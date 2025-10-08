Затримано двох чоловіків, які забезпечували незаконне переправлення осіб через кордон на Волині. ФОТОрепортаж

Оперативники 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців неподалік міста Нововолинськ затримали двох зловмисників, які перевозили в прикордоння чоловіка мобілізаційного віку з подальшим наміром незаконного переправити його за кордон.

Заходи проводили у взаємодії зі співробітниками міграційної поліції та слідчими управління Нацполіції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Задокументовано, що 29-річний організатор з 28-річним співучасником розповсюджували інформацію через соціальні мережі про можливі варіанти незаконного перетину кордону. Підшукавши клієнта на особистому транспортному засобі довезли його в прикордоння. Під час руху вони детально інструктували втікача, щодо порядку незаконного трансферу. Чоловіки чітко усвідомлювали свої протиправні дії, проте за матеріальну винагороду знехтували вимогами чинного законодавства.

Послуги з нелегальної подорожі в країни ЄС були оцінені в 6,5 тисячі доларів. Затримали зловмисників під час отримання частини грошових коштів, а саме завдатку у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за статтею Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Очікується обрання міри запобіжних заходів.







