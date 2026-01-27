Режим в Ірані перебуває у найслабшій позиції з 1979 року, - розвідка США

WSJ дізналося про плани адміністрації Трампа щодо удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп отримав від американської розвідки звіти про те, що іранський режим нині є найслабшим з часів Ісламської революції 1979 року.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оцінками розвідки США, масові протести, які спалахнули наприкінці минулого року, похитнули окремі елементи іранської влади. Демонстрації охопили регіони, які раніше вважалися опорою підтримки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Попри те що протести вдалося придушити, іранський режим залишається у вразливому становищі. У звітах американської розвідки неодноразово наголошується на слабкому стані іранської економіки, яка й стала однією з причин масових протестів наприкінці грудня.

У відповідь іранська влада вдалася до жорстких репресій, що, за оцінками США, ще більше відчужило значну частину населення від підтримки режиму.

Нарощення присутності США в Ірані

На тлі цього американські військові нарощують присутність у регіоні. Станом на 26 січня авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США у західній частині Індійського океану. За словами військових, у разі наказу Білого дому авіаносець зможе завдати удару по Ірану протягом одного-двох днів.

Водночас у матеріалі зазначається, що в адміністрації Трампа немає єдності щодо доцільності ударів по Ірану, особливо якщо йдеться про так звані "символічні" атаки по елементах режиму, причетних до репресій проти протестувальників.

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Рудий дід своїм язиком вбив десятки тисяч протестувальників, ніякі гарантії безпеки під цього підара не коштують того паперу на якому воно надруковане.
Якби Трамп був президентом США, він не допустив би різанини в Ірані.
Ми не мали найбільший економічний потенціал у 1991 році. Так, великий (особливо у металургії і важкій промисловості), але не найбільший.

Просто порівняйте Запорожець 1991 року чи навіть Таврію із Фольксваген Гольф чи хоча б Опель Астра. Порівняйте телевізори Електрон і Грюндік, взуття запорізької фабрики Міда та Адідас.
Чимало заводів в Україні були застарілими і виготовляли неконкурентоздатний хлам!
Тоді коли байден з Обамою допустили різню в Україні тебе шось не хвилювало
показати весь коментар
27.01.2026 12:00 Відповісти
Просте питання: хто більше надав БЕЗКОШТОВНО нам зброї - Байден за 4 роки при владі чи Трамп за вже 5 років?
показати весь коментар
27.01.2026 12:15 Відповісти
А хто перед війною обіцяв відкрити ленд ліз і НАДАТИ ЗБРОЇ СКІЛЬКИ ПОТРІБНО....а потім лендліз куй а зброю надрочував по трошку шоб не злити пуйла,,трамп чи байден???
показати весь коментар
27.01.2026 12:19 Відповісти
Так ленд-ліз взагалі-то обіцяли і демократи, і республіканці! Законопроект спільно підготували сенатори ОБОХ партій, тому в цьому випадку - обоє рябоє!
показати весь коментар
27.01.2026 12:21 Відповісти
ЗАКОН США про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), підписаний у травні 2022 року, був спрямований на прискорення постачання зброї шляхом усунення бюрократичних перешкод. Програма передбачала передачу озброєння в оренду або лізинг, проте практично не використовувалася, а 3 жовтня 2023 року дія закону завершилася, і його не було продовжено. Не працював жодного дня через відмову атміністрації байдена
Геній, коли закон пишеться і ще не прийнятий, то це законопроект. Законом він стає після голосування і підписання. У школі це на правознавстві у 8 класі вчать!
ЗАКОН США про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), підписаний у травні 2022 року,
Ок, ленд-ліз - це помилка Байдена, визнаю. Але навіть без ленд-лізу хто більше зброї дав - Байден чи Трамп?
Теж саме Трамп зробив і для Американців, зґвалтувавши та мобілізувавши їх на ШТУРМ Капітолію!! А сам переховувався ….Тобто, він вчергове набрехав, зпровокував і сховався!!!! В Поліції і Судах США, про все це знають!! Це, як про «дивну смерть» у камері тюрми Епштейна, друга Трампа….!!
Іранцям треба розуміти, що після повалення режиму їх чекатиме світле майбутнє. Свобода, можливо вступ в якийсь заможний азіатський союз. Тоді й протестуватиметься натхненніше.
Їм з їх запасами нафти ніякі "заможні союзи" не потрібні. Тільки санкції зніміть.
Іран сам по собі - вагомий гравець, чого не можна сказати про нас.
Ну так Україна в 91 році мала найбільший економічний потенціал в європі,,за 30 років скотилось до найбідніші країни Європи..ми транзитна країна і ресурсів у нас достатньо але використовують їх олігархи а людям куй
У 1990-1991 роках Україна мала колосальний економічний потенціал, входячи до переліку найбільш розвинених країн світу. За різними оцінками, вона займала близько 21-го місця за розміром економіки у світі, будучи однією з провідних республік СРСР із потужним індустріальним та сільськогосподарським сектором.
Основні показники економічного потенціалу:

Позиція: Україна розглядалася як одна з найпотужніших економік, часто згадується 21-ше місце у світі на момент здобуття незалежності.Структура: Економіка була перевантажена важкою промисловістю (паливно-енергетичний та металургійний комплекси складали до 45%).
Але сильно відставала у ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ галузях - автомобілебудуванні, приладобудуванні, електроніці. Хіба аерокосмічна галузь була сильною з високотехнологічних.

Щодо сільського господарства - десь із епохи пізнього Кучми в нас врожаї зазвичай БІЛЬШІ, ніж були при совку!
Приклад: у 1991 році зібрали врожай 38,7 млн тонн, у 2025 попри війну та окуповану частину територій - 57,5 млн!
Рекорд був у 2021 - 101 млн тонн - майже втричі більше, ніж у 1991!
Розумієш різницю В 1991 роців Україні 21 економіка в світі і а в 2020 найбідніша країна ЄВРОПИ
Але тоді рівнем зарплат Україна також була не найпершою в Європі. Згадайте, яка середня зарплата була при ссср? 170 рублів? Навіть за курсом 83 коп за долар це було лише 200 доларів!

Для порівняння: у Німеччині середня зарплата в 1991 була 3750 марок (1400 доларів), у Франції - 6000 франків (1200 доларів) , у Британії - 1250 фунтів (2325 доларів)
Так, а за зарплатами яке місце у світі у нас було в 1991?

Чому в 1991 році в Україні було 60 легкових машин на 1000 жителів, а зараз 250? Коли затори в містах були через велику кількість автівок - тоді чи зараз?
Але тобі тайожний набагато рідніший..
Нафтове процвітання й зняття санкцій - тільки після повалення диктатури. Як в Іраці.
Да, Ирак зараз процветает
Хто йому заважає процвітати? Менше б думали як вбити тих, хто не так читає Коран, більше думали як зробити шось корисне. Жили б як люди.
Так они при диктатуре Хусейна особо Кораном не заморачивались и жили как люди
При диктатурі Хусейна правила сунітська меншість, яка в хвост і гриву гнобила шиїтську більшість (хз як в них таке вийшло). І як люди вони не жили. Згадайте десятирічну війну з Іраном.
Аякже! Боротьба з диктатурами стабільно приносить результати, і не тільки в Іраці.
Як тут Леніна не згадати - про його неприйняття "експорту революції". Революційна ситуація повинна скластись всередині, коли "верхи ре можуть, низи не хочуть". Я жодним чином не виправдовую Рудого, який дав людям надію на допомогу, а потім передумав - сподіваюсь, що іранці продовжать боротьбу з аятоллами іншими засобами.
Там немає інших способів, крім фізичного знищення. Повстанців або аятол (якщо не з'їбуться).
Ну якшо не получилось без стороньої допомоги значить ще низи можуть
Режим в Україні я думаю його швидко наздожене, вирок 2019 року вилазить всім боком.
Не здивуюсь, якщо авіаносна група США направлена до середземномор'я для підтримки режиму "чудових аятол".
