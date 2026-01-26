Россия выводит войска с аэродрома на севере Сирии

Российские военные покидают военный аэродром Эль-Камышли на севере Сирии.

Об этом пишет Kurdistan24, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, россияне загружают военную технику на транспортные самолеты.

Корреспондент издания подтвердил, что из аэропорта были выведены танки и различная военная техника.

Отмечается, что техника и военные перемещаются на российские военные базы в Латакии, расположенные на сирийском побережье.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.

