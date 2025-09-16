57 прокуроров со статусом инвалидности уволены с должностей после проведенных проверок, - Кравченко
По состоянию на 16 сентября из органов прокуратуры после проведенных проверок уже уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.
Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в июле 2025 года было принято решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры.
Так, по состоянию на сегодня:
- из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности;
- 56 прокуроров уволены с административных должностей;
- на рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.
"Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества", - добавил генпрокурор.
Кошти повернули до держскарбниці? Ось так, стаття ніпрощо ,превірити сказане неможливо.
Державне управління перетворилося на шоу виродків.