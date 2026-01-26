Демографічна криза в Росії поглиблюється на тлі повномасштабної війни проти України, - британська розвідка

Демографічна криза в Росії поглиблюється через війну проти України, масову еміграцію та значні бойові втрати, а зусилля Кремля зі збільшення народжуваності не зможуть зупинити скорочення населення в найближчій перспективі.

Про це йдеться в аналізі розвідки Великої Британії, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначають аналітики, 21 січня очільник Кремля Володимир Путін під час засідання з членами російського уряду з питань демографічної політики назвав досягнення результатів у цій сфері "ключовою стратегічною метою, що стоїть перед Росією".

Це стало продовженням його заяви від 8 грудня 2025 року, у якій він визнав, що "заходи, які вже вжито в галузі демографічного розвитку, є недостатніми (...) негативні тенденції зберігаються, рівень народжуваності продовжує знижуватися".

У британській розвідці наголошують, що довгострокові проблеми Росії, пов’язані зі старінням і скороченням населення, суттєво посилилися після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За оцінками, країну залишили близько 1,3 млн росіян.

Крім того, на демографічну ситуацію впливають значні бойові втрати. Станом на січень 2026 року Росія могла втратити приблизно 1 млн 225 тисяч людей загиблими та пораненими.

У розвідці зазначають, що скорочення населення становить довгостроковий структурний виклик для російського суспільства та економіки.

"Спроби російського керівництва збільшити народжуваність навряд чи зможуть зупинити скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", – підсумували в аналізі.

