Режим в Иране находится в самой слабой позиции с 1979 года, - разведка США

Президент США Дональд Трамп получил от американской разведки отчеты о том, что иранский режим в настоящее время является самым слабым со времен Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Согласно оценкам разведки США, массовые протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули отдельные элементы иранской власти. Демонстрации охватили регионы, которые ранее считались опорой поддержки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на то, что протесты удалось подавить, иранский режим остается в уязвимом положении. В отчетах американской разведки неоднократно отмечается слабое состояние иранской экономики, которая и стала одной из причин массовых протестов в конце декабря.

В ответ иранские власти прибегли к жестким репрессиям, что, по оценкам США, еще больше отдалило значительную часть населения от поддержки режима.

Наращивание присутствия США в Иране

На фоне этого американские военные наращивают присутствие в регионе. По состоянию на 26 января авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. По словам военных, в случае приказа Белого дома авианосец сможет нанести удар по Ирану в течение одного-двух дней.

В то же время в материале отмечается, что в администрации Трампа нет единства по поводу целесообразности ударов по Ирану, особенно если речь идет о так называемых "символических" атаках по элементам режима, причастным к репрессиям против протестующих.

Ситуация в Иране

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

