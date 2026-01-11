РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров Пенсии прокуроров Состояние прокуроров
9 306 84

Экс-глава Николаевской облпрокуратуры Казак оформил инвалидность, отсудил пенсию и уехал в Швецию, - СМИ

СМИ раскрыли схему экс-прокурора Николаевской области Казака

Бывший глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, находясь за границей, в украинском суде отсудил пенсию в размере более 156 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оформил инвалидность в 29 лет

Сейчас Казаку 36 лет. Мужчина оформил инвалидность, когда ему было всего 29 лет. На тот момент он уже был прокурором, а всего через два года возглавил Закарпатскую областную прокуратуру.

"Дело в том, что прокуроры, имеющие статус лица с инвалидностью, согласно действующему закону могут получать не маленькую пенсию по инвалидности, а космическую прокурорскую выплату при условии, что у них есть 10 лет стажа", - пишет OBOZ.UA. 

Издание отмечает, что в 2022 году прокурор обратился в ПФУ с требованием перевести его с пенсии по инвалидности на прокурорскую. Вероятно, именно в 2022 году у него накопилось 10 лет стажа. Отмечается, что без статуса лица с инвалидностью прокурорам для пенсии нужно иметь не менее 25 лет стажа.

Казак также в суде добился, чтобы в отношении него применили уже недействующую норму закона, которая позволяла получать пенсию с учетом 80%, а не 60% зарплаты. Справку о размере зарплаты он принес из Николаевской прокуратуры, которую на тот момент возглавлял.

Согласно этой справке оказалось, что 80% зарплаты составляет 156 тыс. 692 грн. Хотя на самом деле, как отмечает издание, Казак зарабатывал значительно меньше.

  • Так, за полный 2023 год на должности главы Николаевской областной прокуратуры мужчина заработал 1 млн 618 тыс. 642 грн до налогообложения (это 134,8 тыс. грн в месяц до налогообложения).
  • А в 2024-м, когда он получал уже полную пенсию, ПФУ выплатил ему за год 1 млн 880 тыс. 310 грн (или 156,7 тыс. грн в месяц).

"Казак получил аномально высокую пенсию, размер которой превышает его зарплату. При этом такую пенсию он начал получать, имея всего десять лет стажа (на момент расчета) и почти с 30 лет", - говорится в материале.

Издание пишет, что именно статус лица с инвалидностью позволил мужчине выехать за границу.

Читайте также: 57 прокуроров со статусом инвалидности уволены с должностей после проведенных проверок, - Кравченко

Отсудил пенсию

С января 2025 года Казаку, как и всем спецпенсионерам, выплаты ограничили специальными коэффициентами.

На период военного положения ПФУ сократил все пенсии, размер которых превышает десять прожиточных минимумов. Но бывший глава Николаевской прокуратуры из-за границы подал иск в суд и выиграл его: 15 декабря 2025 года Харьковский окружной админсуд решил, что ограничивать пенсию Казаку незаконно.

Речь идет, как упоминалось выше, о сумме 156,7 тыс. грн в месяц. Это больше средней зарплаты в Швеции. 

Читайте также: Более 1000 прокуроров оформили пенсию до 50 лет и продолжают работать

Уехал за границу

Журналисты выяснили, что сейчас Казак живет в городе Линчепинг. В доме, где проживает экс-прокурор, зарегистрирована и его жена Рината.

На специализированных сайтах указано, что бывший украинский прокурор проживает в трехкомнатной квартире площадью 84 кв.м.

Несмотря на то, что украинским номером телефона Казак больше не пользуется, он все еще тесно связан с Украиной. Бывший прокурор якобы работает юристом в киевской компании KPD Consulting, которая предоставляет услуги корпоративным клиентам.

Как отмечает OBOZ.UA, KPD Consulting имеет несколько зарегистрированных юридических лиц. На сайте компании опубликован кодекс этического поведения, в котором упоминаются два юридических лица: ООО "КПД Консалтинг" и АО "КПД Консалтинг".

  • Согласно данным Opendatabot, в АО "КПД Консалтинг" работают всего пять сотрудников. За три квартала 2025-го доход компании составил 1 млн 207 тыс. грн. Это примерно по 134 тыс. грн в месяц. Также журналисты отмечают, что компания работает в убыток.
  • ООО "КПД Консалтинг" имеет шесть сотрудников, эта компания тоже работает в убыток (минус 9,6 тыс. грн за девять месяцев 2025-го).

"Каким образом убыточная компания может трудоустроить бывшего прокурора, который при этом живет в Швеции, – загадка, которую можно разгадать, узнав имя руководителя KPD Consulting. Управляющий партнер – Кирилл Казак, родной брат Дмитрия Казака", – говорится в материале.

Издание добавляет, что в соцсети экс-прокурор Казак разместил на своем фото пометку "открыт к предложениям по работе".

"Поэтому украинской пенсии и якобы работы в киевской компании брата ему недостаточно", - заключает OBOZ.UA.

Читайте также: Экс-прокурор Изотов в 44 года получает пенсию более 219 тыс. грн, - СМИ

Автор: 

Николаев (2233) пенсия (2168) Швеция (1087) прокурор (1166) инвалидность (201)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Выехал наверное в вагоне незламности)
показать весь комментарий
11.01.2026 00:33 Ответить
+28
А ти, Микола, в кілл-зону, а виживши, мусиш потім ще працювати до 65 років…
показать весь комментарий
11.01.2026 00:45 Ответить
+26
Скільки загинуло українських воїнів щоб прокурорські курви могли отримувати такі пенсії?
показать весь комментарий
11.01.2026 00:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выехал наверное в вагоне незламности)
показать весь комментарий
11.01.2026 00:33 Ответить
За безкоштовні "3000 км Україною"
показать весь комментарий
11.01.2026 00:38 Ответить
Вірите, якщо навіть і так то не здивуюсь 😸
показать весь комментарий
11.01.2026 00:39 Ответить
за 3 000 ЗЄльоних кілометри.

якраз до Швеції вистачило, та ще й на екстрадицію з Швеції

.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:42 Ответить
перший плюс без Єрака - не в дипломатію, там вже розвідники
показать весь комментарий
11.01.2026 00:43 Ответить
у 2022-му прокурор звернувся до ПФУ з вимогою перевести його з пенсії по інвалідності на прокурорську. Ймовірно, саме у 2022-му у нього накопичилось 10 років стажу.

прямо під час нападу кацапів !!!
ще працюючи прокурором в Україні !!

курва !
і здриснув по інвалідності

.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:50 Ответить
Це мне так потужно,як 5 тон золота на москальщині,але також нормально.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:33 Ответить
Де наша дивана розтрільна бригада ухилятів?? Чи цього буряти не згвалтують?
показать весь комментарий
11.01.2026 00:37 Ответить
Готуються до війни з Трампом за Гренландію
показать весь комментарий
11.01.2026 00:40 Ответить
Точно там же Данських ухилятів стріляти не перестріляти 😸
показать весь комментарий
11.01.2026 00:41 Ответить
Мабуть методички переписують)
показать весь комментарий
11.01.2026 01:36 Ответить
А при Порошенко, будучи інвалідом, мусів важко працювати прокурором
показать весь комментарий
11.01.2026 00:37 Ответить
ото Порох йому мабуть і вчинив калцтво
показать весь комментарий
11.01.2026 00:44 Ответить
не, порох ему потужну судову реформу провел, пользуясь которой такие прокуроры и трахают украинский бюджет даже после увольнения
показать весь комментарий
11.01.2026 01:54 Ответить
у пороха, на віміну від найвеличнішого, не було кишенькового парламенту.
з чим згоден, це з тим, що важливішу реформу складно уявити
показать весь комментарий
11.01.2026 07:58 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 00:46 Ответить
Скільки загинуло українських воїнів щоб прокурорські курви могли отримувати такі пенсії?
показать весь комментарий
11.01.2026 00:39 Ответить
Молодець !
показать весь комментарий
11.01.2026 00:40 Ответить
А ти, Микола, в кілл-зону, а виживши, мусиш потім ще працювати до 65 років…
показать весь комментарий
11.01.2026 00:45 Ответить
- а потім швидко здохнути , аби не обтяжувати пенсійний фонд !
показать весь комментарий
11.01.2026 00:56 Ответить
Треба щоб усі ті чиновники які поставили свої підписи завдяки яким ця курва-козак отримав незаконну пенсію компенсували ПФУ всі кошти які вони разом вкрали.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:48 Ответить
Чого це пенсія незаконна? Суди іменем України призначили цю пенсію згідно законодавства. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:13 Ответить
Ось як треба жити. А що ви, лузери, зробили для того, щоб мати таку пенсію*
показать весь комментарий
11.01.2026 00:52 Ответить
Такі тварі мають бути підступно ліквідовані, а всі його родичі - видворені з України з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:55 Ответить
А хто це має зробити? Згідно якого закону? Який підрозділ? І скільки платники податків готові платити за таку роботу? Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:25 Ответить
Интересная фамилия кАзак, украинская - кОзак, кацапская- кАзаков.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:56 Ответить
в совку паспортні столи переробляли імена та прізвища на "русскій манєр" як і де тільки могли. в моїй родині було три таких випадки, про які я знаю.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:01 Ответить
Як в Україні була справді українська влада - рештки пана Казака , і його дружини , було б знайдено на згарищі їх будинку в Лейнчипігу ...
але ...
показать весь комментарий
11.01.2026 01:04 Ответить
При нормальной власти такое г..но в прокуратуре не работало бы. Да и войны не случилось. Но, утопия, утопия...
показать весь комментарий
11.01.2026 02:12 Ответить
Допоки судді не будуть персонально (в крайньому випадку фінансово) відповідати за свої незаконні рішення, це прутня слуганародність ніколи не скінчиться.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:21 Ответить
Судді ніколи відповідати не будуть. Є лише одиничні винятки. Тіпа колядника. Судді в нас окрема гілка влади. І на закони законно можуть просто чхати. Чому? Тому що є стільки безглуздих законів і різної протиречивої фігні що просто жесть. Він іще раз звернеться вже з Марсу ще в якусь контору і йому ще накинуть пару сотень к. згідно ще якогось закону про постраждалих від чогось там, або зробить собі захворювання пов'язане з роботою наприклад. Ще й оздоровчі і мат. допомогу у зв'язку з переїздом. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:36 Ответить
Якщо зебіли прийняли закон, що маючи всього лиш 10 років прокурорського стажу при наявності інвалідності можна виходити на прокурорську пенсію (що дорівнює середньому заробітку за останній рік), то при чім тут судді?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:02 Ответить
.....то при чім тут судді? Шановний ви дійсно не бачите прямого зв'язку?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:20 Ответить
В що не так? Таке законодавство. Така конституція. Найкращі для любих шахраїв. Всі обома руками за стаж в 3 роки, за інвалідності, за учасників колчаковскіх фронтов і інших мислимих і немислимих пільг і соцвиплат. Що не так? Таке кончене законодавство і кончена конституція. Має право на все. От і вийшло що в 29 років пенсія більша ніж зарплата у шведа. Наприймали спецзаконів, то які можуть бути обмеження? Всі склади всіх скликань і взагалі більшість населення мріє про спецзакон для себе. Всі є президентами, всі є прокурорами, всі є суддями і кожен хто ким хоче. Тому платіть з казни і не варнякайте. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:22 Ответить
Ви забули про учасників куликівської битви.
показать весь комментарий
11.01.2026 02:47 Ответить
Гнила країна наповнена шахраями різної масті на чолі якої виродок-наркоша
показать весь комментарий
11.01.2026 06:05 Ответить
Та вона і будь хто з її друзів легко і 120 млн. заплатять. Грошей повно. Розподіл грошових потоків іде по дебільному. От в чому річ. Роздаються гроші за ні за що невідомо кому по різним схемам. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:42 Ответить
Швеція та Україна є членами Інтерполу.
Для чого громадяни України сплачують величезні податки, щоб бути членом цієї організації і що воно дає?
На словпх - багато, по факту - нічого.
Але те що Україну безкарно грабують за повною бездіяльністю та за співучастю правохороних органів - факт, якій не потребує доказів
показать весь комментарий
11.01.2026 01:43 Ответить
А при чому тут Інтерполу. Він отримує пенсію законно, є рішення суду України.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:47 Ответить
Вітання суддям , що виносять рішення згідео законів що приймають народні дкпутати України
показать весь комментарий
11.01.2026 01:57 Ответить
перелавай привіт міндічам та цукерманам
показать весь комментарий
11.01.2026 02:07 Ответить
Зеленський: Зробимо їх разом
Казак: прийняв, вже роблю
показать весь комментарий
11.01.2026 01:44 Ответить
талантіщє.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:51 Ответить
Ну що сказати - кросавчег. Саме за такого сидять в окопах та штурмують Купянськ селяни та робочі.
показать весь комментарий
11.01.2026 02:02 Ответить
Классический гей традиционной ориентации. П..р, одним словом.
показать весь комментарий
11.01.2026 02:15 Ответить
І чим він заслужив таку пенсію і де втратив здоров'я,що дали групу.
показать весь комментарий
11.01.2026 02:30 Ответить
На калчакавскіх франтах
показать весь комментарий
11.01.2026 07:55 Ответить
А ще питання навіщо утримувати інвалідів та заставляти іх працювати
показать весь комментарий
11.01.2026 08:23 Ответить
Тут ніколи не було і не буде ніякої нормальної влади , ніяких нормальих правоохоронців. тому не чекайте на це.
показать весь комментарий
11.01.2026 03:03 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 03:05 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 06:05 Ответить
В Раді прийняли закони, що дозволяють молодим прокурорам таки пенсії отримувати! Нема а ні раціональності, а ні совісті!Какістократи дорвались до корита та й законами собі забезпечили не бідне життя! А звичайним пенсіонерам, які 30-35 років працювали- біля 4000! Це просто варварська за розумом влада!
показать весь комментарий
11.01.2026 03:26 Ответить
Прокурори, менти, держслужбовці зараз живуть своє краще життя...таких грошей, як при війні, вони ніколи не бачили.
показать весь комментарий
11.01.2026 03:41 Ответить
Ще краще будут жити після війни, коли всі стануть учасниками бойових дій. Тоді для себе видумають ще більший виплати, в інвалідності переоформляти як бойові
показать весь комментарий
11.01.2026 08:20 Ответить
Корупція в пенсійній системі узаконена ще при каденції Петра Олексійовича Порошенка і узаконена корупція не лише в пенсійному забезпеченні громадян України.
показать весь комментарий
11.01.2026 04:23 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
показать весь комментарий
11.01.2026 06:03 Ответить
І він також, як і всі інші президенти
показать весь комментарий
11.01.2026 08:18 Ответить
А їм на вас гигиги ,можете псіхувать, і тільки
показать весь комментарий
11.01.2026 05:32 Ответить
Зеленский, это и есть твои новые лица?
показать весь комментарий
11.01.2026 05:57 Ответить
Ні, це тільки початок
показать весь комментарий
11.01.2026 08:16 Ответить
А ти , Миколо, гний в окопі за 20 тис. в свої 56 років...
показать весь комментарий
11.01.2026 06:35 Ответить
Міндіч на мінімалках..але як же багато таких міндічей і було і є ще буде..сумно
показать весь комментарий
11.01.2026 06:55 Ответить
Ця країна приречена.....
показать весь комментарий
11.01.2026 07:01 Ответить
Такое впечатление, что нами управляют инвалиды умственные, физические и хитрожопые.
А куда смотрела медкомиссия, беря на работу инвалида в 29 лет?
Вот члены этой комиссии и пусть выплачивают ему пенсию или в тюрьму за нанесения ущерба государству в больших размерах.
показать весь комментарий
11.01.2026 07:05 Ответить
Що,або Хто заважає "суперНулевотолерантному" Генпрокурору провести розслідування та покарати виродка?? Взагалі,як знають "силовики" при Усіх ГАРАНТАХ у Миколаївську област та Закорпаття,як на трамплін для набуття опиту запускали керувати талановитих "рішал" та "передастів"...які знали кому і скіки передавати....Такий собі "заповідник"....Їх практично не чипали та не згадували на нарадах....А "Круп" для інвалідності - навалом у кожній області....Слава Україні!
показать весь комментарий
11.01.2026 07:10 Ответить
я ***** даже не знаю як цей ******* коментувати
показать весь комментарий
11.01.2026 07:26 Ответить
Пацан к успєху шол - і повєзло і фартануло
показать весь комментарий
11.01.2026 07:53 Ответить
що не очільник то лідор. херої нашого часу...
показать весь комментарий
11.01.2026 07:55 Ответить
Який гарний хлопець
показать весь комментарий
11.01.2026 07:59 Ответить
Шустрий мальчик (с). Цікаво коли ця хуня закінчиться?
показать весь комментарий
11.01.2026 08:07 Ответить
Ніколи. Система працює на самозбереження.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:16 Ответить
Так у нас правова держава, чи прокурорська, ще можна добавити суддів та хабарників. Невже неможливо з цим боротися. Особливо з суддями яки приймають протиправні рішення. Хоча, починаючи з ВРУ, міністрів і самого головного командувача, всі в них зацікавлені всім від них щось треба
показать весь комментарий
11.01.2026 08:14 Ответить
Ти ще десь бачиш якісь признаки правової держави??
показать весь комментарий
11.01.2026 08:30 Ответить
- Ви слав'яни.
- Слав'яни! слав'яни!
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
показать весь комментарий
11.01.2026 08:41 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 08:44 Ответить
Оце якраз воно. Мадам вже покинула цей світ, але стала символом всієї суддівської системи. Та й всієї влади за всі роки незалежності. Бо ці дурнуваті норми та закони не за один день створювалися такими ж "інвалідами" у ВР.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:02 Ответить
Які ж спритні посадовці молодої команди простого парня від наріду. Цей вийшов на пенсію, оформив і пенсійне і інвалідність і вільно виїхав подалі від війни. Спробували б прості хлопці оформити пенсію і виїхати. Вони без кінцівок стоять в черзі, щоб їх списали, але цього влада не робить і направляє їх на передову.
А інший Миколаївський посадовець прокуратури на початку повномасшабного вторгнення здавав ворогу місця розположення призваних на службу і ворог направляв туди ракети, вбиваючи тисячі і руйнуючи військові частини.
Ще один посадовець, керівник патрульної поліції просто втік.., в потім повернувся назад, коли прості хлопці і дівчата разом із генералом Марченко відбили місто і отримав орден з рук президента і генеральські погони.
А головний ''начальник'' області на весілля свого брата витратив десятки мільйонів, а на ЗСУ нуль. Зате кожного дня перекладається по місту бруківка, монтуються світлофори, новенькі, недавно поставлені, а на їх місце смарагдові..., асфальт стелиться по області ще більшими темпами, як це робилося до повномасштабного вторгнення...
показать весь комментарий
11.01.2026 08:51 Ответить
а сколько таких п*****в ментовских с оформлеными инвалидностями сейчас сидят н сосут кровь из бюджета по всей стране с отсрочками
показать весь комментарий
11.01.2026 08:56 Ответить
Яка країна, такі в ній закони, суди, прокурори і т.д. і т.п. Провладні потвори живуть за філософією: гріх лохів не киданути.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:07 Ответить
Тобто, інвалідність він оформив ще у 2018 і стільки років працював ще?
А у 2018 всі мсеки були непідкупні, тому і призначали інвалідності тільки кому треба?
Чи знов забаните, бо комент цьому сайту неприємний?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:14 Ответить
Какие хорошие законы для судей и прокуроров у нас в стране.
показать весь комментарий
11.01.2026 09:21 Ответить
 
 