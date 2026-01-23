В Украине демографический кризис: на одного новорожденного приходится трое умерших

Более 168,7 тысячи детей родилось в Украине в 2025 году по данным Министерства юстиции Украины. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей.

В целом на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. За год смертность в Украине сократилась на 2%, а рождаемость — на 4,5%, сообщает Цензор.НЕТ.

Рождаемость продолжает падать

Кроме территорий активных боевых действий, наибольшее снижение рождаемости наблюдается в прифронтовых регионах.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях показатель упал. Больше всего детей традиционно родилось в Киеве.

Есть и регионы, которые вышли в плюс по количеству новорожденных. Так, во Львовской и Волынской областях рождаемость увеличилась.

Больше всего смертей зафиксировано в Днепропетровской области, в Киеве и Харьковской области.

Уменьшилось количество смертей в Полтавской и Ривненской областях.

+20
Країна мрій імені Зеленського. Все як і обіцяв українцям Пу…ну перед виборами.
23.01.2026 11:41 Ответить
+17
І вибоцям обіцяв "я ваш вирок".
23.01.2026 11:44 Ответить
+16
Ну це й недивно, з зеленою шоблою велика смертність це звична справа..
23.01.2026 11:40 Ответить
Єдина обіцянка, яку виконав
23.01.2026 11:56 Ответить
ти війну за вікном помітив?
23.01.2026 11:59 Ответить
а ти не помітив що зейло зробило все щоб вона почалась повномаштабно? може ти не дивися ітерв'ю Берези з дружбаном бакана про те як зечмо продало кацапам херсонську область?
23.01.2026 12:13 Ответить
Управління під час війн буває різним.
У нас управління на рівні демографічної кризи.
23.01.2026 12:14 Ответить
Нічого страшного.

"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року" - казав у 2024-му році наш https://tsn.ua/********/yakscho-********-mobilizuye-vsih-vid-18-rokiv-to-zmozhe-voyuvati-do-2033-roku-budanov-2636019.html новоспечений очільник ОП.
23.01.2026 11:42 Ответить
Чогось гра в змійку згадалася, де треба максимально багато балів набрати.
23.01.2026 11:45 Ответить
Якшо привати бабусів то вони дадуть жару ще й якого
23.01.2026 11:49 Ответить
У росії гроші є , а у нас? Ніхто нам 20 років не буде давати гроші на війну це по перше, судячи яке йде сзч 600+ тисяч ( це не рахуючи з лбз по року і більше без ротацій, люди плюють і кидають зсу) тільки на початок січня то вже через три роки одна половина буде в сзч а інша половина в землі, підлітків і не тільки батьки будуть вивозити до сусідніх країн ( сусіди два з малими дітьми вже виїхали), так що по підрахункам зостануться тільки такі доходяги як цей аналітичний поц в Україні.
23.01.2026 11:53 Ответить
Та насправді це не дуже народ і хвилює. Не це в пріоритеті - стратегічні цілі інші.
23.01.2026 11:43 Ответить
Тому я себе бережу від ТЦК. Я ще ого-го, можу потім демографічний вибух зробити. Я хоч і нє красавєц, но конєц стоїть
23.01.2026 11:51 Ответить
На розплід привезуть патріотів з Варшави, йди воюй ухилянт.
23.01.2026 11:53 Ответить
навіть не з Варшави..а з бантустанів наловлять..
23.01.2026 11:57 Ответить
Ну це вже іпсо, Україна має достатньо свого ресурсу, нашо їй ті ефіопи.
23.01.2026 11:58 Ответить
хай буде ІПСО, хотів би я дуже помилитися..
23.01.2026 12:01 Ответить
Докерувалися, мляді.
23.01.2026 11:43 Ответить
тільки це не "криза" а ПОВНОЦІННА КАТАСТРОФА!
23.01.2026 11:44 Ответить
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, немає в Україні жодної демографічної кризи, є люди які тимчасово виїхали за кордон під час війни, і коли війна буде закінчена, мільйони українців повернуться додому і буде навіть перенаселення!
23.01.2026 11:47 Ответить
Яка гарна казочка, жаль що не правда.
23.01.2026 11:48 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
23.01.2026 11:51 Ответить
Діма вже на чумаданах сидить і тільки чекає, поки сонцесяйний дасть сигнал на в'їзд.
23.01.2026 11:53 Ответить
Хто хоч трошки затримається за кордоном - той вже не втовпиться.
23.01.2026 11:57 Ответить
та да. Але цікаво, шо дибіли не зрозуміли цього чорного гумору
23.01.2026 11:57 Ответить
Це не криза,а катастрофа.
23.01.2026 11:48 Ответить
Фемінізація вона така.
23.01.2026 17:08 Ответить
Нічого дивного не бачу-бо вже багато років йде кривава війна за існування країни взагалі...
23.01.2026 11:49 Ответить
Яка "війна" була з 2002 по 2014 рік? Де ти воював, в якому окопі?! Не мели дурниць, тоді були самі ситі самі спокійні часи (всякі лепси, Михайлови , агутіни приїжджали в Україну, і протестів не було!, ви ж самі на них і ходили), воюєш я так бачу ти в інтернеті як і орава зелених ботів.
23.01.2026 12:34 Ответить
Цікаво, як воно так могло вийти...Наче все було добре, і ось тобі на.
23.01.2026 11:54 Ответить
мені подобаються ці "британські вчені": в Україні війна. Репродуквтивні чоловіки гинуть, калічаться, сім"ї розходться, дітей вивозять, хто про майбутнє думаю, бо майтубнє тут таке-собі
23.01.2026 11:56 Ответить
Воно і до війни було +- так само. Ну не модно серед молоді зараз сім'ї створювати. Існуємо у всесвіті де всі зафіксовані тільки на собі.
23.01.2026 11:59 Ответить
Зараз модно європейцю на кінець заскочити, щоб одразу в гарне життя. Патріотки стараються з усіх сил.
23.01.2026 16:45 Ответить
Це теж не нова тема, просто раніше у них можливостей було куди менше, не у всіх були гроші в європи поїхати бо треба було їхати за власний кошт, на короткий час. Зараз є можливіть приїхати і жити довше, + отримувати допомогу. Тому так, мода не зараз з'явилась, а можливості (хоч би як це не звучало враховуючи обставини), куди більші.
23.01.2026 18:00 Ответить
Просто все менше чоловіків готові повторювати досвід попередніх поколінь і лізти у зашморг "шлюб-розлучення-розпил майна-аліменти-відчуження дітей".
23.01.2026 17:04 Ответить
А на один мільйон доларів припадає троє депутатів. )
23.01.2026 11:59 Ответить
Отак 100 років назад УНР перетворювалася на усср. Скільки тоді українців було вбито у різний спосіб російськомовними? Все ще ностальгуєте?
23.01.2026 12:04 Ответить
Це по всій морді прийшла країні мрій Голобородька!!! Чого хотіли - те отримали!!!
23.01.2026 12:12 Ответить
зато ПАРЖАЛИ!!!
23.01.2026 12:19 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків в Україні 57.5 роки каже ГУГЛ. Жах!
23.01.2026 12:20 Ответить
Ще трішки і ми будемо на рівні середньовіччя, здобули! Це перемога! Зелена країна вироків і вмрій, де на вулиці хапають просту людину і відвозять помирати, ні в якому Бангладеші і Сомалі і близько такого немає, мудрий нарід заслуговує на цю владу.
23.01.2026 12:36 Ответить
Зате у "безправних" жінок далеко за 70.
23.01.2026 17:00 Ответить
Незламних патріотів це не зупинить - головне перемога. Піррова. Після якої святкувати вже не буде кому - не залишиться українців..
23.01.2026 12:50 Ответить
Закордонні незламники як раз залишаться, вони саме тому й незламні ,бо їм не загрожує нічого.
23.01.2026 12:57 Ответить
А ви ще більше податків і ремінь на шиї людей затягуйте і розказуйте що це умови вступу в Євросоюз. Доречі Євросоюз теж вимирає дякуючи дебільним законам і утискам місцевого населеня. Зате різних мігрантів навпаки заохочують приїжджати і плодитися.
23.01.2026 13:01 Ответить
Оце так поборолися "щоб дітям і онукам не довелось". А їм і не доведеться, бо їх не буде.
23.01.2026 13:53 Ответить
На моє глибоке переконання - перше, що може змінити на краще демографію, це скорочення споживання алкоголю. Бо це перша і головна причина смертності. Не війна. Але якщо народ загалом не хоче жити (заїбався чи просто нудно) продовжуйте споживати це свиняче пійло і, або змоскалитесь, або вимрете, або і те і інше.
23.01.2026 15:05 Ответить
Ничего, скоро сюда завезут негров, арабов и индусов и рождаемость резко возрастет! Ведь они плодятся как кролики!
23.01.2026 15:14 Ответить
Де поховались прихильники закритих кордонів і принижень чоловіків? Це якраз для вас новина, що буває, коли люди бачать беззаконня і перспективи в цьому зеленому раю.
23.01.2026 16:48 Ответить
Треба прийняти ще більше фемінізматичних законів про покарання за батьківство, про відчуження дітей від батька, про вигоду руйнації сім'ї, про заволодіння житлом типу "домашнє насильство". Щоб повністю знищити інститут сім'ї. Так, щоб уже й не відродився ніколи.
23.01.2026 16:58 Ответить
Вот это как раз и есть страна. Так страны и умирают. А не в окопах за руины.
23.01.2026 17:20 Ответить
 
 