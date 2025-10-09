ОГП про обшук НАБУ та САП у прокурора: вбачається ризик конфлікту інтересів
В Офісі Генпрокурора вважають, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".
Про це йдеться в оприлюдненій заяві ОГП, передає Цензор.НЕТ.
Обшук відбувся на підставі ухвали ВАКС. Йдеться про події, що мали місце в лютому-липні цього року.
"В ухвалі зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі неправомірної вигоди в сумі 3,5 млн доларів США суддям Вищого антикорупційного суду.
У цій же ухвалі суду згадується ще один співробітник Офісу Генерального прокурора. Його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі не конкретизовано, як і обґрунтованість підстав проведення обшуку. Проте сьогодні вранці за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який завершився безрезультатно — жодних речей чи документів, що мають процесуальне значення, не вилучено", - йдеться в повідомленні.
В ОГП зазначили, що вказаний прокурор входить у групу прокурорів з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, Магамедрасулова.
"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП. Це залишає серйозні запитання щодо справжніх мотивів розслідування і неупередженості його учасників", - додали там.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що віддані принципам прозорості, законності та правової визначеності.
"Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини. Для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікує на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП. Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством.
У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи", - підсумували у заяві.
Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та сАП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.
