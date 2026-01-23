В Украине демографический кризис: на одного новорожденного приходится трое умерших

Более 168,7 тысячи детей родилось в Украине в 2025 году по данным Министерства юстиции Украины. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей.

В целом на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость — на 4,5%, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Рождаемость продолжает падать

Кроме территорий активных боевых действий, наибольшее снижение рождаемости наблюдается в прифронтовых регионах.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях показатель упал. Больше всего детей традиционно родилось в Киеве.

Есть и регионы, которые вышли в плюс по количеству новорожденных. Так, во Львовской и Волынской областях рождаемость увеличилась.

Больше всего смертей зафиксировано в Днепропетровской области, в Киеве и Харьковской области.

Уменьшилось количество смертей в Полтавской и Ривненской областях.

