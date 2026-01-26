Мы видим демографический кризис, который даст серьезные последствия в будущем, - Улютин
Демографический кризис в Украине возник не вчера, однако усугубился из-за войны.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр социальной политики, семьи и национальной идентичности Денис Улютин, передает Цензор.НЕТ.
Демографический кризис
"Мы видим демографический кризис. Мы должны понимать, что он не возник вчера. Но эта проблема была очень усугублена непосредственно войной. Этот кризис даст свои последствия в будущем, причем серьезные", - отметил он.
Семьи с детьми
По словам Улютина, в Минсоцполитики анализировали, как влияет наличие ребенка в семье на потенциальное попадание семьи в сложные жизненные обстоятельства.
"Семьи без детей – это около 17%. Семьи с детьми – это сразу вдвое больше склонности к попаданию в СЖО – 34%. Именно поэтому мы увеличили выплату до 50 тысяч гривен", - добавил министр.
нахіба податківця було ставити на соц. політику?
він там і податків не назбирає і демографічну кризу не подолає
невже немає когось за профілем "Соціальна робота" або "Репродуктивне здоров'я"
до речі, а сам Улютін в СЖО?
ухилянти призвели до демографічної кризи
а (вибачаюсь) від чого вони ухилялися?
чому діти які не голосували за зедебіла повинні вмирати???
Ну і про тебе - ти типовий раб.
За ті 50 000. Для внеску у добробут циганських баронів.
Життя дорожчає і щоб виростити та вивчити одну дитину треба багато коштів, тому італійки краще куплять собі чергову сумку Біркін, ніж заведуть дитину.
По- перше, народжуваність у нас впала одразу після анексії Криму та Донецької Луганської. А після повномасштабного то це вже повний колапс.
По-друге, особисто я бачу, що на вулицях міст багато молодих жінок з малюками, які народились саме після 2022 року.
По-третє, навчись ввічливому спілкуванню з жінками і тільки тоді почнеш розмножуватись.
Українців з такими темпами не стане.
Отак від одної з самих перспективних країн 90-х з атомною зброєю, літакобудуванням та ракетобудуванням,до наметових місточок незламності в головному місті країни, блекаутів,відустності води та мінус 50% населення з різних обставин.
Зате поки що ніхто не заброняє танцульки на КВХ як ПЛЕМЯ по заповітам мосейчук ! Мабуть то племя танцувало на честь дня народження "лідора світу" земумби
це очевидно, навіщо КО косплєєти?
Шарлатани і махлювпльники, збоченці для яких нас все ще забагато!
Це вже повністю відбитий мозок до стану овоча.
Військовим зп не підняли, А СОБІ ТАК І НАВІТЬ ВДВІЧІ!
Таких блдей навіть за овоча не було привладі, коли крлв людська для них як вода😡😡😡😡