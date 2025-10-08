"Списав" комунальну нерухомість та землю на користь своєї помічниці: ексмеру Ірпеня поліція оголосила підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури, спільно зі слідчими поліції, колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у 2019 році посадовець організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки та будівлі бойлерної в центральній частині Ірпеня.

Використовуючи службові повноваження, для реалізації схеми він залучив підлеглих і наближених осіб. Директор комунального підприємства, який був його близьким товаришем, підготував документи про нібито непридатність будівлі до експлуатації. На підставі цих документів міська рада погодила її демонтаж, хоча об’єкт залишався у задовільному стані.

Згодом підозрюваний використав особисті документи своєї помічниці без її відома. На її ім’я підготували документи для відведення земельної ділянки у приватну власність — спочатку "для будівництва гаражів", а пізніше цільове призначення змінили під офісну забудову - добудували поверх і провели ремонт.

Право власності зареєстрували на помічницю, після чого, за вказівкою колишнього посадовця, вона уклала договір купівлі-продажу. У результаті офісне приміщення та земельна ділянка перейшли у власність осіб, наближених до екс-посадовця.











