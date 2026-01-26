Мы видим демографический кризис, который даст серьезные последствия в будущем, - Улютин

Демографический кризис в Украине возник не вчера, однако усугубился из-за войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин, передает Цензор.НЕТ.

Демографический кризис

"Мы видим демографический кризис. Мы должны понимать, что он не возник вчера. Но эта проблема была очень усугублена непосредственно войной. Этот кризис даст свои последствия в будущем, причем серьезные", - отметил он.

Семьи с детьми

По словам Улютина, в Минсоцполитики анализировали, как влияет наличие ребенка в семье на потенциальное попадание семьи в сложные жизненные обстоятельства.

"Семьи без детей – это около 17%. Семьи с детьми – это сразу вдвое больше склонности к попаданию в СЖО – 34%. Именно поэтому мы увеличили выплату до 50 тысяч гривен", - добавил министр.

