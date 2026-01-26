Россия выводит войска с аэродрома на севере Сирии
Российские военные покидают военный аэродром Эль-Камышли на севере Сирии.
Об этом пишет Kurdistan24, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, россияне загружают военную технику на транспортные самолеты.
Корреспондент издания подтвердил, что из аэропорта были выведены танки и различная военная техника.
Отмечается, что техника и военные перемещаются на российские военные базы в Латакии, расположенные на сирийском побережье.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву заявил, что новая сирийская власть будет пытаться перезапустить весь "комплекс отношений" с Россией.
Ахмед аш-Шараа дав зрозуміти,що вони самі здатні про себе подбати.
угу, дав:
"техніка та військові переміщуються на російські військові бази в Латакії, розташовані на сирійському узбережжі"
"президент Сирії Ахмед аш-Шараа під час візиту до Москви заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь "комплекс відносин" із Росією"
не знаю. но факт в том, что базы раши пока остаются в сирии, и сирия хочет возобновить отношения с рашей, не смотря на то, что та ровняла их с землей
Тож якщо гіпотетичний "весняний наступ" з застосуванням техніки з сирії і готується, то не на Україну. Щось зробити більше, ніж засрашка зараз робить в Україні - тобто поступово продавлювати масами "м'яса" фронт на невеличких дільницях - вони не в змозі.
А я думаю, що вони з сирійцями не домовились по грошах. Тобто сирійці забажали отримувати за оренду аеродрому стільки, скільки ***** просто вже не в змозі платити. От і з'їжджають...
Опыт вже є.
Це в твоїй божевільні таке по зомбоящику крутять кожен день? Чи це товариш майор зранку тобі свіжу методичку приносить?
У який бік твій бог дивиться, коли пуйло кабами та ракетами знищує усе підряд?
Тож це не для "захисту" чи "наступу". Це про гроші - сирійці, висковірогідно, виставили такий цінник на оренду аеродрому, що ***** вирішило забратися в Латакію.
Бабла втюхили у цю базу ..та ваньки з пенсій ще відсиплють..