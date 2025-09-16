57 прокурорів зі статусом інвалідності звільнено з посад після проведених перевірок, - Кравченко

Станом на 16 вересня з органів прокуратури після проведених перевірок вже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у липні 2025 року було ухвалено рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури.

Так, станом на сьогодні:

з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності;

56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;

на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

"Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства", - додав генпрокурор.

