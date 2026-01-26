Ми бачимо демографічну кризу, що дасть серйозні наслідки в майбутньому, - Улютін

Демографічна криза в Україні виникла не вчора, проте посилилася через війну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін, передає Цензор.НЕТ.

Демографічна криза

"Ми бачимо демографічну кризу. Ми маємо розуміти, що вона не виникла вчора. Але ця проблема була дуже посилена безпосередньо війною. Ця криза дасть свої наслідки в майбутньому, причому серйозні", - зазначив він.

Сім'ї з дітьми

За словами Улютіна, в Мінсоцполітики аналізували, як впливає наявність дитини в сім’ї на потенційне потрапляння родини у складні життєві обставини.

"Сім'ї без дітей – це близько 17%. Сім'ї з дітьми – це одразу вдвічі більше схильності до потрапляння в СЖО – 34%. Саме тому ми збільшили виплату до 50 тисяч гривень", - додав міністр.

