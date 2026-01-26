Демографічна криза в Росії поглиблюється на тлі повномасштабної війни проти України, - британська розвідка

Демографічна криза в Росії поглиблюється через війну проти України, масову еміграцію та значні бойові втрати, а зусилля Кремля зі збільшення народжуваності не зможуть зупинити скорочення населення в найближчій перспективі.

Про це йдеться в аналізі розвідки Великої Британії, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначають аналітики, 21 січня очільник Кремля Володимир Путін під час засідання з членами російського уряду з питань демографічної політики назвав досягнення результатів у цій сфері "ключовою стратегічною метою, що стоїть перед Росією".

Це стало продовженням його заяви від 8 грудня 2025 року, у якій він визнав, що "заходи, які вже вжито в галузі демографічного розвитку, є недостатніми (...) негативні тенденції зберігаються, рівень народжуваності продовжує знижуватися".

У британській розвідці наголошують, що довгострокові проблеми Росії, пов’язані зі старінням і скороченням населення, суттєво посилилися після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За оцінками, країну залишили близько 1,3 млн росіян.

Крім того, на демографічну ситуацію впливають значні бойові втрати. Станом на січень 2026 року Росія могла втратити приблизно 1 млн 225 тисяч людей загиблими та пораненими.

У розвідці зазначають, що скорочення населення становить довгостроковий структурний виклик для російського суспільства та економіки.

"Спроби російського керівництва збільшити народжуваність навряд чи зможуть зупинити скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", – підсумували в аналізі.

Проблеми кацапської демографії звісно гріють серце, але в нас з тим кратно гірше
26.01.2026 13:49 Відповісти
Вони на окупованих територіях отримали повно лояльного населення, а це перевищує їхні втрати.
26.01.2026 13:48 Відповісти
Худий, послухайте - товстий трохи схуднув, тому продовжуйте голодувати.
26.01.2026 14:00 Відповісти
На жаль цих виродків ще багато....Але,Бог дасть та ЗСУ допоможе - стане меньше...
26.01.2026 13:34 Відповісти
А ви зробіть з мачо Путлера племінного бичка! Хай покаже на що ще здатний...
26.01.2026 13:37 Відповісти
26.01.2026 13:48 Відповісти
Проблеми кацапської демографії звісно гріють серце, але в нас з тим кратно гірше
26.01.2026 13:49 Відповісти
26.01.2026 14:00 Відповісти
О! Ще трохи і там буде безлюдна пустеля без світла й тепла. Треба тільки не давати їм зіскочити з переговорів і дотискати. Тим більше скоро крах російської економіки (в наступному році).
26.01.2026 14:00 Відповісти
Так це в нас скоро буде безлюдна пустеля без світла й тепла.
26.01.2026 14:19 Відповісти
То іпсо.
26.01.2026 14:19 Відповісти
Це що стьоб такий ?
26.01.2026 14:25 Відповісти
Чому стьоб? Це так і є. В росії людей лишилося мільйонів 60 насправді, а в нас десь 40 ще є. І то в них в основному азіати-мігранти і хронічні алкоголіки, а в нас - здорові та сильні європейці. Плюс в них економіка вся розбита і ось-ось завалиться, а за нами всі гроші цивілізованого світу.
26.01.2026 14:30 Відповісти
26.01.2026 14:32 Відповісти
26.01.2026 15:04 Відповісти
Дуже-дуже гарний жарт 😂😆
26.01.2026 15:32 Відповісти
Там та ж сама причина, що й у нас - знищення інституту сім'ї феміністичними законами.
26.01.2026 14:42 Відповісти
Ну росія то росія, то як би їх проблеми. Але Україна вже напевне пройшла точку неповернення з 1 народженим на 3 смерті, і той один народжений накиває пятами звідси. Як і багато європейських країн де батьки більшості новонароджених є мігрантами, мусульманами і т.д.
А коли сюди почнуть завозити мусульманських бангладешців... для яких нормально гвалтувати все що рухається, то взагалі заживемо.
Власне здається десь в Нігерії новонароджених більше ніж в усій Європі і росії разом узятих і кушоть вони теж хочуть, причому за чужий рахунок.
26.01.2026 15:30 Відповісти
урря!
27.01.2026 09:57 Відповісти
 
 