В Україні демографічна криза: на одного новонародженого припадає троє померлих
Більш ніж 168,7 тисячі дітей народилось в Україні у 2025 році за даними Міністерства юстиції України. Водночас зафіксовано 485,2 тисячі смертей.
Загалом на одного новонародженого торік припадало троє померлих. За рік смертність в Україні скоротилась на 2%, а народжуваність — на 4,5%, повідомляє Цензор.НЕТ.
Народжуваність продовжує падати
Окрім територій активних бойових дій, найбільше зниження народжуваності спостерігається у прифронтових регіонах.
У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях показник впав. Найбільше дітей традиційно народилось у Києві.
Є й регіони, які пішли в плюс за кількістю новонароджених. Так, у Львівській та Волинській областях народжуваність збільшилася.
Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині, у Києві та на Харківщині.
Поменшало смертей на Полтавщині та Рівненщині.
українцямПу…ну перед виборами.
У нас управління на рівні демографічної кризи.
"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року" - казав у 2024-му році наш https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html новоспечений очільник ОП.
