Росія виводить війська з аеродрому на півночі Сирії

Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.

Про це пише Kurdistan24, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, росіяни завантажують військову техніку на транспортні літаки.

Кореспондент видання підтвердив, що з аеропорту було виведено танки та різну військову техніку.

Зазначається, що техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.

росія Сирія
Стингера им в жопу
Готується весняний наступ рашистів.
Ахмед аш-Шараа дав зрозуміти,що вони самі здатні про себе подбати.
Пара рот танків з Сирії взагалі нічого не здатна змінити на фронті довжиною в 1200 кілометрів. Це техніки на 1 невдалий штурм на одній невеличкій дільниці. Всю цю техніку "розберуть" за годину-дві максимум.

Тож якщо гіпотетичний "весняний наступ" з застосуванням техніки з сирії і готується, то не на Україну. Щось зробити більше, ніж засрашка зараз робить в Україні - тобто поступово продавлювати масами "м'яса" фронт на невеличких дільницях - вони не в змозі.

А я думаю, що вони з сирійцями не домовились по грошах. Тобто сирійці забажали отримувати за оренду аеродрому стільки, скільки ***** просто вже не в змозі платити. От і з'їжджають...
Щось готується?
"Ахмед аш-Шараа дав зрозуміти,що вони самі здатні про себе подбати"

угу, дав:
"техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі"
"президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією"
Подготовка к удару? Американская армада движется на Иранhttps://www.youtube.com/watch?v=jGcE64oh1zs
"Подготовка к удару?"

не знаю. но факт в том, что базы раши пока остаются в сирии, и сирия хочет возобновить отношения с рашей, не смотря на то, что та ровняла их с землей
Удар на Запоріжжі швидше за все. Весною.
26.01.2026 12:40 Відповісти
Чим, ротою танків з Латакії? Там на напрямку зосереджено в 30 разів більше людей і техніки, ніж в у всій Сирії, засрашинський контингент якої ледь-ледь перевищує 5000 осіб.
Просочаться 100 осіб як у Покровську, і міста немає.
Опыт вже є.
Контингент засрашки в Україні на зараз - принаймні 700'000 осіб. І чим в питаннях штурмів принципово допоможуть ще 1.5 бригади тиловиків (а засрашинці після 22 року в Сирії залишили в основному тиловиків - техніку стережуть)? 100 осіб просочитись можуть за такого розміру експедиційного корпусу в будь-який момент. Для цього додаткові комірники з Сирії не потрібні. Для цього достатньо, аби якийсь підрозділ ЗСУ локально посипався від нестачі особового складу.
Цікаво, давно ти працюєш і командуєш в ФСБ/ГРУ, що достеменно знаєш про "підготовлених бійців" з Сирії? Чи тобі Гєрасімов особисто доповідає? Якби в засрашки були десь справжні "підготовлені бійці", вони б ними Куп'янськ відбилвали, про який ***** вже 2 місяці позориться на камеру, коли йому тамтешні хєнєрали доповідають "Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий - взяті і контролюються". Але ні, вилазить такий собі Хацуціга і починаю утробно віщати: "підготовлені бійці з Сирії", "бусифіковані бійці ЗСУ", "100500 свіжих танкових армій підготованих за Уралом", "весняний наступ".

Це в твоїй божевільні таке по зомбоящику крутять кожен день? Чи це товариш майор зранку тобі свіжу методичку приносить?
Наша надія тільки на Господа Бога
Блть, ти вже задрав своїм богом! Молись собі тихенько десь у глибокому льосі й не висовуйся на люди!
У який бік твій бог дивиться, коли пуйло кабами та ракетами знищує усе підряд?
Немає чим дупу прикрити, от і забирає дрантя для оборони. Тому що тормоз керує.
На всю сирію контингент засрашинський - десь біля 5000 осіб. Максимум. Це 1.5 бригади. Для довідки, контингент засрашки в Україні - принаймні 700'000 осіб.

Тож це не для "захисту" чи "наступу". Це про гроші - сирійці, висковірогідно, виставили такий цінник на оренду аеродрому, що ***** вирішило забратися в Латакію.
Путя тормоз, це однозначно! Розвалить економіки: України, Європи, Азії і росії! На таке тільки здатен тормоз! І п'єдестал з гівна йому потрібен. Або мавзолей заживо. З чемаданом. Щоб не балувався людськими життями.
Лекговими автівками забивають літак..)) БТР-и не влізуть...
Бабла втюхили у цю базу ..та ваньки з пенсій ще відсиплють..
