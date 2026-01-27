Режим в Ірані перебуває у найслабшій позиції з 1979 року, - розвідка США

Президент США Дональд Трамп отримав від американської розвідки звіти про те, що іранський режим нині є найслабшим з часів Ісламської революції 1979 року.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оцінками розвідки США, масові протести, які спалахнули наприкінці минулого року, похитнули окремі елементи іранської влади. Демонстрації охопили регіони, які раніше вважалися опорою підтримки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Попри те що протести вдалося придушити, іранський режим залишається у вразливому становищі. У звітах американської розвідки неодноразово наголошується на слабкому стані іранської економіки, яка й стала однією з причин масових протестів наприкінці грудня.

У відповідь іранська влада вдалася до жорстких репресій, що, за оцінками США, ще більше відчужило значну частину населення від підтримки режиму.

Нарощення присутності США в Ірані

На тлі цього американські військові нарощують присутність у регіоні. Станом на 26 січня авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох кораблів із ракетами Tomahawk увійшов до зони відповідальності Центрального командування США у західній частині Індійського океану. За словами військових, у разі наказу Білого дому авіаносець зможе завдати удару по Ірану протягом одного-двох днів.

Водночас у матеріалі зазначається, що в адміністрації Трампа немає єдності щодо доцільності ударів по Ірану, особливо якщо йдеться про так звані "символічні" атаки по елементах режиму, причетних до репресій проти протестувальників.

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

