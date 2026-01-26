Росія виводить війська з аеродрому на півночі Сирії

Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.

Про це пише Kurdistan24, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, росіяни завантажують військову техніку на транспортні літаки.

Кореспондент видання підтвердив, що з аеропорту було виведено танки та різну військову техніку.

Зазначається, що техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією.

