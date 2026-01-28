Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану

Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що немає розуміння, хто може прийти до влади. За його словами, політична система Ірану є складною та багаторівневою.
    Вона поєднує владу верховного лідера, Корпусу вартових революції та квазіобраних структур.

Позиція США щодо можливих змін в Ірані

Рубіо визнав, що ситуація в Ірані складніша, ніж у Венесуелі. Він наголосив на потребі дуже зваженого підходу до будь-яких рішень.
За його словами, США повинні бути готовими до різних сценаріїв.

"Ніхто не знає, що прийде йому на зміну", — заявив Рубіо, коментуючи можливе усунення Хаменеї.

Держсекретар Америки зазначив, що чинний режим існує десятиліттями. Будь-які зміни можуть мати серйозні наслідки для регіону.

Військова присутність і сигнали Тегерану

Рубіо допустив можливість превентивних дій для захисту американських військових. Він назвав доцільною сильну військову присутність США на Близькому Сході.
Водночас дипломат висловив сподівання, що до ударів не дійде.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Іран до переговорів щодо ядерної угоди. Він також повідомив про наближення американського флоту до регіону.

Авіаносна група USS Abraham Lincoln увійшла до зони відповідальності CENTCOM. Американська розвідка вважає, що іранський режим ослаб найбільше з 1979 року.

+11
Верховним лідером Ірану буде аятола Трамп!
28.01.2026 21:32 Відповісти
+6
У Рубіо трохи розуму залишилось, і тому він довго не просидить в кріслі держсекретаря.
28.01.2026 21:50 Відповісти
+5
Іран друг московитів, а це означає, що наш ворог. А тому підтримую удар США по Ірану.
28.01.2026 22:10 Відповісти
28.01.2026 21:36 Відповісти
Гіп - гіп -- Ура!
28.01.2026 21:38 Відповісти
Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними. А от наслідки фізиного усунення ху№ла дуже передбачувані - мир у Еввропі і всім гарно. Та шо думай, Рубіо...
28.01.2026 21:32 Відповісти
Вы марксист? Переоцениваете роль личности в истории. В Нюрнберге судили не личности судили национал социализм. С устранением ***** останется среда которую взрастил рашизм. Будет коллективный Путин. Идеи останутся. Так как, в обозримом будущем, суда над рашизмом не предвидится, остается надеяться что режим сам сломает себе шею.
28.01.2026 22:19 Відповісти
Нет, не марксист. В общем, мой пост это скорее ирония, я понимаю, что со смертью путина проблемы рашизма так просто не решаться. С другой стороны, если б он здох, все равно было бы прятно...
28.01.2026 23:18 Відповісти
Візміть Трампа і подивіться як змінилася Америка навіть маючи потужні демократичні традиції. Усуньте його фізично і зміни прийдуть миттєво. Так що особистіть поки що відіграє велику роль.
29.01.2026 00:11 Відповісти
Іран не венесуела
28.01.2026 21:32 Відповісти
Трамп казав шо покладем аятол на лопатки однією лівою - а Рубіо якось не такий войовничий
28.01.2026 21:34 Відповісти
Не зовсім. Знести аятол відносно нескладно, але що потім буде з країною та усім регіоном? Є приклади з Іраком, Лівією та Сирією - країни практично розідрані.
28.01.2026 22:15 Відповісти
Знести аятол відносно нескладно

Дуже складно. Логистика абсолютно отсутствует. Ракетными ударами не снести. Нужно наземная операция. Самое первое, нет плацдарма для накапливания. Да и, пока шли "армады" подавили протесты которые могли внести сумятицу в иранские ряды.
28.01.2026 22:25 Відповісти
Если начнутся системные удары, протесты возобновятся. Хотя, конечно, время во многом упущено.
28.01.2026 22:56 Відповісти
Так в діда є турбобульбулятор - включить і аятолам кизда
28.01.2026 23:13 Відповісти
У наркоманів "бульбулятором" іменується саморобний, з пластикової пляшки, кальян...
29.01.2026 00:21 Відповісти
кому щє потрібні якийсь оцінки чого б же там не було,
шукайте Рубіо, тей оцінить.
28.01.2026 21:34 Відповісти
пес його знає, це таки цікава оцінка.
28.01.2026 21:39 Відповісти
Ніяк .
Залізли в Іран - що в результаті ?
Залізли в Афганістан - що в результаті ?
28.01.2026 22:00 Відповісти
ах, це ж ненена ригівська яка русню назвала...
тут зрозуміло.
28.01.2026 22:07 Відповісти
Головною метою операції в Афганістані була ліквідація Бен Ладена. Вона була виконана. А те, що не вдалося втримати лояльний режим,значною мірою пов'язано зі складністю логістики. Усе, в тому числі й паливо для техніки, доводилось завозити літаками. Це дуже дорого.
29.01.2026 10:06 Відповісти
Після січня 2025-го - вже ніяк.
28.01.2026 21:50 Відповісти
ви не попали під моє питання, але я почюв.
ах ви про доніка? - так конкретизуйте довбойоба персонально
чи вам нагадати 73% ?
28.01.2026 21:55 Відповісти
знову не попали.
ви завжди не в туди попадаєте? ))
28.01.2026 22:01 Відповісти
Ірак, Афганістан, В'єтнам... Це ви не туди постійно попадаєте))
28.01.2026 22:09 Відповісти
нарешті ви знайли слово "відповісти",
яке під кожним і бундь чиїм дописом.
мої вітання - ви таки повільно але обучяємий
28.01.2026 22:14 Відповісти
а матюкатися залишайте
по перше - це не лічіть літній людині
по друге - це порушає правила форуму.
28.01.2026 22:20 Відповісти
Завтра війна, а Рубіо втомлений і не знає напевно результат!!! Як жити?
28.01.2026 21:59 Відповісти
28.01.2026 22:00 Відповісти
Її теж викрали ?
28.01.2026 22:05 Відповісти
28.01.2026 22:40 Відповісти
страшненька...
Матінко Богородиця, Пресвята дева Марія зроби так, шо би я це забув...
28.01.2026 22:55 Відповісти
tramp to Iran: "make a deal or face "major destruction" "
побачимо...
28.01.2026 22:30 Відповісти
то дайте дозвіл Ізраїлю
28.01.2026 23:50 Відповісти
 
 