ОГП про обшук НАБУ та САП у прокурора: вбачається ризик конфлікту інтересів

В Офісі Генпрокурора відреагували на обшуки у свого прокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".

Про це йдеться в оприлюдненій заяві ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Обшук відбувся на підставі ухвали ВАКС. Йдеться про події, що мали місце в лютому-липні цього року.

"В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів США суддям Вищого антикорупційного суду.

У цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку. Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", - йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що вказаний прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова.

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", - додали там.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що віддані принципам прозорості, законності та правової визначеності.

"Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини. Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством.

У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи", - підсумували у заяві.

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та сАП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

не береш хабарів - то й нема загрози конфліктів
09.10.2025 13:15 Відповісти
прокуратура повністю корумпована структура. тільки випадок з прокурорами інвалідами згадаемо
09.10.2025 13:22 Відповісти
Яке ніби то,а 200 000 баксів аванс, чи скажете наколядував.Та ні мабуть грошики таки мічені.
09.10.2025 13:36 Відповісти
То б то, щоб прокурор міг вільно брати хабарі, достатньо щоб його прізвище було вставлене у справу " Детектива НАБУ"
09.10.2025 15:11 Відповісти
Цікаво виходить - щемити набушників і сапівців - це не "конфлікт інтересіа", а коли НАБУ і САП щемить прокурорів і сбушників - то це самий що не є "конфлікт інтересів"! Ага! Тут головне - не переплутати.
09.10.2025 15:14 Відповісти
Сімї генпрокурора яйця прищемили і тепер будуть казочки розказувати...
09.10.2025 15:23 Відповісти
 
 