УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4734 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа
3 206 9

Трамп пригрозив Іраку зупинити американську допомогу

Трамп пригрозив Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити надання допомоги Іраку у разі повернення Нурі аль-Малікі на посаду прем’єр-міністра країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі американського президента в соціальній мережі Truth Social, де він різко розкритикував можливе кадрове рішення Багдада.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп нагадав, що під час попереднього перебування аль-Малікі при владі Ірак зіткнувся з глибокою політичною кризою, економічними проблемами та масштабною нестабільністю.

Також читайте: Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters

Позиція Білого дому щодо майбутнього Іраку

Президент США наголосив, що повернення експрем’єра, на його думку, стане серйозною помилкою для країни. Він підкреслив, що Вашингтон не готовий підтримувати уряд, який, як вважає Трамп, діятиме на основі хибної політики та ідеології.

"Востаннє, коли Малікі був при владі, країна занурилася в бідність і цілковитий хаос. Цього не можна допустити знову", — заявив Дональд Трамп.

Читайте також: В Іраку націоналізували найбільший міжнародний актив "Лукойлу"

Політичний контекст та можливі наслідки

За словами президента США, у разі обрання Нурі аль-Малікі американська допомога Іраку буде припинена. Трамп також застеріг, що без підтримки Сполучених Штатів країна матиме мінімальні шанси на розвиток, стабільність і свободу.

  • Після парламентських виборів у листопаді 2025 року найбільше місць в Іраку здобула коаліція чинного прем’єр-міністра Мухаммада Шіа ас-Судані, однак вона не сформувала абсолютну більшість.
  • 24 січня шиїтська коаліція висунула кандидатуру Нурі аль-Малікі, який очолював уряд у 2006–2014 роках — період, що супроводжувався зростанням міжконфесійного насильства.

До слова, раніше ми писали, що Росія разом з Іраном активно проводить масштабні операції з вербування найманців для участі у війні проти України. Це переважно громадяни Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірак засудив до довічного чоловіка, який вербував людей у російську армію

Автор: 

Ірак (202) Трамп Дональд (8793)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США скинули сунітів, тепер вони проти шиїтів. Шиза повна.
показати весь коментар
28.01.2026 06:31 Відповісти
І хто після цього повірить в якісь гарантії безпеки від США? Прийде якийсь інший дурник замість трампа і скаже: "а це не я гарантії надавав". І цими гарантіями можна буде лише підтертися як Будапештським меморандумом.
показати весь коментар
28.01.2026 08:10 Відповісти
Ніякий дурень, навіть розумово відсталі Обама і Байден, не стали б фінансувати антиамериканський режим.
показати весь коментар
28.01.2026 08:42 Відповісти
Рузвельт не був розумово відсталим, але надавав ленд-ліз антиамериканському сталінському режиму. А після розпаду СРСР надсилали гуманітарну допомогу, хоча ще кілька років це були їх найбільші вороги.
показати весь коментар
28.01.2026 08:56 Відповісти
Гроші потрібно витрачати тільки на підкуп потрібних людей. Кожна людина при владі продажна мерзота.
показати весь коментар
28.01.2026 08:30 Відповісти
А ще 1000 відсотків мита, економічну блокаду, перекрити повітря та загасити Сонце....пигулки подіють десь у другий половині тижня....проспиться і заяве,що він пожартував!!
показати весь коментар
28.01.2026 09:43 Відповісти
Нехай не бреше руде опудало, янкі забралися з Іраку з позором і вся допомога була згорнута
показати весь коментар
28.01.2026 09:53 Відповісти
Ось вам приклад як Тромб буде шантажувати Україну після підписання так званої ''мирної угоди''. Далі Тромб з X yйлом будуть вказувати Україні за кого голосувати, кого призначати гауляйтером і з ким торгувати, що щеми повинні віддати X yйлу інакше знову і знову постійний шантаж і погрози розірвати всі угоди і допомогу
показати весь коментар
28.01.2026 12:52 Відповісти
ГТС, порти, аеррпорти. Надра
показати весь коментар
28.01.2026 15:05 Відповісти
 
 