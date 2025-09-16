УКР
57 прокурорів зі статусом інвалідності звільнено з посад після проведених перевірок, - Кравченко

Станом на 16 вересня з органів прокуратури після проведених перевірок вже звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у липні 2025 року було ухвалено рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури.

Так, станом на сьогодні:

  • з органів прокуратури звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності;
  • 56 прокурорів звільнено з адміністративних посад;
  • на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.

"Ніяких виключень, саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система, саме так ми відновлюємо довіру суспільства", - додав генпрокурор.

+8
У судах відновляться. Проходили вже.
16.09.2025 15:23 Відповісти
+8
А скільки заведено справ за фальсифіковані результати лкк та безпідставне нарахування пенсії по інвалідності?
Кошти повернули до держскарбниці? Ось так, стаття ніпрощо ,превірити сказане неможливо.
16.09.2025 15:27 Відповісти
+8
звільнено на песію по інвалідності в розмірі 45-80тис грн сваіх нє брасаєм !
16.09.2025 15:29 Відповісти
Стидаюсь спитати, а тіті-міті повернули?
16.09.2025 15:37 Відповісти
Скільки з них мобілізувалось в ЗСУ?
16.09.2025 16:41 Відповісти
А як справи у колишнього обласного прокурора Олійника? Інформаційна тиша. З нього все почалося....
16.09.2025 15:30 Відповісти
Ну і? Вони не інваліди, не заброньовані, що там тцк?
16.09.2025 15:31 Відповісти
всі відновляться. Через рік, щоб добре відпочити у оплачуваній вимушеній відпустці. Бо якщо звільнили за кримінал, то збуджуйтесь а не піартесь
16.09.2025 15:34 Відповісти
І це все?просто звільнено?
16.09.2025 15:38 Відповісти
Ну так не справу ж заводити за підробку документів та шахрайство.
16.09.2025 16:06 Відповісти
Все морально право мають вони засуджувати когось.коли самі порушують закон???
16.09.2025 15:48 Відповісти
Список в студію. А незаконно виплачені кошти поверненні ? А кримінальні справи заведенні за підробку документів і незаконне збагачення. Прокурори звільненні по статті , чи за згодою сторін або по власному бажанню ? Казкар дід Панас.
16.09.2025 15:57 Відповісти
здається мені, що звільнили справжніх інвалідів у пенсійному віці, для прокурорів, звичайно..., але подали гарно...
16.09.2025 16:09 Відповісти
Це занадто суворе покарання - звільнення!
Державне управління перетворилося на шоу виродків.
16.09.2025 16:20 Відповісти
пару-трійку ноликів мабуть забули дописати
16.09.2025 16:25 Відповісти
Вони будуть отримувати інвалідні пенсії по 300 000 гр.
16.09.2025 17:16 Відповісти
 
 