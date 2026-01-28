"Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану"

Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що немає розуміння, хто може прийти до влади. За його словами, політична система Ірану є складною та багаторівневою.

Вона поєднує владу верховного лідера, Корпусу вартових революції та квазіобраних структур.

Позиція США щодо можливих змін в Ірані

Рубіо визнав, що ситуація в Ірані складніша, ніж у Венесуелі. Він наголосив на потребі дуже зваженого підходу до будь-яких рішень.

За його словами, США повинні бути готовими до різних сценаріїв.

"Ніхто не знає, що прийде йому на зміну", — заявив Рубіо, коментуючи можливе усунення Хаменеї.

Держсекретар Америки зазначив, що чинний режим існує десятиліттями. Будь-які зміни можуть мати серйозні наслідки для регіону.

Військова присутність і сигнали Тегерану

Рубіо допустив можливість превентивних дій для захисту американських військових. Він назвав доцільною сильну військову присутність США на Близькому Сході.

Водночас дипломат висловив сподівання, що до ударів не дійде.

Президент США Дональд Трамп раніше закликав Іран до переговорів щодо ядерної угоди. Він також повідомив про наближення американського флоту до регіону.

Авіаносна група USS Abraham Lincoln увійшла до зони відповідальності CENTCOM. Американська розвідка вважає, що іранський режим ослаб найбільше з 1979 року.