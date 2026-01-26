Трамп перебрасывает авианосец Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне беспорядков в Иране, - СМИ

США приняли решение перебросить авианосец USS Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне риска дальнейшей эскалации ситуации с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

По данным издания, активизация американского военного присутствия в регионе совпадает с интенсивными контактами между военным руководством США и Израиля. Речь идет, в частности, о второй за короткое время встрече командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Бреда Купера и начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Усиление военного сотрудничества США и Израиля

В официальных заявлениях сторон Иран прямо не упоминается. Вместо этого используется формулировка об "усилении оборонного сотрудничества" между Вашингтоном и Тель-Авивом.

"Такая формулировка может скрывать масштабные переброски американских сил в регион", — отмечает The Jerusalem Post.

По оценкам аналитиков, речь может идти не только об авианосной ударной группе, но и о дополнительной авиации и системах противоракетной обороны. Окончательные шаги США, включая возможный военный сценарий, связывают с позицией президента Дональда Трампа, которая пока остается неопределенной.

Ситуация в Иране

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

