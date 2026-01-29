Саудівська Аравія та ОАЕ відмовилися надати США свою територію для атак по Ірану, - ЗМІ

Ер-Ріяд і Абу-Дабі обрали стриману позицію щодо можливої атаки США на Іран

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати визначили свою позицію щодо можливої ескалації навколо Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що обидві країни відмовилися надати США свою територію та повітряний простір для атак по Ірану. Рішення стосується як авіаційних операцій, так і використання військової інфраструктури. Йдеться про ключових союзників Вашингтона в Перській затоці, позиція яких стала важливим фактором у регіональній безпеці.

Причини обережної позиції країн Перської затоки

У 2019 році Іран здійснив атаку на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії, що завдало значної шкоди енергетичній інфраструктурі. Саме цей досвід змушує Ер-Ріяд та Абу-Дабі побоюватися повторних ударів з боку Тегерана. Ризики також пов’язані з активністю союзних Ірану угруповань у регіоні, які можуть діяти асиметрично.

"Країни затоки не хочуть ставати мішенню у можливому конфлікті", — зазначають джерела The Wall Street Journal.

Наслідки для військового планування США

Аналітики вважають, що така позиція ускладнює планування можливих дій Білого дому, однак не робить їх неможливими.

Раніше Дональд Трамп направив до регіону значне військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем Abraham Lincoln. Він також пригрозив Ірану руйнівними ударами у разі відмови від укладення ядерної угоди. 

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Трамп бере за щоку. І ковтає. 🤣🤣🤣
29.01.2026 00:39 Відповісти
Так Іран, якщо зможе, все одно лупане по їхнії нефтянці.
29.01.2026 00:26 Відповісти
як би хотіли вдарити - вже давно б вдарили
29.01.2026 01:39 Відповісти
Так Іран, якщо зможе, все одно лупане по їхнії нефтянці.
29.01.2026 00:26 Відповісти
100 % лупане !

в інтересах цих монархій було б поховати аятол разом з їх ядерною програмою, бо якщо Іран буде мати ЯО, то построіт всі монархії регіону

29.01.2026 03:17 Відповісти
29.01.2026 00:27 Відповісти
введе 500 % тарифів і вкраде гареми шейхів через бульбулятор

29.01.2026 03:18 Відповісти
"союзники" у Штатів, як у нас...
29.01.2026 00:28 Відповісти
А типу їх хтось запитував... !
Звичайна відмазка для американського лохотра електорату ... як би хотіли вдарити - вже давно б вдарили !
29.01.2026 00:45 Відповісти
В москалів тамам членів і трахів в голові.Це скрєпа.Ви також скрєпний?
29.01.2026 02:28 Відповісти
Hiт.
29.01.2026 04:22 Відповісти
То навішо це писати?
29.01.2026 08:23 Відповісти
Перепрошую, що не спитав дозволу.
29.01.2026 14:18 Відповісти
Не в дозволі справа.
29.01.2026 16:37 Відповісти
Чтобы трамп атаковал друзей своего босса. Не верю!
29.01.2026 01:40 Відповісти
Ассад, Мадуро і кілька танкерів на абордаж русні, такої пакості ***** не зробив жоден президент США за весь час його царювання, але у прихильників глобалістів якась вибіркова память чи то вони і справді як рибки гуппі все хороше забувають.
29.01.2026 04:32 Відповісти
Асада ще за Байдена прибрали. А найбільша пакость ***** це були військова, грошова і санкцій на підтримка України знову таки за часів Байдена. Рижа халва тут ні до чого, вона тільки на слабких відривається.
29.01.2026 10:47 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати оголосили у заяві, що вони не дозволять використовувати свій повітряний простір, територію або води для будь-яких ворожих військових дій проти Ірану, а також не надаватимуть жодної логістичної підтримки у цьому питанні.

Саудівська Аравія та Катар також приватно оголосили, що вони не дозволять військовим США запускати атаки проти Ірану з їхніх баз.
29.01.2026 04:29 Відповісти
17 вересня 2025, Саудівська Аравія та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону.
Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни.
29.01.2026 04:41 Відповісти
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф обіймають один одного у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року. Саудівське інформаційне агентство.
29.01.2026 04:45 Відповісти
«Подарували» взятку Трампу - літаком, от він і не рипнеться, може, вони ще щось там подарують йому чи зятьку!?!?
29.01.2026 07:27 Відповісти
Сьогодні відмовилися, а завтра по-тихому дозволять. Просто бояться, що іранці США нічого не зроблять, а по їх країні можуть шпульнути.
29.01.2026 08:46 Відповісти
Это говорит лишь о том,что ближайшие ближневосточные союзники,не верят своим звездатым партнерам,в то что те их смогут защитить от ударов,или вообще не кинуть в подходящий момент,что собственно последние лет 70-80,после второй мирой и происходит....причем постоянно и на регулярной основе.
