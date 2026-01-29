Саудівська Аравія та ОАЕ відмовилися надати США свою територію для атак по Ірану, - ЗМІ

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати визначили свою позицію щодо можливої ескалації навколо Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Видання повідомляє, що обидві країни відмовилися надати США свою територію та повітряний простір для атак по Ірану. Рішення стосується як авіаційних операцій, так і використання військової інфраструктури. Йдеться про ключових союзників Вашингтона в Перській затоці, позиція яких стала важливим фактором у регіональній безпеці.

Читайте також: Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану

Причини обережної позиції країн Перської затоки

У 2019 році Іран здійснив атаку на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії, що завдало значної шкоди енергетичній інфраструктурі. Саме цей досвід змушує Ер-Ріяд та Абу-Дабі побоюватися повторних ударів з боку Тегерана. Ризики також пов’язані з активністю союзних Ірану угруповань у регіоні, які можуть діяти асиметрично.

"Країни затоки не хочуть ставати мішенню у можливому конфлікті", — зазначають джерела The Wall Street Journal.

Також читайте: ЄС схвалив санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку війни РФ проти України, - ЗМІ

Наслідки для військового планування США

Аналітики вважають, що така позиція ускладнює планування можливих дій Білого дому, однак не робить їх неможливими.

Раніше Дональд Трамп направив до регіону значне військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем Abraham Lincoln. Він також пригрозив Ірану руйнівними ударами у разі відмови від укладення ядерної угоди.

Спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла