"Списал" коммунальную недвижимость и землю в пользу своей помощницы: экс-мэру Ирпеня полиция объявила подозрение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской областной прокуратуры, совместно со следователями полиции, бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и легализации имущества, полученного преступным путем, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в 2019 году чиновник организовал незаконное выбытие из коммунальной собственности земельного участка и здания бойлерной в центральной части Ирпеня.

Используя служебные полномочия, для реализации схемы он привлек подчиненных и приближенных лиц. Директор коммунального предприятия, который был его близким товарищем, подготовил документы о якобы непригодности здания к эксплуатации. На основании этих документов городской совет согласовал его демонтаж, хотя объект оставался в удовлетворительном состоянии.

Впоследствии подозреваемый использовал личные документы своей помощницы без ее ведома. На ее имя подготовили документы для отвода земельного участка в частную собственность - сначала "для строительства гаражей", а позже целевое назначение изменили под офисную застройку - достроили этаж и провели ремонт.

Право собственности зарегистрировали на помощницу, после чего, по указанию бывшего чиновника, она заключила договор купли-продажи. В результате офисное помещение и земельный участок перешли в собственность лиц, приближенных к экс-чиновнику.











