Новости Демографические проблемы на россии
Демографический кризис в России усугубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, - британская разведка

Демографический кризис в России усугубляется из-за войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости не смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании, пишет Цензор.НЕТ.

Как отмечают аналитики, 21 января глава Кремля Владимир Путин во время заседания с членами российского правительства по вопросам демографической политики назвал достижение результатов в этой сфере "ключевой стратегической целью, стоящей перед Россией".

Это стало продолжением его заявления от 8 декабря 2025 года, в котором он признал, что "меры, уже принятые в области демографического развития, являются недостаточными (...) негативные тенденции сохраняются, уровень рождаемости продолжает снижаться".

В британской разведке отмечают, что долгосрочные проблемы России, связанные со старением и сокращением населения, существенно усилились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По оценкам, страну покинули около 1,3 млн россиян.

Кроме того, на демографическую ситуацию влияют значительные боевые потери. По состоянию на январь 2026 года Россия могла потерять примерно 1 млн 225 тысяч человек убитыми и ранеными.

В разведке отмечают, что сокращение населения представляет собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и экономики.

"Попытки российского руководства увеличить рождаемость вряд ли смогут остановить сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – подытожили в анализе.

На жаль цих виродків ще багато....Але,Бог дасть та ЗСУ допоможе - стане меньше...
26.01.2026 13:34 Ответить
А ви зробіть з мачо Путлера племінного бичка! Хай покаже на що ще здатний...
26.01.2026 13:37 Ответить
Вони на окупованих територіях отримали повно лояльного населення, а це перевищує їхні втрати.
26.01.2026 13:48 Ответить
Проблеми кацапської демографії звісно гріють серце, але в нас з тим кратно гірше
26.01.2026 13:49 Ответить
Худий, послухайте - товстий трохи схуднув, тому продовжуйте голодувати.
26.01.2026 14:00 Ответить
О! Ще трохи і там буде безлюдна пустеля без світла й тепла. Треба тільки не давати їм зіскочити з переговорів і дотискати. Тим більше скоро крах російської економіки (в наступному році).
26.01.2026 14:00 Ответить
Так це в нас скоро буде безлюдна пустеля без світла й тепла.
26.01.2026 14:19 Ответить
То іпсо.
26.01.2026 14:19 Ответить
Це що стьоб такий ?
26.01.2026 14:25 Ответить
Чому стьоб? Це так і є. В росії людей лишилося мільйонів 60 насправді, а в нас десь 40 ще є. І то в них в основному азіати-мігранти і хронічні алкоголіки, а в нас - здорові та сильні європейці. Плюс в них економіка вся розбита і ось-ось завалиться, а за нами всі гроші цивілізованого світу.
26.01.2026 14:30 Ответить
26.01.2026 14:32 Ответить
26.01.2026 15:04 Ответить
Дуже-дуже гарний жарт 😂😆
26.01.2026 15:32 Ответить
Там та ж сама причина, що й у нас - знищення інституту сім'ї феміністичними законами.
26.01.2026 14:42 Ответить
Ну росія то росія, то як би їх проблеми. Але Україна вже напевне пройшла точку неповернення з 1 народженим на 3 смерті, і той один народжений накиває пятами звідси. Як і багато європейських країн де батьки більшості новонароджених є мігрантами, мусульманами і т.д.
А коли сюди почнуть завозити мусульманських бангладешців... для яких нормально гвалтувати все що рухається, то взагалі заживемо.
Власне здається десь в Нігерії новонароджених більше ніж в усій Європі і росії разом узятих і кушоть вони теж хочуть, причому за чужий рахунок.
26.01.2026 15:30 Ответить
урря!
27.01.2026 09:57 Ответить
 
 