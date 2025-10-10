Прокурора, викритого на підбурюванні до 3,5 млн дол. хабаря, взяли під варту із можливістю застави 4 млн грн
10 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого спільно з двома адвокатами викрили на підбурюванні до надання 3 500 000 доларів за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 4 млн гривень.
Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.
ОГП зазначили, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".
