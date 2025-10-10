УКР
Прокурора, викритого на підбурюванні до 3,5 млн дол. хабаря, взяли під варту із можливістю застави 4 млн грн

Прокурор та адвокат підбурювали надати 3,5 млн доларів хабаря

10 жовтня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого спільно з двома адвокатами викрили на підбурюванні до надання 3 500 000 доларів за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі понад 4 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурору та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання 3,5 млн дол. хабаря, повідомлено про підозру, - НАБУ. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП заявили про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду.

ОГП зазначили, що НАБУ провели обшуки у прокурора, який розслідує справу детективів Бюро, що "викликає сумніви щодо об'єктивності розслідування і має ознаки конфлікту інтересів".

Автор: 

+3
3 500 000 доларів - 4 000 000 грн: це по якому курсу?
10.10.2025 17:10 Відповісти
+2
НЄхіло 3,5 млн баксів на 4 млн грн поміняти. То гарний курс у прокурорів.
10.10.2025 17:10 Відповісти
+1
Та він ці копійки за десять хвилин сплатить.
10.10.2025 17:22 Відповісти
3 500 000 доларів - 4 000 000 грн: це по якому курсу?
10.10.2025 17:10 Відповісти
так він же їх не отримав
10.10.2025 17:22 Відповісти
цього разу не отримав, а напередодні...?
10.10.2025 17:56 Відповісти
скоро дізнаємося, якщо вийде, то щось таки було напередодні
10.10.2025 18:12 Відповісти
По зелёному курсу зарплаты учителей.
10.10.2025 18:06 Відповісти
НЄхіло 3,5 млн баксів на 4 млн грн поміняти. То гарний курс у прокурорів.
10.10.2025 17:10 Відповісти
Та він ці копійки за десять хвилин сплатить.
10.10.2025 17:22 Відповісти
Це застава за хабар. Фактично державі збитків не заподіяно у цьому епізоді. Мабуть така логіка.
10.10.2025 17:36 Відповісти
Яка може бути застава? Будь-які корупційні дії це загроза економічній безпеці держави, стаття 111 ККУ - державна зрада.
10.10.2025 18:11 Відповісти
мама рузская, папа йуризд?
10.10.2025 18:13 Відповісти
назначенный ОП ---- куда не кинь / гранату / попадание в ,,крысу,, 100 процентов
10.10.2025 18:25 Відповісти
 
 