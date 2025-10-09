Прокурору та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання 3,5 млн дол. хабаря, повідомлено про підозру, - НАБУ. ВIДЕО

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол.

За даними слідства, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати у змові з прокурором Офісу Генерального прокурора запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та ВАКС.

Зловмисники погодилися виступити посередниками в передачі хабаря, а сума, до надання якої підбурювали підозрюваного, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол.

Крім того, розробили детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

За результатом проведення слідчих дій одного з адвокатів та прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюється причетність до злочину інших прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

ОГП зазначили, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".

