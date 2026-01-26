Демографический кризис в России усугубляется на фоне полномасштабной войны против Украины, - британская разведка
Демографический кризис в России усугубляется из-за войны против Украины, массовой эмиграции и значительных боевых потерь, а усилия Кремля по увеличению рождаемости не смогут остановить сокращение населения в ближайшей перспективе.
Об этом говорится в анализе разведки Великобритании, пишет Цензор.НЕТ.
Как отмечают аналитики, 21 января глава Кремля Владимир Путин во время заседания с членами российского правительства по вопросам демографической политики назвал достижение результатов в этой сфере "ключевой стратегической целью, стоящей перед Россией".
Это стало продолжением его заявления от 8 декабря 2025 года, в котором он признал, что "меры, уже принятые в области демографического развития, являются недостаточными (...) негативные тенденции сохраняются, уровень рождаемости продолжает снижаться".
В британской разведке отмечают, что долгосрочные проблемы России, связанные со старением и сокращением населения, существенно усилились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По оценкам, страну покинули около 1,3 млн россиян.
Кроме того, на демографическую ситуацию влияют значительные боевые потери. По состоянию на январь 2026 года Россия могла потерять примерно 1 млн 225 тысяч человек убитыми и ранеными.
В разведке отмечают, что сокращение населения представляет собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и экономики.
"Попытки российского руководства увеличить рождаемость вряд ли смогут остановить сокращение населения России в краткосрочной перспективе", – подытожили в анализе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А коли сюди почнуть завозити мусульманських бангладешців... для яких нормально гвалтувати все що рухається, то взагалі заживемо.
Власне здається десь в Нігерії новонароджених більше ніж в усій Європі і росії разом узятих і кушоть вони теж хочуть, причому за чужий рахунок.