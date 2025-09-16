57 прокурорів зі статусом інвалідності звільнено з посад після проведених перевірок, - Кравченко
Станом на 16 вересня з органів прокуратури після проведених перевірок вже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.
Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що у липні 2025 року було ухвалено рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури.
Так, станом на сьогодні:
- з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності;
- 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;
- на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
"Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства", - додав генпрокурор.
Кошти повернули до держскарбниці? Ось так, стаття ніпрощо ,превірити сказане неможливо.
Державне управління перетворилося на шоу виродків.