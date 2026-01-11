Экс-глава Николаевской облпрокуратуры Казак оформил инвалидность, отсудил пенсию и уехал в Швецию, - СМИ
Бывший глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, находясь за границей, в украинском суде отсудил пенсию в размере более 156 тысяч гривен.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA, сообщает Цензор.НЕТ.
Оформил инвалидность в 29 лет
Сейчас Казаку 36 лет. Мужчина оформил инвалидность, когда ему было всего 29 лет. На тот момент он уже был прокурором, а всего через два года возглавил Закарпатскую областную прокуратуру.
"Дело в том, что прокуроры, имеющие статус лица с инвалидностью, согласно действующему закону могут получать не маленькую пенсию по инвалидности, а космическую прокурорскую выплату при условии, что у них есть 10 лет стажа", - пишет OBOZ.UA.
Издание отмечает, что в 2022 году прокурор обратился в ПФУ с требованием перевести его с пенсии по инвалидности на прокурорскую. Вероятно, именно в 2022 году у него накопилось 10 лет стажа. Отмечается, что без статуса лица с инвалидностью прокурорам для пенсии нужно иметь не менее 25 лет стажа.
Казак также в суде добился, чтобы в отношении него применили уже недействующую норму закона, которая позволяла получать пенсию с учетом 80%, а не 60% зарплаты. Справку о размере зарплаты он принес из Николаевской прокуратуры, которую на тот момент возглавлял.
Согласно этой справке оказалось, что 80% зарплаты составляет 156 тыс. 692 грн. Хотя на самом деле, как отмечает издание, Казак зарабатывал значительно меньше.
- Так, за полный 2023 год на должности главы Николаевской областной прокуратуры мужчина заработал 1 млн 618 тыс. 642 грн до налогообложения (это 134,8 тыс. грн в месяц до налогообложения).
- А в 2024-м, когда он получал уже полную пенсию, ПФУ выплатил ему за год 1 млн 880 тыс. 310 грн (или 156,7 тыс. грн в месяц).
"Казак получил аномально высокую пенсию, размер которой превышает его зарплату. При этом такую пенсию он начал получать, имея всего десять лет стажа (на момент расчета) и почти с 30 лет", - говорится в материале.
Издание пишет, что именно статус лица с инвалидностью позволил мужчине выехать за границу.
Отсудил пенсию
С января 2025 года Казаку, как и всем спецпенсионерам, выплаты ограничили специальными коэффициентами.
На период военного положения ПФУ сократил все пенсии, размер которых превышает десять прожиточных минимумов. Но бывший глава Николаевской прокуратуры из-за границы подал иск в суд и выиграл его: 15 декабря 2025 года Харьковский окружной админсуд решил, что ограничивать пенсию Казаку незаконно.
Речь идет, как упоминалось выше, о сумме 156,7 тыс. грн в месяц. Это больше средней зарплаты в Швеции.
Уехал за границу
Журналисты выяснили, что сейчас Казак живет в городе Линчепинг. В доме, где проживает экс-прокурор, зарегистрирована и его жена Рината.
На специализированных сайтах указано, что бывший украинский прокурор проживает в трехкомнатной квартире площадью 84 кв.м.
Несмотря на то, что украинским номером телефона Казак больше не пользуется, он все еще тесно связан с Украиной. Бывший прокурор якобы работает юристом в киевской компании KPD Consulting, которая предоставляет услуги корпоративным клиентам.
Как отмечает OBOZ.UA, KPD Consulting имеет несколько зарегистрированных юридических лиц. На сайте компании опубликован кодекс этического поведения, в котором упоминаются два юридических лица: ООО "КПД Консалтинг" и АО "КПД Консалтинг".
- Согласно данным Opendatabot, в АО "КПД Консалтинг" работают всего пять сотрудников. За три квартала 2025-го доход компании составил 1 млн 207 тыс. грн. Это примерно по 134 тыс. грн в месяц. Также журналисты отмечают, что компания работает в убыток.
- ООО "КПД Консалтинг" имеет шесть сотрудников, эта компания тоже работает в убыток (минус 9,6 тыс. грн за девять месяцев 2025-го).
"Каким образом убыточная компания может трудоустроить бывшего прокурора, который при этом живет в Швеции, – загадка, которую можно разгадать, узнав имя руководителя KPD Consulting. Управляющий партнер – Кирилл Казак, родной брат Дмитрия Казака", – говорится в материале.
Издание добавляет, что в соцсети экс-прокурор Казак разместил на своем фото пометку "открыт к предложениям по работе".
"Поэтому украинской пенсии и якобы работы в киевской компании брата ему недостаточно", - заключает OBOZ.UA.
якраз до Швеції вистачило, та ще й на екстрадицію з Швеції
.
прямо під час нападу кацапів !!!
ще працюючи прокурором в Україні !!
курва !
і здриснув по інвалідності
.
з чим згоден, це з тим, що важливішу реформу складно уявити
але ...
прутняслуганародність ніколи не скінчиться.
11 вересня за колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу в повному обсязі на суму 20 мільйонів гривень.
Для чого громадяни України сплачують величезні податки, щоб бути членом цієї організації і що воно дає?
На словпх - багато, по факту - нічого.
Але те що Україну безкарно грабують за повною бездіяльністю та за співучастю правохороних органів - факт, якій не потребує доказів
Казак: прийняв, вже роблю
А куда смотрела медкомиссия, беря на работу инвалида в 29 лет?
Вот члены этой комиссии и пусть выплачивают ему пенсию или в тюрьму за нанесения ущерба государству в больших размерах.
- Слав'яни! слав'яни!
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
А інший Миколаївський посадовець прокуратури на початку повномасшабного вторгнення здавав ворогу місця розположення призваних на службу і ворог направляв туди ракети, вбиваючи тисячі і руйнуючи військові частини.
Ще один посадовець, керівник патрульної поліції просто втік.., в потім повернувся назад, коли прості хлопці і дівчата разом із генералом Марченко відбили місто і отримав орден з рук президента і генеральські погони.
А головний ''начальник'' області на весілля свого брата витратив десятки мільйонів, а на ЗСУ нуль. Зате кожного дня перекладається по місту бруківка, монтуються світлофори, новенькі, недавно поставлені, а на їх місце смарагдові..., асфальт стелиться по області ще більшими темпами, як це робилося до повномасштабного вторгнення...
А у 2018 всі мсеки були непідкупні, тому і призначали інвалідності тільки кому треба?
Чи знов забаните, бо комент цьому сайту неприємний?