Трамп пригрозив Іраку зупинити американську допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити надання допомоги Іраку у разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем’єр-міністра країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі американського президента в соціальній мережі Truth Social, де він різко розкритикував можливе кадрове рішення Багдада.

Трамп нагадав, що під час попереднього перебування аль-Малікі при владі Ірак зіткнувся з глибокою політичною кризою, економічними проблемами та масштабною нестабільністю.

Президент США наголосив, що повернення експрем’єра, на його думку, стане серйозною помилкою для країни. Він підкреслив, що Вашингтон не готовий підтримувати уряд, який, як вважає Трамп, діятиме на основі хибної політики та ідеології.

"Востаннє, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і цілковитий хаос. Цього не можна допустити знову", — заявив Дональд Трамп.

За словами президента США, у разі обрання Нурі аль-Малікі американська допомога Іраку буде припинена. Трамп також застеріг, що без підтримки Сполучених Штатів країна матиме мінімальні шанси на розвиток, стабільність і свободу.

Після парламентських виборів у листопаді 2025 року найбільше місць в Іраку здобула коаліція чинного прем’єр-міністра Мухаммада Шіа ас-Судані, однак вона не сформувала абсолютну більшість.

24 січня шиїтська коаліція висунула кандидатуру Нурі аль-Малікі, який очолював уряд у 2006–2014 роках — період, що супроводжувався зростанням міжконфесійного насильства.

