В Украине демографический кризис: на одного новорожденного приходится трое умерших
Более 168,7 тысячи детей родилось в Украине в 2025 году по данным Министерства юстиции Украины. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей.
В целом на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость — на 4,5%, сообщает Цензор.НЕТ.
Рождаемость продолжает падать
Кроме территорий активных боевых действий, наибольшее снижение рождаемости наблюдается в прифронтовых регионах.
В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях показатель упал. Больше всего детей традиционно родилось в Киеве.
Есть и регионы, которые вышли в плюс по количеству новорожденных. Так, во Львовской и Волынской областях рождаемость увеличилась.
Больше всего смертей зафиксировано в Днепропетровской области, в Киеве и Харьковской области.
Уменьшилось количество смертей в Полтавской и Ривненской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
українцямПу…ну перед виборами.
У нас управління на рівні демографічної кризи.
"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року" - казав у 2024-му році наш https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html новоспечений очільник ОП.
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.