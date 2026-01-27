Режим в Ірані перебуває у найслабшій позиції з 1979 року, - розвідка США
Президент США Дональд Трамп отримав від американської розвідки звіти про те, що іранський режим нині є найслабшим з часів Ісламської революції 1979 року.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з оцінками розвідки США, масові протести, які спалахнули наприкінці минулого року, похитнули окремі елементи іранської влади. Демонстрації охопили регіони, які раніше вважалися опорою підтримки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Попри те що протести вдалося придушити, іранський режим залишається у вразливому становищі. У звітах американської розвідки неодноразово наголошується на слабкому стані іранської економіки, яка й стала однією з причин масових протестів наприкінці грудня.
У відповідь іранська влада вдалася до жорстких репресій, що, за оцінками США, ще більше відчужило значну частину населення від підтримки режиму.
Нарощення присутності США в Ірані
На тлі цього американські військові нарощують присутність у регіоні. Станом на 26 січня авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США у західній частині Індійського океану. За словами військових, у разі наказу Білого дому авіаносець зможе завдати удару по Ірану протягом одного-двох днів.
Водночас у матеріалі зазначається, що в адміністрації Трампа немає єдності щодо доцільності ударів по Ірану, особливо якщо йдеться про так звані "символічні" атаки по елементах режиму, причетних до репресій проти протестувальників.
Ситуація в Ірані
На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.
Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.
- Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
- Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.
Штурм Капітолія США 6 січня 2021 ред. · 4 загиблих · 684 обвинувачень. 15 поранених. Всього загинуло 5 людей, травмовано щонайменше 50 офіцерів поліції …
Просто порівняйте Запорожець 1991 року чи навіть Таврію із Фольксваген Гольф чи хоча б Опель Астра. Порівняйте телевізори Електрон і Грюндік, взуття запорізької фабрики Міда та Адідас.
Чимало заводів в Україні були застарілими і виготовляли неконкурентоздатний хлам!
Основні показники економічного потенціалу:
Позиція: Україна розглядалася як одна з найпотужніших економік, часто згадується 21-ше місце у світі на момент здобуття незалежності.Структура: Економіка була перевантажена важкою промисловістю (паливно-енергетичний та металургійний комплекси складали до 45%).
Щодо сільського господарства - десь із епохи пізнього Кучми в нас врожаї зазвичай БІЛЬШІ, ніж були при совку!
Приклад: у 1991 році зібрали врожай 38,7 млн тонн, у 2025 попри війну та окуповану частину територій - 57,5 млн!
Рекорд був у 2021 - 101 млн тонн - майже втричі більше, ніж у 1991!
Для порівняння: у Німеччині середня зарплата в 1991 була 3750 марок (1400 доларів), у Франції - 6000 франків (1200 доларів) , у Британії - 1250 фунтів (2325 доларів)
Чому в 1991 році в Україні було 60 легкових машин на 1000 жителів, а зараз 250? Коли затори в містах були через велику кількість автівок - тоді чи зараз?