Демографический кризис в России усугубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, - британская разведка

Демографический кризис в России усугубляется из-за войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости не смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечают аналитики, 21 января глава Кремля Владимир Путин во время заседания с членами российского правительства по вопросам демографической политики назвал достижение результатов в этой сфере "ключевой стратегической целью, стоящей перед Россией".

Это стало продолжением его заявления от 8 декабря 2025 года, в котором он признал, что "меры, уже принятые в области демографического развития, являются недостаточными (...) негативные тенденции сохраняются, уровень рождаемости продолжает снижаться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы видим демографический кризис, который даст серьезные последствия в будущем, - Улютин

В британской разведке отмечают, что долгосрочные проблемы России, связанные со старением и сокращением населения, существенно усилились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По оценкам, страну покинули около 1,3 млн россиян.

Кроме того, на демографическую ситуацию влияют значительные боевые потери. По состоянию на январь 2026 года Россия могла потерять примерно 1 млн 225 тысяч человек убитыми и ранеными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине демографический кризис: на одного новорожденного приходится трое умерших. ИНФОГРАФИКА

В разведке отмечают, что сокращение населения представляет собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и экономики.

"Попытки российского руководства увеличить рождаемость вряд ли смогут остановить сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – подытожили в анализе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия выводит войска с аэродрома на севере Сирии. ВИДЕО