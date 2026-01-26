Новости Смена режима в Иране
2 964 13

Трамп перебрасывает авианосец Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне беспорядков в Иране, - СМИ

Американские военные наращивают силы вблизи Ирана

США приняли решение перебросить авианосец USS Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне риска дальнейшей эскалации ситуации с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

По данным издания, активизация американского военного присутствия в регионе совпадает с интенсивными контактами между военным руководством США и Израиля. Речь идет, в частности, о второй за короткое время встрече командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Бреда Купера и начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Усиление военного сотрудничества США и Израиля

В официальных заявлениях сторон Иран прямо не упоминается. Вместо этого используется формулировка об "усилении оборонного сотрудничества" между Вашингтоном и Тель-Авивом.

"Такая формулировка может скрывать масштабные переброски американских сил в регион", — отмечает The Jerusalem Post.

По оценкам аналитиков, речь может идти не только об авианосной ударной группе, но и о дополнительной авиации и системах противоракетной обороны. Окончательные шаги США, включая возможный военный сценарий, связывают с позицией президента Дональда Трампа, которая пока остается неопределенной.

Ситуация в Иране

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Израиль Иран США Ближний Восток
Пізно всрався
25.01.2026 23:59 Ответить
Допомога вже в дорозі? Не пройшло і два місяці. Тільки мертвим вона вже не допоможе.
26.01.2026 00:05 Ответить
Чи доїде воно на близький схід? Побачимо через 2 тижні чи 50 днів корабель чудовий
26.01.2026 00:29 Ответить
Не доїде, а допливе, хоча плаває тільки гімно, а авіаносець ходить по воді) Побачимо чи допливло чи все таки дойшло)
26.01.2026 07:57 Ответить
А скільки повинно загинути Українців щоб ***** вивезли як мадуро?
26.01.2026 00:45 Ответить
Дешёвая показуха от кореша педофила эпштейна. Дони уже сдал назад и не будет менять власть в Иране.
26.01.2026 01:12 Ответить
Наваляв би хомейні,і кацапи з китаєм попустились би
26.01.2026 01:26 Ответить
милотворець Трумп - барижний подєльник найкривавіших диктаторів Світу..
жлоби понаобирали, блін, нарциссцячного лайна, що в нас, що у них...
26.01.2026 04:47 Ответить
Там вже всіх повбивали....
26.01.2026 05:05 Ответить
Пізно. Протестуючі проти злочинної влади Ірану повірили в слова президента Трампа, в він їх підвів, він або набрехав, або пожартував. А можливо і забувся про що говорив? Все таки вік і освіта взяли верх.
26.01.2026 07:21 Ответить
Т.з. глобалісти і їх прибічники крошать батон на Донні, але чи це не ваш Сонний Джо допустив до цього показавши власну імпотентність? Бігство із Афганістану і дозвіл добудувати рашці СП-2 яке Трамп в першу каденцію зупинив і дав привід ***** на нас напасти. Всі ці язвучі коментатори набрали в рот гімна, коли асадівську Сирію і мадурівську Венесуелу відєднали від вісі зла на чолі з рашкою і китайозами, а зараз знову повилазили зі своїм критиканством. Можливо все тільки починається, хоча аятоли вже памятають як Доні дав задню а потім несподівано жахнув по ним і очікують повторного «віроломства».
26.01.2026 07:52 Ответить
"США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Abraham Lincoln на Близький Схід" - так він уже там! і не тільки він...
26.01.2026 08:03 Ответить
 
 