5 874 20
Росія виводить війська з аеродрому на півночі Сирії
Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.
Про це пише Kurdistan24, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, росіяни завантажують військову техніку на транспортні літаки.
Кореспондент видання підтвердив, що з аеропорту було виведено танки та різну військову техніку.
Зазначається, що техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.
Топ коментарі
+6 Bander UA
показати весь коментар26.01.2026 12:58 Відповісти Посилання
+5 Bob Fayn
показати весь коментар26.01.2026 12:32 Відповісти Посилання
+4 Орест Гарай
показати весь коментар26.01.2026 13:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ахмед аш-Шараа дав зрозуміти,що вони самі здатні про себе подбати.
угу, дав:
"техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі"
"президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією"
не знаю. но факт в том, что базы раши пока остаются в сирии, и сирия хочет возобновить отношения с рашей, не смотря на то, что та ровняла их с землей
Тож якщо гіпотетичний "весняний наступ" з застосуванням техніки з сирії і готується, то не на Україну. Щось зробити більше, ніж засрашка зараз робить в Україні - тобто поступово продавлювати масами "м'яса" фронт на невеличких дільницях - вони не в змозі.
А я думаю, що вони з сирійцями не домовились по грошах. Тобто сирійці забажали отримувати за оренду аеродрому стільки, скільки ***** просто вже не в змозі платити. От і з'їжджають...
Опыт вже є.
Це в твоїй божевільні таке по зомбоящику крутять кожен день? Чи це товариш майор зранку тобі свіжу методичку приносить?
У який бік твій бог дивиться, коли пуйло кабами та ракетами знищує усе підряд?
Тож це не для "захисту" чи "наступу". Це про гроші - сирійці, висковірогідно, виставили такий цінник на оренду аеродрому, що ***** вирішило забратися в Латакію.
Бабла втюхили у цю базу ..та ваньки з пенсій ще відсиплють..