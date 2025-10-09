Прокурору и адвокатам, уличенным в подстрекательстве к предоставлению 3,5 млн дол. взятки, сообщено о подозрении, - НАБУ. ВИДЕО
НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генерального прокурора и адвокатам, уличенным в подстрекательстве к даче взятки в размере 3,5 млн дол.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты в сговоре с прокурором Офиса Генерального прокурора предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о его закрытии подкупом должностных лиц САП и ВАКС.
Злоумышленники согласились выступить посредниками в передаче взятки, а сумма, к предоставлению которой подстрекали подозреваемого, выросла с начальных 2 млн до 3,5 млн дол.
Кроме того, разработали детальный план, который предусматривал передачу взятки частями. На момент разоблачения прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тыс. дол.
Квалификация: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
По результатам проведения следственных действий один из адвокатов и прокурор задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения. Также устанавливается причастность к преступлению других прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним, 9 октября НАБУ и САП заявили о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда.
ОГП отметили, что НАБУ провели обыски у прокурора, который расследует дело детективов Бюро, что "вызывает сомнения относительно объективности расследования и имеет признаки конфликта интересов".
