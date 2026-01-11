Экс-глава Николаевской облпрокуратуры Казак оформил инвалидность, отсудил пенсию и уехал в Швецию, - СМИ

Бывший глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, находясь за границей, в украинском суде отсудил пенсию в размере более 156 тысяч гривен.

Оформил инвалидность в 29 лет

Сейчас Казаку 36 лет. Мужчина оформил инвалидность, когда ему было всего 29 лет. На тот момент он уже был прокурором, а всего через два года возглавил Закарпатскую областную прокуратуру.

"Дело в том, что прокуроры, имеющие статус лица с инвалидностью, согласно действующему закону могут получать не маленькую пенсию по инвалидности, а космическую прокурорскую выплату при условии, что у них есть 10 лет стажа", - пишет OBOZ.UA.

Издание отмечает, что в 2022 году прокурор обратился в ПФУ с требованием перевести его с пенсии по инвалидности на прокурорскую. Вероятно, именно в 2022 году у него накопилось 10 лет стажа. Отмечается, что без статуса лица с инвалидностью прокурорам для пенсии нужно иметь не менее 25 лет стажа.

Казак также в суде добился, чтобы в отношении него применили уже недействующую норму закона, которая позволяла получать пенсию с учетом 80%, а не 60% зарплаты. Справку о размере зарплаты он принес из Николаевской прокуратуры, которую на тот момент возглавлял.

Согласно этой справке оказалось, что 80% зарплаты составляет 156 тыс. 692 грн. Хотя на самом деле, как отмечает издание, Казак зарабатывал значительно меньше.

Так, за полный 2023 год на должности главы Николаевской областной прокуратуры мужчина заработал 1 млн 618 тыс. 642 грн до налогообложения (это 134,8 тыс. грн в месяц до налогообложения).

А в 2024-м, когда он получал уже полную пенсию, ПФУ выплатил ему за год 1 млн 880 тыс. 310 грн (или 156,7 тыс. грн в месяц).

"Казак получил аномально высокую пенсию, размер которой превышает его зарплату. При этом такую пенсию он начал получать, имея всего десять лет стажа (на момент расчета) и почти с 30 лет", - говорится в материале.

Издание пишет, что именно статус лица с инвалидностью позволил мужчине выехать за границу.

Отсудил пенсию

С января 2025 года Казаку, как и всем спецпенсионерам, выплаты ограничили специальными коэффициентами.

На период военного положения ПФУ сократил все пенсии, размер которых превышает десять прожиточных минимумов. Но бывший глава Николаевской прокуратуры из-за границы подал иск в суд и выиграл его: 15 декабря 2025 года Харьковский окружной админсуд решил, что ограничивать пенсию Казаку незаконно.

Речь идет, как упоминалось выше, о сумме 156,7 тыс. грн в месяц. Это больше средней зарплаты в Швеции.

Уехал за границу

Журналисты выяснили, что сейчас Казак живет в городе Линчепинг. В доме, где проживает экс-прокурор, зарегистрирована и его жена Рината.

На специализированных сайтах указано, что бывший украинский прокурор проживает в трехкомнатной квартире площадью 84 кв.м.

Несмотря на то, что украинским номером телефона Казак больше не пользуется, он все еще тесно связан с Украиной. Бывший прокурор якобы работает юристом в киевской компании KPD Consulting, которая предоставляет услуги корпоративным клиентам.

Как отмечает OBOZ.UA, KPD Consulting имеет несколько зарегистрированных юридических лиц. На сайте компании опубликован кодекс этического поведения, в котором упоминаются два юридических лица: ООО "КПД Консалтинг" и АО "КПД Консалтинг".

Согласно данным Opendatabot, в АО "КПД Консалтинг" работают всего пять сотрудников. За три квартала 2025-го доход компании составил 1 млн 207 тыс. грн. Это примерно по 134 тыс. грн в месяц. Также журналисты отмечают, что компания работает в убыток.

ООО "КПД Консалтинг" имеет шесть сотрудников, эта компания тоже работает в убыток (минус 9,6 тыс. грн за девять месяцев 2025-го).

"Каким образом убыточная компания может трудоустроить бывшего прокурора, который при этом живет в Швеции, – загадка, которую можно разгадать, узнав имя руководителя KPD Consulting. Управляющий партнер – Кирилл Казак, родной брат Дмитрия Казака", – говорится в материале.

Издание добавляет, что в соцсети экс-прокурор Казак разместил на своем фото пометку "открыт к предложениям по работе".

"Поэтому украинской пенсии и якобы работы в киевской компании брата ему недостаточно", - заключает OBOZ.UA.

