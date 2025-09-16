РУС
Фиктивная инвалидность у прокуроров
1 741 18

57 прокуроров со статусом инвалидности уволены с должностей после проведенных проверок, - Кравченко

прокурор

По состоянию на 16 сентября из органов прокуратуры после проведенных проверок уже уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в июле 2025 года было принято решение провести проверку обоснованности предоставления статуса инвалидности работникам прокуратуры.

Так, по состоянию на сегодня:

  • из органов прокуратуры уволены 57 прокуроров со статусом инвалидности;
  • 56 прокуроров уволены с административных должностей;
  • на рассмотрении находится 228 дисциплинарных жалоб.

"Никаких исключений, именно так, по моему убеждению, должна работать здоровая система, именно так мы восстанавливаем доверие общества", - добавил генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 26 работникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки решений МСЭК, - Минздрав

Автор: 

проверка (823) прокурор (1150) Кравченко Руслан (85) инвалидность (191)
+10
У судах відновляться. Проходили вже.
16.09.2025 15:23 Ответить
+9
А скільки заведено справ за фальсифіковані результати лкк та безпідставне нарахування пенсії по інвалідності?
Кошти повернули до держскарбниці? Ось так, стаття ніпрощо ,превірити сказане неможливо.
16.09.2025 15:27 Ответить
+8
звільнено на песію по інвалідності в розмірі 45-80тис грн сваіх нє брасаєм !
16.09.2025 15:29 Ответить
У судах відновляться. Проходили вже.
16.09.2025 15:23 Ответить
Стидаюсь спитати, а тіті-міті повернули?
16.09.2025 15:37 Ответить
Скільки з них мобілізувалось в ЗСУ?
16.09.2025 16:41 Ответить
А скільки заведено справ за фальсифіковані результати лкк та безпідставне нарахування пенсії по інвалідності?
Кошти повернули до держскарбниці? Ось так, стаття ніпрощо ,превірити сказане неможливо.
16.09.2025 15:27 Ответить
Не стаття ні про що, а Генпрокурор ні про що, тримає нас за лохів.
16.09.2025 19:47 Ответить
звільнено на песію по інвалідності в розмірі 45-80тис грн сваіх нє брасаєм !
16.09.2025 15:29 Ответить
А як справи у колишнього обласного прокурора Олійника? Інформаційна тиша. З нього все почалося....
16.09.2025 15:30 Ответить
Ну і? Вони не інваліди, не заброньовані, що там тцк?
16.09.2025 15:31 Ответить
всі відновляться. Через рік, щоб добре відпочити у оплачуваній вимушеній відпустці. Бо якщо звільнили за кримінал, то збуджуйтесь а не піартесь
16.09.2025 15:34 Ответить
І це все?просто звільнено?
16.09.2025 15:38 Ответить
Ну так не справу ж заводити за підробку документів та шахрайство.
16.09.2025 16:06 Ответить
Все морально право мають вони засуджувати когось.коли самі порушують закон???
16.09.2025 15:48 Ответить
Список в студію. А незаконно виплачені кошти поверненні ? А кримінальні справи заведенні за підробку документів і незаконне збагачення. Прокурори звільненні по статті , чи за згодою сторін або по власному бажанню ? Казкар дід Панас.
16.09.2025 15:57 Ответить
здається мені, що звільнили справжніх інвалідів у пенсійному віці, для прокурорів, звичайно..., але подали гарно...
16.09.2025 16:09 Ответить
Це занадто суворе покарання - звільнення!
Державне управління перетворилося на шоу виродків.
16.09.2025 16:20 Ответить
пару-трійку ноликів мабуть забули дописати
16.09.2025 16:25 Ответить
Вони будуть отримувати інвалідні пенсії по 300 000 гр.
16.09.2025 17:16 Ответить
В тцк пристрояться...
16.09.2025 17:44 Ответить
 
 