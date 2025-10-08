Задержаны два мужчины, которые обеспечивали незаконную переправку лиц через границу на Волыни. ФОТОрепортаж
Оперативники 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов недалеко от города Нововолынск задержали двух злоумышленников, которые перевозили в приграничье мужчину мобилизационного возраста с последующим намерением незаконного переправить его за границу.
Мероприятия проводили во взаимодействии с сотрудниками миграционной полиции и следователями управления Нацполиции в Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Задокументировано, что 29-летний организатор с 28-летним соучастником распространяли информацию через социальные сети о возможных вариантах незаконного пересечения границы. Подыскав клиента на личном транспортном средстве довезли его в приграничье. Во время движения они подробно инструктировали беглеца, о порядке незаконного трансфера. Мужчины четко осознавали свои противоправные действия, однако за материальное вознаграждение пренебрегли требованиями действующего законодательства.
Услуги по нелегальному путешествию в страны ЕС были оценены в 6,5 тысячи долларов. Задержали злоумышленников во время получения части денежных средств, а именно задатка в размере 2,5 тысячи долларов.
Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по статье Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Ожидается избрание меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
========================
цю фразу можна примінити до усіх зеслуг