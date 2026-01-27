Новости Смена режима в Иране
1 830 40

Режим в Иране находится в самой слабой позиции с 1979 года, - разведка США

WSJ узнало о планах администрации Трампа по нанесению удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп получил от американской разведки отчеты о том, что иранский режим в настоящее время является самым слабым со времен Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Согласно оценкам разведки США, массовые протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули отдельные элементы иранской власти. Демонстрации охватили регионы, которые ранее считались опорой поддержки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на то, что протесты удалось подавить, иранский режим остается в уязвимом положении. В отчетах американской разведки неоднократно отмечается слабое состояние иранской экономики, которая и стала одной из причин массовых протестов в конце декабря.

В ответ иранские власти прибегли к жестким репрессиям, что, по оценкам США, еще больше отдалило значительную часть населения от поддержки режима.

Наращивание присутствия США в Иране

На фоне этого американские военные наращивают присутствие в регионе. По состоянию на 26 января авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. По словам военных, в случае приказа Белого дома авианосец сможет нанести удар по Ирану в течение одного-двух дней.

В то же время в материале отмечается, что в администрации Трампа нет единства по поводу целесообразности ударов по Ирану, особенно если речь идет о так называемых "символических" атаках по элементам режима, причастным к репрессиям против протестующих.

Ситуация в Иране

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Рудий дід своїм язиком вбив десятки тисяч протестувальників, ніякі гарантії безпеки під цього підара не коштують того паперу на якому воно надруковане.
27.01.2026 11:44 Ответить
Якби Трамп був президентом США, він не допустив би різанини в Ірані.
27.01.2026 11:48 Ответить
Ми не мали найбільший економічний потенціал у 1991 році. Так, великий (особливо у металургії і важкій промисловості), але не найбільший.

Просто порівняйте Запорожець 1991 року чи навіть Таврію із Фольксваген Гольф чи хоча б Опель Астра. Порівняйте телевізори Електрон і Грюндік, взуття запорізької фабрики Міда та Адідас.
Чимало заводів в Україні були застарілими і виготовляли неконкурентоздатний хлам!
27.01.2026 12:18 Ответить
Тоді коли байден з Обамою допустили різню в Україні тебе шось не хвилювало
показать весь комментарий
27.01.2026 12:00 Ответить
Просте питання: хто більше надав БЕЗКОШТОВНО нам зброї - Байден за 4 роки при владі чи Трамп за вже 5 років?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:15 Ответить
А хто перед війною обіцяв відкрити ленд ліз і НАДАТИ ЗБРОЇ СКІЛЬКИ ПОТРІБНО....а потім лендліз куй а зброю надрочував по трошку шоб не злити пуйла,,трамп чи байден???
показать весь комментарий
27.01.2026 12:19 Ответить
Так ленд-ліз взагалі-то обіцяли і демократи, і республіканці! Законопроект спільно підготували сенатори ОБОХ партій, тому в цьому випадку - обоє рябоє!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:21 Ответить
ЗАКОН США про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), підписаний у травні 2022 року, був спрямований на прискорення постачання зброї шляхом усунення бюрократичних перешкод. Програма передбачала передачу озброєння в оренду або лізинг, проте практично не використовувалася, а 3 жовтня 2023 року дія закону завершилася, і його не було продовжено. Не працював жодного дня через відмову атміністрації байдена
27.01.2026 12:26 Ответить
Геній, коли закон пишеться і ще не прийнятий, то це законопроект. Законом він стає після голосування і підписання. У школі це на правознавстві у 8 класі вчать!
27.01.2026 12:29 Ответить
ЗАКОН США про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), підписаний у травні 2022 року,
27.01.2026 12:33 Ответить
Ок, ленд-ліз - це помилка Байдена, визнаю. Але навіть без ленд-лізу хто більше зброї дав - Байден чи Трамп?
27.01.2026 12:42 Ответить
Теж саме Трамп зробив і для Американців, зґвалтувавши та мобілізувавши їх на ШТУРМ Капітолію!! А сам переховувався ….Тобто, він вчергове набрехав, зпровокував і сховався!!!! В Поліції і Судах США, про все це знають!! Це, як про «дивну смерть» у камері тюрми Епштейна, друга Трампа….!!
27.01.2026 12:57 Ответить
Іранцям треба розуміти, що після повалення режиму їх чекатиме світле майбутнє. Свобода, можливо вступ в якийсь заможний азіатський союз. Тоді й протестуватиметься натхненніше.
27.01.2026 11:51 Ответить
Їм з їх запасами нафти ніякі "заможні союзи" не потрібні. Тільки санкції зніміть.
27.01.2026 11:56 Ответить
Іран сам по собі - вагомий гравець, чого не можна сказати про нас.
27.01.2026 12:05 Ответить
Ну так Україна в 91 році мала найбільший економічний потенціал в європі,,за 30 років скотилось до найбідніші країни Європи..ми транзитна країна і ресурсів у нас достатньо але використовують їх олігархи а людям куй
27.01.2026 12:09 Ответить
У 1990-1991 роках Україна мала колосальний економічний потенціал, входячи до переліку найбільш розвинених країн світу. За різними оцінками, вона займала близько 21-го місця за розміром економіки у світі, будучи однією з провідних республік СРСР із потужним індустріальним та сільськогосподарським сектором.
Основні показники економічного потенціалу:

Позиція: Україна розглядалася як одна з найпотужніших економік, часто згадується 21-ше місце у світі на момент здобуття незалежності.Структура: Економіка була перевантажена важкою промисловістю (паливно-енергетичний та металургійний комплекси складали до 45%).
27.01.2026 12:22 Ответить
Але сильно відставала у ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ галузях - автомобілебудуванні, приладобудуванні, електроніці. Хіба аерокосмічна галузь була сильною з високотехнологічних.

Щодо сільського господарства - десь із епохи пізнього Кучми в нас врожаї зазвичай БІЛЬШІ, ніж були при совку!
Приклад: у 1991 році зібрали врожай 38,7 млн тонн, у 2025 попри війну та окуповану частину територій - 57,5 млн!
Рекорд був у 2021 - 101 млн тонн - майже втричі більше, ніж у 1991!
27.01.2026 12:27 Ответить
Розумієш різницю В 1991 роців Україні 21 економіка в світі і а в 2020 найбідніша країна ЄВРОПИ
27.01.2026 12:32 Ответить
Але тоді рівнем зарплат Україна також була не найпершою в Європі. Згадайте, яка середня зарплата була при ссср? 170 рублів? Навіть за курсом 83 коп за долар це було лише 200 доларів!

Для порівняння: у Німеччині середня зарплата в 1991 була 3750 марок (1400 доларів), у Франції - 6000 франків (1200 доларів) , у Британії - 1250 фунтів (2325 доларів)
27.01.2026 12:40 Ответить
Так, а за зарплатами яке місце у світі у нас було в 1991?

Чому в 1991 році в Україні було 60 легкових машин на 1000 жителів, а зараз 250? Коли затори в містах були через велику кількість автівок - тоді чи зараз?
27.01.2026 12:56 Ответить
Але тобі тайожний набагато рідніший..
27.01.2026 12:53 Ответить
Нафтове процвітання й зняття санкцій - тільки після повалення диктатури. Як в Іраці.
27.01.2026 12:04 Ответить
Да, Ирак зараз процветает
27.01.2026 12:15 Ответить
Хто йому заважає процвітати? Менше б думали як вбити тих, хто не так читає Коран, більше думали як зробити шось корисне. Жили б як люди.
27.01.2026 12:21 Ответить
Так они при диктатуре Хусейна особо Кораном не заморачивались и жили как люди
27.01.2026 12:26 Ответить
При диктатурі Хусейна правила сунітська меншість, яка в хвост і гриву гнобила шиїтську більшість (хз як в них таке вийшло). І як люди вони не жили. Згадайте десятирічну війну з Іраном.
27.01.2026 12:30 Ответить
Аякже! Боротьба з диктатурами стабільно приносить результати, і не тільки в Іраці.
27.01.2026 12:43 Ответить
Як тут Леніна не згадати - про його неприйняття "експорту революції". Революційна ситуація повинна скластись всередині, коли "верхи ре можуть, низи не хочуть". Я жодним чином не виправдовую Рудого, який дав людям надію на допомогу, а потім передумав - сподіваюсь, що іранці продовжать боротьбу з аятоллами іншими засобами.
27.01.2026 11:51 Ответить
Там немає інших способів, крім фізичного знищення. Повстанців або аятол (якщо не з'їбуться).
27.01.2026 11:58 Ответить
Ну якшо не получилось без стороньої допомоги значить ще низи можуть
27.01.2026 12:03 Ответить
Режим в Україні я думаю його швидко наздожене, вирок 2019 року вилазить всім боком.
27.01.2026 12:31 Ответить
Не здивуюсь, якщо авіаносна група США направлена до середземномор'я для підтримки режиму "чудових аятол".
27.01.2026 13:53 Ответить
 
 