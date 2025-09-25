УКР
За сприяння посадовців МСЕК незаконно оформив собі інвалідність: викрито прокурора на Черкащині, - ДБР

На Черкащині прокурор оформв собі інвалідність

Викрито прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад 532 тис. грн.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокурору допомагали три члени обласної МСЕК. У 2019 році вони свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнозу та ступеню порушення здоров’я для оформлення інвалідності. На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акта огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.

Читайте: 57 прокурорів зі статусом інвалідності звільнено з посад після проведених перевірок, - Кравченко

Отримавши фіктивні папери, прокурор незаконно оформив пенсію по інвалідності у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Загалом на його рахунок було перераховано понад пів мільйона гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, за даними ДБР, у межах розслідування "справ Майдану" встановлено, що цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень. Він незаконно затримував громадян і притягував їх до відповідальності, перешкоджаючи мирним акціям у Черкасах.

Таким чином, прокурору, голові МСЕК та трьом членам комісії інкриміновано ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Також читайте: 26 працівникам прокуратури Хмельниччини не підтвердили інвалідність після перевірки рішень МСЕК, - МОЗ

Статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Це все зрозуміло. Мені не зрозуміло одне. Чому наше законодавство дозволяє людині з інвалідністю служити в прокуратурі, та ще й виплачувати йому за це великі гроші?
показати весь коментар
25.09.2025 14:41 Відповісти
Не зрозуміло ? Пояснюю -
По факту (і не важливо що там написано в Конституції...) справжнім джерелом влади є сама корупційна система ! Вона і пише закони сама для себе , за якими змушує жити решту населення .
показати весь коментар
25.09.2025 14:52 Відповісти
Про цього «злиденного інваліда» з прокурорською посадою, знала вся область, як він це робив та інші «убогі каліки», за які гроші, у яких ЛІКАРІВ «мудрі епікризи робили/ліпили латинською мовою», аж ось тільки тепер, аж у 2025 році, це «ВИЯВИЛИ»?!?!?
В області, таких прокурорських-судівських, десятки!!! Грошові виплати отримали чималі, як достойні до виплат з Пенсійного фонду!! Це ж не якісь там, труженики полів та цеху, пересічні Українці??!!
показати весь коментар
25.09.2025 15:11 Відповісти
То злупити з цього хитрозробленого прокурора у п"ятикратному розмірі - шоб другим неповадно було
показати весь коментар
25.09.2025 14:46 Відповісти
цей же прокурор, працюючи у січні 2014 року слідчим райвідділу міліції, фальсифікував матеріали кримінальних проваджень Джерело: https://censor.net/ua/n3576125
- а як же "люстрація" і реформи , що начебто відбулися ?
показати весь коментар
25.09.2025 14:50 Відповісти
Із ментарні "люстрували", до прокуратури взяли…
показати весь коментар
25.09.2025 15:06 Відповісти
Звільнити, конфіскувати майно і на фронт солдатом...
показати весь коментар
25.09.2025 14:51 Відповісти
Откуда возьмутся деньги на военных, на дроны, на достойные пенсии и другие потребности государства?
показати весь коментар
25.09.2025 15:04 Відповісти
 
 