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, за даними ДБР, у межах розслідування "справ Майдану" встановлено, що цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.

Таким чином, прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкриміновано ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.