УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8453 відвідувача онлайн
Новини Фото Демографічні проблеми
4 248 54

В Україні демографічна криза: на одного новонародженого припадає троє померлих

Більш ніж 168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей.

Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність — на 4,5%, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Народжуваність продовжує падати

Окрім територій активних бойових дій, найбільше зниження народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях показник впав. Найбільше дітей традиційно народилось у Києві.

Є й регіони, які пішли в плюс за кількістю новонароджених. Так, у Львівській та Волинській областях народжуваність збільшилася.

народжуваність

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині, у Києві та на Харківщині.

Поменшало смертей на Полтавщині та Рівненщині.

смерть

Автор: 

Мін’юст (1627) народжуваність (74) смертність (195) Україна (7144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
+17
показати весь коментар
+16
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це й недивно, з зеленою шоблою велика смертність це звична справа..
показати весь коментар
23.01.2026 11:40 Відповісти
Країна мрій імені Зеленського. Все як і обіцяв українцям Пу…ну перед виборами.
показати весь коментар
23.01.2026 11:41 Відповісти
І вибоцям обіцяв "я ваш вирок".
показати весь коментар
23.01.2026 11:44 Відповісти
Єдина обіцянка, яку виконав
показати весь коментар
23.01.2026 11:56 Відповісти
ти війну за вікном помітив?
показати весь коментар
23.01.2026 11:59 Відповісти
а ти не помітив що зейло зробило все щоб вона почалась повномаштабно? може ти не дивися ітерв'ю Берези з дружбаном бакана про те як зечмо продало кацапам херсонську область?
показати весь коментар
23.01.2026 12:13 Відповісти
Управління під час війн буває різним.
У нас управління на рівні демографічної кризи.
показати весь коментар
23.01.2026 12:14 Відповісти
Нічого страшного.

"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року" - казав у 2024-му році наш https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html новоспечений очільник ОП.
показати весь коментар
23.01.2026 11:42 Відповісти
Чогось гра в змійку згадалася, де треба максимально багато балів набрати.
показати весь коментар
23.01.2026 11:45 Відповісти
Якшо привати бабусів то вони дадуть жару ще й якого
показати весь коментар
23.01.2026 11:49 Відповісти
У росії гроші є , а у нас? Ніхто нам 20 років не буде давати гроші на війну це по перше, судячи яке йде сзч 600+ тисяч ( це не рахуючи з лбз по року і більше без ротацій, люди плюють і кидають зсу) тільки на початок січня то вже через три роки одна половина буде в сзч а інша половина в землі, підлітків і не тільки батьки будуть вивозити до сусідніх країн ( сусіди два з малими дітьми вже виїхали), так що по підрахункам зостануться тільки такі доходяги як цей аналітичний поц в Україні.
показати весь коментар
23.01.2026 11:53 Відповісти
Та насправді це не дуже народ і хвилює. Не це в пріоритеті - стратегічні цілі інші.
показати весь коментар
23.01.2026 11:43 Відповісти
Тому я себе бережу від ТЦК. Я ще ого-го, можу потім демографічний вибух зробити. Я хоч і нє красавєц, но конєц стоїть
показати весь коментар
23.01.2026 11:51 Відповісти
На розплід привезуть патріотів з Варшави, йди воюй ухилянт.
показати весь коментар
23.01.2026 11:53 Відповісти
навіть не з Варшави..а з бантустанів наловлять..
показати весь коментар
23.01.2026 11:57 Відповісти
Ну це вже іпсо, Україна має достатньо свого ресурсу, нашо їй ті ефіопи.
показати весь коментар
23.01.2026 11:58 Відповісти
хай буде ІПСО, хотів би я дуже помилитися..
показати весь коментар
23.01.2026 12:01 Відповісти
Докерувалися, мляді.
показати весь коментар
23.01.2026 11:43 Відповісти
тільки це не "криза" а ПОВНОЦІННА КАТАСТРОФА!
показати весь коментар
23.01.2026 11:44 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, немає в Україні жодної демографічної кризи, є люди які тимчасово виїхали за кордон під час війни, і коли війна буде закінчена, мільйони українців повернуться додому і буде навіть перенаселення!
показати весь коментар
23.01.2026 11:47 Відповісти
Яка гарна казочка, жаль що не правда.
показати весь коментар
23.01.2026 11:48 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
показати весь коментар
23.01.2026 11:51 Відповісти
Діма вже на чумаданах сидить і тільки чекає, поки сонцесяйний дасть сигнал на в'їзд.
показати весь коментар
23.01.2026 11:53 Відповісти
Хто хоч трошки затримається за кордоном - той вже не втовпиться.
показати весь коментар
23.01.2026 11:57 Відповісти
та да. Але цікаво, шо дибіли не зрозуміли цього чорного гумору
показати весь коментар
23.01.2026 11:57 Відповісти
Це не криза,а катастрофа.
показати весь коментар
23.01.2026 11:48 Відповісти
Фемінізація вона така.
показати весь коментар
23.01.2026 17:08 Відповісти
Нічого дивного не бачу-бо вже багато років йде кривава війна за існування країни взагалі...
показати весь коментар
23.01.2026 11:49 Відповісти
Яка "війна" була з 2002 по 2014 рік? Де ти воював, в якому окопі?! Не мели дурниць, тоді були самі ситі самі спокійні часи (всякі лепси, Михайлови , агутіни приїжджали в Україну, і протестів не було!, ви ж самі на них і ходили), воюєш я так бачу ти в інтернеті як і орава зелених ботів.
показати весь коментар
23.01.2026 12:34 Відповісти
Цікаво, як воно так могло вийти...Наче все було добре, і ось тобі на.
показати весь коментар
23.01.2026 11:54 Відповісти
мені подобаються ці "британські вчені": в Україні війна. Репродуквтивні чоловіки гинуть, калічаться, сім"ї розходться, дітей вивозять, хто про майбутнє думаю, бо майтубнє тут таке-собі
показати весь коментар
23.01.2026 11:56 Відповісти
Воно і до війни було +- так само. Ну не модно серед молоді зараз сім'ї створювати. Існуємо у всесвіті де всі зафіксовані тільки на собі.
показати весь коментар
23.01.2026 11:59 Відповісти
Зараз модно європейцю на кінець заскочити, щоб одразу в гарне життя. Патріотки стараються з усіх сил.
показати весь коментар
23.01.2026 16:45 Відповісти
Це теж не нова тема, просто раніше у них можливостей було куди менше, не у всіх були гроші в європи поїхати бо треба було їхати за власний кошт, на короткий час. Зараз є можливіть приїхати і жити довше, + отримувати допомогу. Тому так, мода не зараз з'явилась, а можливості (хоч би як це не звучало враховуючи обставини), куди більші.
показати весь коментар
23.01.2026 18:00 Відповісти
Просто все менше чоловіків готові повторювати досвід попередніх поколінь і лізти у зашморг "шлюб-розлучення-розпил майна-аліменти-відчуження дітей".
показати весь коментар
23.01.2026 17:04 Відповісти
А на один мільйон доларів припадає троє депутатів. )
показати весь коментар
23.01.2026 11:59 Відповісти
Отак 100 років назад УНР перетворювалася на усср. Скільки тоді українців було вбито у різний спосіб російськомовними? Все ще ностальгуєте?
показати весь коментар
23.01.2026 12:04 Відповісти
Це по всій морді прийшла країні мрій Голобородька!!! Чого хотіли - те отримали!!!
показати весь коментар
23.01.2026 12:12 Відповісти
зато ПАРЖАЛИ!!!
показати весь коментар
23.01.2026 12:19 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків в Україні 57.5 роки каже ГУГЛ. Жах!
показати весь коментар
23.01.2026 12:20 Відповісти
Ще трішки і ми будемо на рівні середньовіччя, здобули! Це перемога! Зелена країна вироків і вмрій, де на вулиці хапають просту людину і відвозять помирати, ні в якому Бангладеші і Сомалі і близько такого немає, мудрий нарід заслуговує на цю владу.
показати весь коментар
23.01.2026 12:36 Відповісти
Зате у "безправних" жінок далеко за 70.
показати весь коментар
23.01.2026 17:00 Відповісти
Незламних патріотів це не зупинить - головне перемога. Піррова. Після якої святкувати вже не буде кому - не залишиться українців..
показати весь коментар
23.01.2026 12:50 Відповісти
Закордонні незламники як раз залишаться, вони саме тому й незламні ,бо їм не загрожує нічого.
показати весь коментар
23.01.2026 12:57 Відповісти
А ви ще більше податків і ремінь на шиї людей затягуйте і розказуйте що це умови вступу в Євросоюз. Доречі Євросоюз теж вимирає дякуючи дебільним законам і утискам місцевого населеня. Зате різних мігрантів навпаки заохочують приїжджати і плодитися.
показати весь коментар
23.01.2026 13:01 Відповісти
Оце так поборолися "щоб дітям і онукам не довелось". А їм і не доведеться, бо їх не буде.
показати весь коментар
23.01.2026 13:53 Відповісти
На моє глибоке переконання - перше, що може змінити на краще демографію, це скорочення споживання алкоголю. Бо це перша і головна причина смертності. Не війна. Але якщо народ загалом не хоче жити (заїбався чи просто нудно) продовжуйте споживати це свиняче пійло і, або змоскалитесь, або вимрете, або і те і інше.
показати весь коментар
23.01.2026 15:05 Відповісти
Ничего, скоро сюда завезут негров, арабов и индусов и рождаемость резко возрастет! Ведь они плодятся как кролики!
показати весь коментар
23.01.2026 15:14 Відповісти
Де поховались прихильники закритих кордонів і принижень чоловіків? Це якраз для вас новина, що буває, коли люди бачать беззаконня і перспективи в цьому зеленому раю.
показати весь коментар
23.01.2026 16:48 Відповісти
Треба прийняти ще більше фемінізматичних законів про покарання за батьківство, про відчуження дітей від батька, про вигоду руйнації сім'ї, про заволодіння житлом типу "домашнє насильство". Щоб повністю знищити інститут сім'ї. Так, щоб уже й не відродився ніколи.
показати весь коментар
23.01.2026 16:58 Відповісти
Вот это как раз и есть страна. Так страны и умирают. А не в окопах за руины.
показати весь коментар
23.01.2026 17:20 Відповісти
 
 