Индия сокращает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg

Индия постепенно сокращает объемы закупок российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США и постепенно ищет альтернативные рынки.

Индия сокращает закупки российской нефти

Данные отслеживания судов и люди, знакомые с этим вопросом, указывают на спад импорта нефти Индией, который произойдет после того, как импорт в декабре упал до трехлетнего минимума.

Администрация президента США Дональда Трампа месяцами "атаковала" Индию из-за закупок нефти в РФ и в конце концов ввела повышенные тарифы. Торговые переговоры между двумя сторонами еще не привели к соглашению, и США сейчас рассматривают законопроект о санкциях, который наложил бы штрафы на страны, покупающие российские углеводороды.

Это давление подтолкнуло нефтеперерабатывающий сектор Индии, который по мощностям уступает только США, Китаю и России, уменьшить зависимость от российского сырья со скидкой.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 12 танкеров, полных российской сырой нефти, стоят на якоре у Омана, некоторые из них находятся там с середины декабря.

Ранее мы сообщали, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

