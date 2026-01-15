РУС
Отношения России и Индии
363 4

Индия сокращает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg

Индия сокращает закупки российской нефти, - СМИ

Индия постепенно сокращает объемы закупок российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США и постепенно ищет альтернативные рынки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индия сокращает закупки российской нефти

Данные отслеживания судов и люди, знакомые с этим вопросом, указывают на спад импорта нефти Индией, который произойдет после того, как импорт в декабре упал до трехлетнего минимума.

Администрация президента США Дональда Трампа месяцами "атаковала" Индию из-за закупок нефти в РФ и в конце концов ввела повышенные тарифы. Торговые переговоры между двумя сторонами еще не привели к соглашению, и США сейчас рассматривают законопроект о санкциях, который наложил бы штрафы на страны, покупающие российские углеводороды.

Это давление подтолкнуло нефтеперерабатывающий сектор Индии, который по мощностям уступает только США, Китаю и России, уменьшить зависимость от российского сырья со скидкой.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 12 танкеров, полных российской сырой нефти, стоят на якоре у Омана, некоторые из них находятся там с середины декабря.

Ранее мы сообщали, что крупнейший покупатель российской нефти в Индии Reliance Industries не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

Читайте также: Германия стремится усилить сотрудничество с Индией в сфере безопасности, чтобы уменьшить зависимость от РФ, - Мерц

Автор: 

Индия (507) нефть (2120) россия (98682) США (28981)
В мене і моєї команди молодої є те, чого ви потребуєте...
15.01.2026 10:11 Ответить
вже півроку зменшує ніяк зменшити не може
15.01.2026 10:20 Ответить
Це натяк Трампу, що треба щось з Іраном вирішувати.
15.01.2026 10:23 Ответить
Трампа геть!
15.01.2026 10:39 Ответить
 
 