В Україні демографічна криза: на одного новонародженого припадає троє померлих

Більш ніж 168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей.

Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність — на 4,5%, повідомляє Цензор.НЕТ.

Народжуваність продовжує падати

Окрім територій активних бойових дій, найбільше зниження народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях показник впав. Найбільше дітей традиційно народилось у Києві.

Є й регіони, які пішли в плюс за кількістю новонароджених. Так, у Львівській та Волинській областях народжуваність збільшилася.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині, у Києві та на Харківщині.

Поменшало смертей на Полтавщині та Рівненщині.

